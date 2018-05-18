Знак зодиака 18 мая: знаменитые Тельцы

О патриотизме, практичности, открытом нраве, традиционализме и в то же время либерализме рожденных 18 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Омар Хайям

Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней смеется. Кто умирал, тот знает, что живет.

Вот именно это четверостишие из тысяч написанных рожденным 18 мая великим философом и поэтом Востока Омаром Хайямом сможет стать эпиграфом Формулы небес для многих Тельцов, пришедших сегодня в наш мир.

В характере рожденных 18 мая удивительным образом смешались традиционализм и либерализм. Таких людей, пожалуй, можно назвать сотрясателями привычных устоев, так как в основе их поведения лежит желание усовершенствовать общество.

Многие люди, чей день рождения — 18 мая, знамениты своими смелыми протестами против несправедливости и беззакония.

Но независимо от того, становятся ли они политическими деятелями, или нет, рожденные 18 мая демонстрируют в высшей степени ответственное отношение к Отечеству, служению которому многие из них готовы посвятить всю свою жизнь.

Древний Восток знал Омар Хайама, в первую очередь, как выдающегося ученого —

математика,

физика,

астронома,

астролога

и философа.

В современном мире Омар Хайям известен более как поэт, создатель оригинальных философско-лирических четверостиший, мудрых, полных юмора, лукавства и дерзости (рубаи).

Омар Хайям — гуманист. Для него человек и его душевный мир превыше всего.

Как истинный Телец, он ценит удовольствие и радость жизни, наслаждение от каждой ее минуты. Можно смело утверждать, что Хайям был одним из первых известных гедонистов. А этическое течение под названием "гедонизм" — это просто созданная как будто специально для Тельцов отдушина, в которой представители этого знака черпают свою энергию и восстанавливают силы.

Живя на религиозном востоке, Омар Хайям размышляет о Боге, но решительно отвергает все церковне догмы. Его ирония и свободомыслие отразились в его рубаи. Его поддерживали многие поэты его времени, но из-за страха преследований за вольнодумство и богохульство они приписывали и свои собственные сочинения Хайяму. Хайям не возражал, он не боялся ничего и никого.

Тельцы, рожденные 18 мая, могут быть сколь угодно мечтательными личностями, но в практичности им не откажешь.

Какой же тогда это будет Телец, без практичности? Большинство из рожденных сегодня презирают людей нерациональных, не умеющих организовать свой труд. Они любят, чтобы любая работа была выполнена в срок, причем без всякой спешки и суеты.

Николай Второй

Неспешностью и несуетливостью вошел в историю последний русский император Николай Второй. Император неспешно провел на Руси первую перепись населения и записал себя "хозяин земли русской". Собственность на что-либо и земля в особенности, как мы помним, всегда одна из сфер тельцового интереса.

Также Николай Второй мечтал перенести столицу в комфортную для него Ялту из влажного и холодного Петербурга. Но это стремление к тельцовому комфорту царь так и не осуществил.

Николай Второй тяготел и к мировому комфорту. Именно его можно смело называть первым глобальным миротворцем. В 1898 году с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружения и разработана программа международной мирной конференции. Она прошла в мае следующего года в Гааге. Участвовали 20 европейских государств, четыре азиатских, два американских.

В головах тогдашней передовой интеллигенции России этот поступок царя попросту не укладывался. Как так? Ведь он империалист и милитарист! Но подавляющее большинство Тельцов всегда предпочтут мир войне. И идея о прообразе ООН, о конференциях по разоружению зародилась именно в голове Николая. Причем задолго до мировой войны. Ну а эпитеты о Николае Втором, что он "кровавый", и прочее оставим на совести историков.

Очень часто открытый нрав рожденных 18 мая может навлечь на них немалые беды, поскольку они не умеют сдерживать себя, сталкиваясь с невежеством или предрассудками.

В кругу семьи именно рожденные 18 мая оказываются своеобразным голосом рассудка.

Немалая опасность для рожденных 18 мая заключается в том, что иногда они слишком увлекаются начатым делом и становятся столь же иррациональными, как и те, кого они критикуют. Люди, чей день рождения — 18 мая, могут и не замечать за собой такой странности. Но когда окружающие обращают на это внимание, болезненно переживают критику, принять которую для них слишком сложно, а измениться самим — и подавно. Фанатично преданные своим представлениям об истине, они тем самым попадают в собственную западню.

Именно такими проявлениями своей Формулы небес страдал Николай Второй, что и привело ко многим трагическим последствиям во время его почти 25-летнего правления.

Рожденные 18 мая с удовольствием экспериментируют, пробуют жизнь на вкус.

Многие из них производят впечатление целостных натур. Если в молодости они не были удовлетворены собой, то в зрелые годы они стараются наверстать упущенное. Конфликт становится непременным участником их существования. Они словно пребывают в бесконечном поиске препятствий, которые можно преодолеть.

Хью Клаппертон

Такие препятствия ставил перед собой шотландский исследователь Африки Хью Клаппертон. Этому бесстрашному ученому Тельцу удалось спокойно и без спешки пересечь пустыню Сахару дважды с севера на юг и с запада на восток. Он был первым в мире исследователем, которому удалось своими глазами увидеть озеро Чад, а также собрать много ценных сведений о животном и растительном мире стран, где он побывал, и составить словари языков многих африканских племен.

Оливер Хевисайд

Рожденный 18 мая ученый-самоучка Оливер Хевисайд жил в преодолении бесконечных препятствий, которые ставили на его пути представители научного сообщества. Ученые мужи того времени принципиально не замечали исследований ученого, так как он не входил в их высоколобый клуб именитых и образованных. Но в дальнейшем работы Оливера Хевисайда изменили облик математики и физики на многие годы. Именно он ввел в физику такие термины, как "проводимость", "проницаемость" и "магнитное сопротивление".

Алина Загитова

Алина Загитова

Уверенно преодолевает препятствия своим трудолюбием и волей молодая российская фигуристка Алина Загитова, отмечающая сегодня, 18 мая, свой 16-й день рождения и имеющая уже в своей тельцовой копилке звание олимпийской чемпионки в личных соревнованиях, чемпионки Европы и чемпионки мира (среди юниоров) в женском одиночном разряде (статья опубликована в 2018 году. — Ред.).

Зачастую обремененные ответственностью за порученное дело рожденные 18 мая начисто забывают о себе и своих нуждах.

Это может стать одной из причин их несчастливой личной жизни. Рожденные 18 мая часто не замечают, как первые ростки горечи начинают разъедать их душу. В этом смысле неоценимую помощь им могут оказать друзья и близкие, вовремя указав на тревожные признаки.

Звездная пара: Сандра и Мишель Крета

Формула небес подарила 18 мая миру музыки двух замечательных исполнителей, которые были женаты почти 20 лет (по моим наблюдениям, браки людей, рожденных в один день, часто бывают крепкими и продолжительными). Таким альянсом двух Тельцов стал творческий союз немецкой певицы красавицы Сандры и создателя музыкального проекта Enigma румынского музыканта и продюсера Мишеля Крету. Этот композитор в 70-е годы прошлого века, наверное, был одним из самых востребованных и богатых музыкантов Европы. К 2001 году тираж альбомов, продюсером и автором которых он являлся, составил более 100 миллионов экземпляров.

Кароль Юзеф Войтыла

"Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам!" — так говорил великий гуманист и миротворец XX века, поэт, педагог и драматург Кароль Юзеф Войтыла.

Именно рожденный 18 мая польский священник стал первым в истории Папой Римским (264-м по счету) неитальянского происхождения, прожил красивую жизнь и был канонизирован в апреле 2014 года как святой Иоанн Павел Второй.

Так уж распорядилась Формула небес, что после земной жизни два миротворца, рожденные в один день, стали святыми, пусть и в разных конфессиях христианской Церкви.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 17 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 12, 18, 20, 25, 27, 29

Февраль: 2, 5, 11

Март: 1, 2, 9

Апрель: 1, 16, 22, 26

Май: 4, 7, 8, 25

Июнь: 4, 6, 7, 9, 16, 21

Июль: 3, 13, 23, 31

Август: 3, 7, 27

Сентябрь: 1, 9, 10, 18, 22, 30

Октябрь: 5, 13, 17, 20

Ноябрь: 19, 25, 30

Декабрь: 3, 16, 19, 23, 26

Смотрите фото рожденных 18 мая под знаком зодиака Телец знаменитостей

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