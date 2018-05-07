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Автор Соломон Соловьев

Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы

Гороскоп

О любви к материальному, любви к красоте, преданности и чувственности рожденных 7 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы

Рожденные 7 мая очень четко делятся на две основные группы в своей Формуле небес.

  1. Упрощенная формула используется менее просвещенными представителями дня сегодняшнего исключительно для материальных приобретений, они находят в них гармонию и комфорт.
  2. А вот более эрудированные личности, рожденные сегодня, предпочитают продвигаться от материального к духовному, а иногда и просто к духовному вопреки материальному.

Хотя деньги сами по себе их не слишком волнуют, рожденные 7 мая ощущают вкус материальных благ и радуются красивым предметам, окружающим их быт. Возможно, из-за того, что они не стремятся разбогатеть любой ценой, на них часто обрушиваются подарки, наследство или солидные вознаграждения.

Петр Чайковский

"Музыкального таланта у него нет, для музыкальной карьеры он не годится, да и поздно уже начинать — ему скоро 21 год", — такую характеристику дал знаменитый русский музыкальный педагог Петербурга Рудольф Кюндингер молодому юристу по имени Петр.

Отца этого молодого юриста Петра звали Илья Петрович, и он, наблюдая за сыном и его музицированием в свободное от чиновничьей повинности время, решил проконсультироваться о таланте сына у влиятельного в Петербурге музыкального эксперта. Фамилия отца и сына была Чайковские.

Рожденный 7 мая один из выдающихся композиторов в истории человечества Петр Чайковский вспоминал:

"Не могу без умиления вспоминать о том, как мой отец отнесся к моему бегству из министерства юстиции в консерваторию. Хотя ему было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру, хотя он не мог не огорчиться, видя, что я добровольно бедствую ради того, чтоб сделаться музыкантом, но никогда ни единым словом не дал мне почувствовать, что недоволен мной".

Тельцы, рожденные 7 мая, отличаются исключительной преданностью. Они отдадут последнее делу, которому служат, будь то религия, профессия, искусство или общество. Иногда цели, определяемые этими людьми, носят религиозный оттенок, но даже атеисты из числа рожденных 7 мая отличаются исключительной преданностью своим идеалам. Любовь к красоте — особенно к музыке — доминирует в этот день.

Рабиндранат Тагор

"Большой талант требует большого трудолюбия", — так утверждал великий труженик Петр Чайковский. "Прекрасное — это законченное выражение Добра. Добро же — законченное выражение Прекрасного", — утверждал рожденный 7 мая Рабиндранат Тагор.

Пришедший 7 мая украсить наш мир индийский писатель, поэт, композитор, художник и общественный деятель Рабиндранат Тагор стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. Его творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии.

Тагор начал писать стихи в возрасте восьми лет. В 16 лет он написал первые новеллы и драмы, опубликовав свои поэтические пробы под псевдонимом Солнечный лев. Сегодня стихи Тагора являются гимнами Индии и Бангладеш. Музыка гимна Индии, кстати, также написана Тагором.

Тельцам, рожденным 7 мая, Вселенная дает необыкновенную чувственность. Чувственность, сообщаемая рожденным 7 мая их покровительницей Венерой, позволяет оценить красивый голос и роскошное тело. С каким бы материалом ни работал индивидуум, рожденный сегодня, он непременно окажется проникнутым элементом чувственности, будь то в форме, цвете, дизайне, звуках или словах.

"Мы живем в этом мире только тогда, когда мы его любим", — утверждал Тагор. "Или чувствуем", — добавлю я от себя, продолжая описывать Формулу небес рожденных 7 мая.

Эдвин Герберт Лэнд

Рожденный 7 мая американский ученый и изобретатель чувствовал мир превосходно. Его звали Эдвин Герберт Лэнд, и он показал проекцию мира миллионам: он основал компанию Polaroid. Изобретатель стал первым, кто использовал принцип поляризации во многих потребительских товарах и изобрел одноступенчатый фотопроцесс. По количеству полученных патентов на изобретения (535) Лэнд уступал только Томасу Эдисону.

Владимир Бортко

Владимир Бортко
Владимир Бортко

Всегда предан своей профессии и своим убеждениям рожденный 7 мая замечательный российский режиссер Владимир Бортко. И его замечательная фраза из одного интервью прекрасно характеризует Формулу небес для многих рожденных сегодня "нематериальных Тельцов":

"Чтобы не звучала в твой или чей-нибудь другой адрес фраза: "Если у тебя нет миллиарда, то ты г…", — которую еще недавно позволял себе произносить один молодой бизнесмен. Ничего себе! У меня не то что миллиарда — у меня и ста тысяч нет! Кто же я тогда такой и как мне себя чувствовать после подобных высказываний? Разве это хорошо? Справедливо? Разве в этом смысл человеческой жизни? Нет, конечно! Вот я и хочу другого".

Борис Слуцкий

Если попробовать поискать собирательный образ для Формулы небес рожденных 7 мая, то приходит на память образ рожденного 7 мая поэта-фронтовика Бориса Слуцкого. В его стихах звучат и музыка Чайковского, и звуки музыки и стихов Рабиндраната Тагора, и отражаются честные, красивые и невероятно талантливые кадры из фильмов Владимира Бортко. Этот образ я назвал бы гимном чувственной честности и трогательности. И вот в каких строчках Слуцкого увидел я этот гимн:

Почему люди уплывают в море,

На два километра, на три километра,

Хватит силы — на пять километров,

Ложатся на спину и ловят звезды,

Звезды падают в соседние волны.

Потому что под ними добрая бездна.

Потому что над ними честное небо.

А берег далек — его не видно.

О береге можно забыть, не думать.

Вот такая она трогательная Формула небес Тельцов, рожденных 7 мая.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 7 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

  • Январь: 19, 24, 29
  • Февраль: 6, 19, 21, 24, 29
  • Март: 6, 9, 18, 21, 26, 31
  • Апрель: 3, 10, 13, 26
  • Май: 1, 12, 25
  • Июнь: 14, 21, 25
  • Июль: 3, 9, 14, 15
  • Август: 11, 26, 30
  • Сентябрь: 6, 15, 17
  • Октябрь: 10, 14, 18, 21, 31
  • Ноябрь: 13, 16, 21, 27
  • Декабрь: 3, 20, 31

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ФОРМУЛА НЕБЕС или как Правду.Ру захватила астропсихоаналитика
Редактор: Елена Тимошкина
Темы гороскоп астрология день рождения борис слуцкий владимир бортко петр чайковский рабиндранат тагор эдвин герберт лэнд
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