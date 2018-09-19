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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 20 сентября - Гороскоп дня

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Об умении делать невозможное, любви к хорошо налаженному быту, способности исцелять, терпении и результативном труде рожденных 20 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Мы должны запоминать хорошие и благородные события и прощать людей, когда они оступаются, прощать моменты эгоизма, потому что мы все этим грешим. Когда мы прощаем других людей, мы, по сути, прощаем себя. Искупление должно быть возможным", — такую рекомендацию дал однажды рожденный сегодня американский писатель-фантаст Джордж Мартин, включенный в 2011 году журналом Time в список самых влиятельных людей мира.

Влияние Мартина на современный мир действительно огромно. Его цикл романов в жанре фэнтези "Песнь Льда и Огня" побил все рекорды популярности в мире, когда он был экранизирован в виде популярного телесериала "Игры престолов". И в каждом из романов прекрасно раскрывается Формула небес самого автора, формула требовательной и все контролирующей Девы.

Девы, рожденные 20 сентября, убеждены в своей способности справиться с любой ситуацией. Они всерьез озабочены интересами своей группы и сделают все возможное для обеспечения гармоничного осуществления проекта, в который они вовлечены. Для женщин это может означать полное погружение в мир семьи и домашних ценностей, для мужчин — активную деятельность в общественных или деловых кругах. Мужчины, даже не вникая в суть проблемы, могут дать дельный совет партнерам по бизнесу или друзьям, но, возвращаясь домой, они предпочитают сбросить с себя груз проблем и полностью расслабиться в уютной атмосфере хорошо налаженного быта.

Хорошо налаженный быт, как и рабочий процесс, — это обязательное условие для Дев, рожденных сегодня. Герой дня сегодняшнего шотландский химик Джеймс Дьюар вошел в историю обустройства быта тем, что изобрел сосуд Дьюара — колбу с вакуумными стенками, которая позволяла сохранять температуру жидкости, размещенной в ней длительное время. К сожалению, сам Дьюар не получил прибыли от широкого внедрения своего вакуумного сосуда — он проиграл судебное дело против компании "Термос", которая получила патент на его изобретение. Хотя Дьюар и был признан изобретателем, но все доходы от его изобретения получала и получает по сей день компания "Термос". С этим же названием его сосуд теперь известен практически каждому жителю Земли.

Чуть менее полезное в быту, но не менее важное для истории человечества открытие сделал рожденный сегодня русский мореплаватель адмирал Фаддей Беллинсгаузен. Он со своей экспедицией открыл Антарктиду. Этот поход экспедиции бесстрашного русского адмирала и по сей день считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных в истории.

Выносливый и неутомимый, рожденный под знаком Скорпиона английский мореплаватель Джеймс Кук за полвека до Беллинсгаузена первым достиг южнополярных морей, но, встретив в нескольких местах сплошной лед, объявил, что далее него невозможно проникнуть на юг. Ему поверили, и 45 лет не было южнополярных экспедиций. Но там, где отступают даже "бессмертные" Скорпионы, проползают трудолюбивые и несгибаемые в борьбе Девы. Беллинсгаузен доказал неверность предположений Кука и сделал чрезвычайно много для исследования южнополярных морей. Ценой постоянных трудов и несмотрая на опасности на двух небольших судах, не приспособленных для плавания во льдах, он достиг цели. Так в ходе его операции были открыты материк Антарктида и еще 29 островов.

Создавать невозможное и недоступное для понимания большого числа обычных людей — это особый почерк рожденных сегодня представителей знака Девы. И главное, герои дня сегодняшнего, помимо отличного качества выполненных ими проектов, поражают и количеством самих проектов.

Имя рожденного сегодня итальянского архитектора Джакомо Кваренги неразрывно связано с архитектурным образом Петербурга. По его проектам построены здания, которые во многом определили облик города: Академия наук, Смольный и Екатерининский институты, Эрмитажный театр, дворцы в Петергофе. Постройки Кваренги сохранились и в Москве, и на Украине, и в Прибалтике. Архитектора по праву называли едва ли не самым плодовитым представителем раннего классицизма в русской архитектуре.

Когда что-либо не в порядке, Девы, рожденные 20 сентября, не сомневаются в своей способности исправлять и, главное, исцелять. Исцелять может означать для них что угодно: от улаживания ссор до конкретной помощи любому человеку, попавшему в затруднительную ситуацию. Используя различные способы, от молитвы до массажа, люди, чей день рождения — 20 сентября, действительно могут сотворить чудо.

Таким чудотворцем остался во Вселенной пришедший сегодня в мир русский врач и педагог Петр Лесгафт. Именно Лесгафт сформулировал свое замечательное учение о единстве физического и духовного развития личности. Ученый рассматривал физические упражнения как средство не только физического, но и интеллектуального, нравственного и эстетического развития человека. Лесгафт писал об этом: "Все, что упражняется, развивается и совершенствуется; что не упражняется — распадается".

Большим сторонником упражнений и оздоровительных практик запомнился современным телезрителям рожденный сегодня уринотерапевт Геннадий Малахов. Именно ему принадлежит огромное количество нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни и способов оздоровления организма.

Свое исцеление литературой предложил миру рожденный сегодня американский писатель Эптон Синклер. Он написал более 90 книг в различных жанрах и был одним из столпов разоблачительной журналистики. Кстати, нетрадиционная медицина была также чрезвычайно близка писателю. В своей повседневной жизни он сам регулярно прибегал к ней, а для широкого читателя написал замечательную книгу "Лечение постом".

О творческом наследии Эптона Синклера красноречивей всего говорит фото, где 85-летний писатель запечатлен рядом со стопкой книг, превышающей его рост, — книг его авторства. Переведенный более чем на 60 языков, некогда он принадлежал к числу наиболее читаемых писателей в мире.

Одним из самых плодовитых поэтов-песенников, исцеляющим своих слушателей, остался в памяти советский поэт-фронтовик Григорий Поженян. Песенное наследие Поженяна насчитывает более 60 песен, многие из которых входили в репертуар всех ведущих певцов СССР.

Проницательные, прагматичные и чрезвычайно основательные Девы, рожденные 20 сентября, обычно демонстрируют разумные суждения, но иногда они явно переоценивают свое умение распознавать истину. Ключевым моментом здесь является их готовность или же, наоборот, неготовность признать, что они допустили ошибки, и в соответствии с этим откорректировать свой курс. Те из рожденных 20 сентября, кто научился извлекать полезные уроки из собственных ошибок (часто серьезных), достигают значительных успехов. В противном случае они обречены на столкновение с повторяющимися трудностями, большинство из которых создано на пустом месте. А порой просто надо было вовремя остановиться и как следует убедиться в здравости своих суждений.

К сожалению, рожденные 20 сентября часто теряют контроль над эмоциями, особенно в вопросах любви. Охваченные страстью, они могут отбросить всякую осторожность. Если же они проявят терпение, то гораздо скорее добьются положительного результата.

Ну а с терпением у рожденных 20 сентября, как правило, все замечательно. Терпение и результативный труд — это и есть их Формула небес. И об этой формуле сообщает нам итальянская девушка-богиня Софи Лорен, отмечающая сегодня свой 84-й день рождения: "Если девушка невероятно хороша в юности, но рассеянна и ничего не доводит до конца — красота быстро уйдет. Если же она обладает весьма скромными внешними данными, но сильным характером — очарование с годами будет возрастать".

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