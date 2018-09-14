Рожденные 15 сентября - Гороскоп дня

О таланте специализироваться в чем-то одном. но в то же время широком кругозоре, о гибком контроле над ситуацией, наблюдательности и изобретательности рожденных 15 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Как бы ни кичились люди величием своих деяний, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а простой случайности", — так рожденный сегодня французский писатель и мыслитель Франсуа де Ларошфуко по-девски приземлил способности многих представителей человечества. В то же время Дева-мыслитель Ларошфуко упомянул фактор случайности. О случайном и неслучайном в Формуле небес рожденных 15 сентября поговорим подробнее.

Девы, рожденные 15 сентября, склонны находить для себя ношу, скромную или, наоборот, неподъемную, как может показаться на первый взгляд, а затем полностью исследовать свои возможности. У них необычная способность специализироваться, совершенствоваться в одной области и в то же время владеть на удивление полной информацией, границы которой установить очень трудно. Какую бы роль ни исполняли люди, чей день рождения — 15 сентября, они стремятся к мастерству в своем деле без давления и понукания. Однако их мастерство — это легкий и гибкий контроль, а не твердый перфекционизм, так часто ассоциируемый со знаком Девы.

С таким легким и гибким контролем была написана "Книга о разнообразии мира" рожденным сегодня итальянским путешественником Марко Поло. Несмотря на сомнения в достоверности фактов, изложенных в этой книге, высказываемые с момента ее появления до нынешнего времени, она служит ценным источником знаний по географии, этнографии Армении, Ирана, Китая, Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в Средние века.

Специалистом в области приключенческой литературы остался в пространстве Вселенной американский романист Джеймс Фенимор Купер. Именно благодаря его наблюдательности и изобретательности миллионы читателей по всему миру полюбили его замечательные романы "Зверобой", "Следопыт" "Последний из Могикан" и другие. Героем его романов является охотник Натти Бампо, энергичный и симпатичный, который сделался любимцем европейской публики.

Идеализированными, хотя и с тонким юмором и сатирой, являются у Купера не только этот представитель европейской цивилизации, но и некоторые из индейцев (Чингачгук и другие). Успех этих романов американца Купера был так велик, что даже английская критика должна была признать талант Купера и назвала его американским Вальтером Скоттом.

Девы, рожденные 15 сентября, могут казаться скромными и застенчивыми людьми в юношеском возрасте и даже до 30 лет или около того, но когда этот период пройдет — все только начинается! У них часто есть скрытые амбиции, которые рано или поздно дают о себе знать. Время обычно на стороне рожденных в этот день, поскольку они готовы ждать годами, терпеливо оттачивая свои таланты или развивая свои идеи, чтобы однажды совершить рывок.

Сегодняшний день до краев наполнен яркими и амбициозными личностями, проявившими себя на общественном или политическом поприще. Рожденный сегодня российский канцлер при императоре Александре I граф Александр Воронцов достойно продолжал прославлять свой старинный семейный род на дипломатической службе, занимая пост министра иностранных дел Российской империи.

Амбициями, бьющими через край, вошел сегодня в мир президент Мексики Порфирио Диас. Период правления Диаса по его имени получил название Порфириат. Все это время в стране формально продолжала действовать конституция, проводились президентские выборы, но Диас путем манипуляций с голосами избирателей и устранения соперников несколько десятилетий удерживал власть в своих руках, тем самым установив диктатуру.

Пришедший сегодня в мир римский император Траян был известен своими обширными завоеваниями. Амбиции императора были так велики, что при Траяне территория Римской империи достигла максимальных размеров. В символическом списке "Пять хороших императоров" Траян занимает, по мнению историков, почетное второе место. Именно во время правления этих императоров (в список вошли еще Нерва, Адриан, Антоний Пий и Марк Аврелий) были отмечены стабильность, отсутствие репрессий и Римская империя достигала своего наивысшего расцвета.

С похожей миссией, но только для родной страны Грузии пришел в мир рожденный сегодня выдающийся мыслитель и культурный деятель Грузии, царь Вахтанг VI. Именно при нем в Тбилиси была основана первая типография, переведены и напечатаны первые книги по богослужению, светская литература, а также такие сочинения, как "Звездочет", " Тала-Масала" и "Рамли", которые являлись прекрасными пособиями по астрологии в Средние века. Переведена была также восточная философская повесть "Тимсариани", повесть о семи мудрецах.

Хотя рожденные 15 сентября нередко обладают кипучей индивидуальностью, которая позволяет им охотно наслаждаться полнотой жизни, для этого дня тем не менее характерна определенная скрытность. В некоторых случаях рожденные 15 сентября могут утаить то, что они делают, от родственников, знакомых, даже супругов, но в другое время они без смущения поделятся сокровенным. Чаще всего такая изменчивость связана с поддержанием определенного имиджа в глазах окружающих. Например, если люди, чей день рождения — 15 сентября, получают эмоциональную рану или травму, они могут предпочесть справиться с ними самостоятельно, вместо того чтобы позволить им повлиять на взаимодействие с близкими людьми.

Вот таким гением-тихоней, проводящим жизнь между пчелами и бабочками, запомнился современникам основатель органической химии русский ученый Александр Бутлеров. Увлечение пчелами Бутлеров сохранял до конца своих дней, но все-таки главное достижение ученого — это создание теории химического строения органических веществ, которая уже и спустя 150 лет мало в чем претерпела изменения.

Интересен тот факт, что с конца 1860-х годов, помимо пчел Бутлеров проявлял интерес к спиритизму и вообще был крайне мистической личностью. Известна научная шутка, когда в качестве примера расширения тел при нагревании и сжатии их при охлаждении приводят тот факт, что летом дни длинные, а зимой — короткие. Один раз Бутлеров поставил зачет студенту за такой пример. Студентом этим был будущий выдающийся мыслитель XX века Владимир Вернадский.

Свой уникальный метод, так называемый "метод Герасимова", оставил человечеству замечательный советский антрополог и скульптор Михаил Герасимов. Именно он создал уникальную методику восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков. Скульптор создал свыше 200 скульптурных портретов-реконструкций исторических личностей. В том числе, Тамерлан, Иван Грозный, Ярослав Мудрый и другие. Даже сложно себе представить, с каким терпением и кропотливостью, без помощи компьютеров Герасимов выполнял эти работы. Впрочем, рожденные под знаком Девы и сегодня могут быть работоспособнее компьютера в разных задачах.

Космическим собратом и коллегой скульптура Герасимова стал самый титулованный в СССР художник-портретист Дмитрий Налбандян. Он был одним из наиболее признанных мастеров социалистического реализма и одним из наиболее известных официальных портретистов советской эпохи и, как следствие, одним из самых богатых. Он рисовал членов Политбюро СССР, государственных деятелей и видных военачальников.

Что касается материальной стороны жизни, большинство из тех, кто родился 15 сентября, демонстрируют отчетливое желание заработать деньги, часто много денег. Однако их мотив не богатство как итог, а связанное с ним признание успеха. Рожденные в этот день в целом не колеблются получать вознаграждение за свои усилия и ту плату, которую они действительно заслуживают. Полнота жизни, почтение к положению и возможность свободно действовать в обществе занимают важное, если не центральное место в их мировоззрении.

Наиболее просвещенные личности этого дня способны сформулировать союз земного и духовного, оставаясь человечными и добрыми. Каких бы высот ни достигало их сознание, потребность оставаться открытыми для духовного воздействия для них всегда имеет приоритетное значение.

"Это просто удивительно, какое огромное наслаждение можно получать почти от всего, что существует в жизни. Нет ничего упоительнее, чем принимать и любить все сущее. Можно получать удовольствие почти от любой пищи и любого образа жизни: деревенской тиши, собак, проселочных дорог; от города, шума, толпы, грохота машин. В одном случае вас ждет покой, возможность читать, вязать, вышивать и ухаживать за растениями. В другом — театры, картинные галереи, хорошие концерты и встречи с друзьями, которых иначе вы видели бы редко. Я счастлива сказать, что люблю почти все", — это была Формула небес неподражаемой и непостижимой героини дня сегодняшнего английской писательницы Агаты Кристи. И она щедро поделилась ею с каждым из нас.