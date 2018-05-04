Рожденные 4 мая Тельцы склонны к риску

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Об ответственности, желании делиться с другими своими знаниями, склонности к риску и пристрастии к еде рожденных 4 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Фото: "Если тебе понадобится рука помощи, знай: она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна — чтобы помогать себе, другая — чтобы помогать другим" — с таким манифестом идут по жизни рожденные 4 мая.

Одри Хепберн

А автор этого манифеста хрупкая и нежная культовая американская актриса Одри Хепберн. Ярчайшая звезда XX века была не только великой актрисой и иконой стиля своей эпохи. Она была еще и прекрасным человеком, любящей матерью и гуманитарным деятелем. Ее утонченные образы до сих пор пленяют многих поклонников.

Рожденные 4 мая просто горят желанием поделиться с другими тем, что узнали сами, — будь то из учебников или из собственного опыта.

Независимо от того, преподают ли они в школе и учатся самостоятельно, эти люди готовы досконально объяснить все тонкости в совершенстве познанного ими предмета. Хотя внешне они производят впечатление людей мягких и даже робких, в них живет глубокая сила, благодаря которой они способны взваливать на себя сколь угодно сложные и ответственные задачи.

У Одри Хепберн есть одно потрясающее высказывание, которое раскрывает как нельзя лучше почти хроническую зависимость знака Тельца от еды, во всех ее проявлениях:

"На меня у отца и мамы времени почти не оставалось. Я запомнила, что никому не была нужна, и всю жизнь сомневалась, что может быть по-другому. Шоколад был моей единственной любовью, и он меня ни разу не предал".

Еда, как правило, редко предает Тельцов, и Тельцы также отвечают еде своей верностью и преданностью.

Рожденные 4 мая редко стремятся к лидерству, предпочитая работать в составе команды.

Отличительным свойством рожденных 4 мая является некая склонность к рискованным предприятиям, хотя на первый взгляд она может показаться неожиданной.

Многие люди, чей день рождения — 4 мая, обнаруживают в себе это качество уже в зрелые годы, когда все сильнее ощущается потребность в самообновлении и переменах, без которых невозможен дальнейший духовный рост.

Внешне спокойные, иногда даже консервативные, в душе они азартные игроки. Риск для них не сводится лишь к физическому действию, он может проявляться в смелости и дерзости мечтаний, рождении новых идей, разрушении стереотипов. И так, рано или поздно, в их жизни наступает момент, когда им предстоит обнаружить дремлющий в них азарт.

Александр Керенский

Таким азартным и дерзким мечтателем остался в истории рожденный 4 мая русский революционер Александр Керенский. И по сей день многие историки считают его "гробовщиком" русской монархии, обвиняя как в смерти царской семьи, так и в том кровавом хаосе, который случился после низвержения монархии.

Душа азартного игрока, несомненно, проявилась во многих поступках Тельца Александра Федоровича. Он побывал на самой вершине власти, впервые в истории став самым молодым правителем огромной России не по праву наследования. На эту вершину его ненадолго занесло революционным ветром. Но этим же ветром и сдуло Керенского с престола. По легенде, из Зимнего дворца ему пришлось бежать в женском платье. Одни говорят — в одежде медсестры; другие утверждают — горничной.

За то недолгое правление Александр Керенский, однако, успел реализовать свою так органичную для любого Тельца "денежную миссию". В его "честь" были названы деньги керенки — бумажные денежные знаки, выпуск которых был организован Временным правительством.

Бартоломео Кристофори

Музыкальный инструмент фортепиано не был назван в честь его изобретателя. Инструмент был назван "gravicembalo col piano e forte" — дословно, "клавесин с тихим и громким звуком", "пианофорте", а впоследствии закрепилось название "фортепиано". Но сам инструмент фортепиано изобрел замечательный мастер-Телец Бартоломео Кристофори, пришедший для этой миссии 4 мая в наш мир. С начала XVIII века до наших дней сохранилось три фортепиано, лично изготовленных этим замечательным мастером.

Внешняя мягкость рожденных 4 мая иногда создает обманчивое впечатление легкодоступности и уязвимости этих людей. Однако их внутренний стержень помогает им противостоять любым формам давления, а спокойствие и уравновешенность могут смениться упрямством и жесткостью.

Хотя в большинстве случаев с рожденными 4 мая можно договориться, но в вопросах принципиальных они твердо отстаивают собственную точку зрения и переубедить их практически невозможно.

Геннадий Рождественский

Свою точку зрения, свой почерк и стиль всегда отстаивал в своем ремесле один из самых титулованных дирижеров современности — советский и российский дирижер Геннадий Рождественский. Если собрать воедино всех музыкантов, которые выступали в оркестрах, которыми руководил Рождественский в разные годы, то это будут тысячи исполнителей в десятках стран мира. Это и Оркестр Большого театра, и Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, и Оркестр Камерного музыкального театра, и Королевский стокгольмский филармонический оркестр, и Венский симфонический оркестр, а также оркестры Лондона, Чикаго, Токио и другие коллективы.

Рождественского называют гордостью мирового исполнительского искусства. Он легендарная личность, по виражам жизни которой можно проследить историю культуры XX века, ведь за режиссерским пультом мастер стоит уже более 60 лет.

Михаил Шемякин

Более 50 лет пишет картины и лепит скульптуры еще один мастер, пришедший сегодня в наш мир. Его зовут Михаил Шемякин. Диапазон, в котором работает Михаил Шемякин, весьма широк: от рисунка до монументальной скульптуры, театра и кинематографа. Тематика его творчества тоже разнообразна: от театрального гротеска до метафизических образов.

О дружбе Шемякина с Высоцким написаны уже и статьи и книги, но мне всегда нравился один комментарий Тельца Шемякина в адрес Тельца Марины Влади — жены Владимира Высоцкого. Так как все Тельцы невероятные собственники и большинство из них еще и ревнивцы, то интересна реплика Шемякина:

"Когда Володя умер, Марина написала очень глупую фразу, что она не понимает, что у нас с Володей в принципе была за дружба и что вообще нас могло связывать, кроме любви к алкоголю и таланта, которым мы оба обладали. Но даже одного из этого списка достаточно, чтобы люди — выходцы из России дружили и любили друг друга. Даже если бы мы были просто пьяницы, мы могли бы подружиться, а мы еще оказались и талантливые люди".

Татьяна Самойлова

Символом женской красоты и таланта для многих поколений советских зрителей навсегда останется в памяти рожденная 4 мая замечательная актриса Татьяна Самойлова. В школьные годы молодая красавица Телец Таня Самойлова занималась балетом и ее приглашала учиться в балетную школу при Большом театре легендарная Майя Плисецкая, но тяга к драматическому театру оказалась сильнее. Татьяна, воспитанная на фильмах и спектаклях своего отца, популярного актера Евгения Самойлова, всегда хотела стать только актрисой.

Мировую известность актрисе принес фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Это был первый советский фильм в истории, который стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. А молодой актрисе тогда в Каннах был вручен приз с замечательной формулировкой — как "самой скромной и очаровательной актрисе".

Анастасия Каменских

Красавицей украинской сцены и телеэкрана, без сомнения, является рожденная 4 мая певица и телеведущая Настя Каменских. Примечательно, что, будучи Тельцом по рождению, Настя выросла в семье двух Тельцов (и папа, и мама певицы рождены под этим знаком Зодиака) и в течение десяти лет выступает в популярном дуете "Потап и Настя" с Алексеем Потапенко, также родившимся под знаком Тельца. А воспитанники Потапа и Насти группа "Время и Стекло" (популярная молодежная группа) состоит из Алексея Завгороднего и Нади Дорофеевой, которые, опять же, родились под знаком Тельца. Вот такая получилась тельцовая круговая порука.

Рожденные 4 мая, как правило, слишком дорожат своими идеалами и не допускают компромиссов в отношении них.

Внутренняя стабильность, свойственная этим людям, а также их чуткость привлекают к ним тех, кто ищет опоры и поддержки. Однако рожденным 4 мая следует помнить, что нельзя всецело посвящать себя заботе о других (друзьях, семье и даже организации). Люди, чей день рождения — 4 мая, могут быть счастливы, отдавая себя служению обществу или конкретному человеку (и не всегда самому близкому), но после долгих лет такой преданности могут пресытиться своими обязанностями и пожелают освободиться от них любой ценой. Рожденные 4 мая — люди надежные. Их суждения чаще выражаются не словами, а поступками и личным примером.

Алиса Лидделл

Рожденная 4 мая Алиса Лидделл была четвертым ребенком Генри Лидделла, филолога-классика, декана одного из колледжей в Оксфорде. В 1862 году на лодочной прогулке Алиса попросила своего друга Чарльза Доджсона сочинить историю для нее и двух ее сестер. Доджсон, которому и раньше приходилось рассказывать Алисе сказки, придумывая события и персонажи на ходу, с готовностью согласился.

На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала, провалившись в нору Белого кролика. Внешне главная героиня напоминала Алису (и не только именем). История очень понравилась Алисе, она попросила ее записать. Дальше были другие истории и новые записи. А в 1865 году Доджсон опубликовал свою книгу под псевдонимом Льюис Кэрролл и первый экземпляр подарил своей любимице Алисе на Рождество.

Вот так просьба маленькой девочки рассказать ей сказку превратилась в бессмертное произведение "Алиса в Стране чудес", которое уже более 150 лет расходится миллионными тиражами по всему миру. Возможно, у рожденных 4 мая просто особенная Формула небес. Кстати, 4 мая в Великобритании много лет отмечают праздник, он так и называется Alice Day — День Алисы.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 4 мая

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 15, 22, 27

Февраль: 7, 15, 19, 21

Март: 12, 13, 14, 23

Апрель: 8, 11, 13, 14, 24, 27

Май: 10, 12, 14, 17, 19, 20

Июнь: 10, 11, 30

Июль: 11, 12, 24, 29, 30

Август: 20, 21, 23, 27

Сентябрь: 1, 8, 21, 30

Октябрь: 5, 12, 15, 18, 25, 26

Ноябрь: 1, 7, 12, 14, 29, 30

Декабрь: 10, 12, 17, 30

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