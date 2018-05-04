Рожденные 4 мая Тельцы склонны к риску

Об ответственности, желании делиться с другими своими знаниями, склонности к риску и пристрастии к еде рожденных 4 мая под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
А автор этого манифеста хрупкая и нежная культовая американская актриса Одри Хепберн. Ярчайшая звезда XX века была не только великой актрисой и иконой стиля своей эпохи. Она была еще и прекрасным человеком, любящей матерью и гуманитарным деятелем. Ее утонченные образы до сих пор пленяют многих поклонников.
Рожденные 4 мая просто горят желанием поделиться с другими тем, что узнали сами, — будь то из учебников или из собственного опыта.
Независимо от того, преподают ли они в школе и учатся самостоятельно, эти люди готовы досконально объяснить все тонкости в совершенстве познанного ими предмета. Хотя внешне они производят впечатление людей мягких и даже робких, в них живет глубокая сила, благодаря которой они способны взваливать на себя сколь угодно сложные и ответственные задачи.
У Одри Хепберн есть одно потрясающее высказывание, которое раскрывает как нельзя лучше почти хроническую зависимость знака Тельца от еды, во всех ее проявлениях:
"На меня у отца и мамы времени почти не оставалось. Я запомнила, что никому не была нужна, и всю жизнь сомневалась, что может быть по-другому. Шоколад был моей единственной любовью, и он меня ни разу не предал".
Еда, как правило, редко предает Тельцов, и Тельцы также отвечают еде своей верностью и преданностью.
Рожденные 4 мая редко стремятся к лидерству, предпочитая работать в составе команды.
Отличительным свойством рожденных 4 мая является некая склонность к рискованным предприятиям, хотя на первый взгляд она может показаться неожиданной.
Многие люди, чей день рождения — 4 мая, обнаруживают в себе это качество уже в зрелые годы, когда все сильнее ощущается потребность в самообновлении и переменах, без которых невозможен дальнейший духовный рост.
Внешне спокойные, иногда даже консервативные, в душе они азартные игроки. Риск для них не сводится лишь к физическому действию, он может проявляться в смелости и дерзости мечтаний, рождении новых идей, разрушении стереотипов. И так, рано или поздно, в их жизни наступает момент, когда им предстоит обнаружить дремлющий в них азарт.
Душа азартного игрока, несомненно, проявилась во многих поступках Тельца Александра Федоровича. Он побывал на самой вершине власти, впервые в истории став самым молодым правителем огромной России не по праву наследования. На эту вершину его ненадолго занесло революционным ветром. Но этим же ветром и сдуло Керенского с престола. По легенде, из Зимнего дворца ему пришлось бежать в женском платье. Одни говорят — в одежде медсестры; другие утверждают — горничной.
За то недолгое правление Александр Керенский, однако, успел реализовать свою так органичную для любого Тельца "денежную миссию". В его "честь" были названы деньги керенки — бумажные денежные знаки, выпуск которых был организован Временным правительством.
Внешняя мягкость рожденных 4 мая иногда создает обманчивое впечатление легкодоступности и уязвимости этих людей. Однако их внутренний стержень помогает им противостоять любым формам давления, а спокойствие и уравновешенность могут смениться упрямством и жесткостью.
Хотя в большинстве случаев с рожденными 4 мая можно договориться, но в вопросах принципиальных они твердо отстаивают собственную точку зрения и переубедить их практически невозможно.
Рождественского называют гордостью мирового исполнительского искусства. Он легендарная личность, по виражам жизни которой можно проследить историю культуры XX века, ведь за режиссерским пультом мастер стоит уже более 60 лет.
О дружбе Шемякина с Высоцким написаны уже и статьи и книги, но мне всегда нравился один комментарий Тельца Шемякина в адрес Тельца Марины Влади — жены Владимира Высоцкого. Так как все Тельцы невероятные собственники и большинство из них еще и ревнивцы, то интересна реплика Шемякина:
"Когда Володя умер, Марина написала очень глупую фразу, что она не понимает, что у нас с Володей в принципе была за дружба и что вообще нас могло связывать, кроме любви к алкоголю и таланта, которым мы оба обладали. Но даже одного из этого списка достаточно, чтобы люди — выходцы из России дружили и любили друг друга. Даже если бы мы были просто пьяницы, мы могли бы подружиться, а мы еще оказались и талантливые люди".
Мировую известность актрисе принес фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Это был первый советский фильм в истории, который стал лауреатом "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля. А молодой актрисе тогда в Каннах был вручен приз с замечательной формулировкой — как "самой скромной и очаровательной актрисе".
Рожденные 4 мая, как правило, слишком дорожат своими идеалами и не допускают компромиссов в отношении них.
Внутренняя стабильность, свойственная этим людям, а также их чуткость привлекают к ним тех, кто ищет опоры и поддержки. Однако рожденным 4 мая следует помнить, что нельзя всецело посвящать себя заботе о других (друзьях, семье и даже организации). Люди, чей день рождения — 4 мая, могут быть счастливы, отдавая себя служению обществу или конкретному человеку (и не всегда самому близкому), но после долгих лет такой преданности могут пресытиться своими обязанностями и пожелают освободиться от них любой ценой. Рожденные 4 мая — люди надежные. Их суждения чаще выражаются не словами, а поступками и личным примером.
На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала, провалившись в нору Белого кролика. Внешне главная героиня напоминала Алису (и не только именем). История очень понравилась Алисе, она попросила ее записать. Дальше были другие истории и новые записи. А в 1865 году Доджсон опубликовал свою книгу под псевдонимом Льюис Кэрролл и первый экземпляр подарил своей любимице Алисе на Рождество.
Вот так просьба маленькой девочки рассказать ей сказку превратилась в бессмертное произведение "Алиса в Стране чудес", которое уже более 150 лет расходится миллионными тиражами по всему миру. Возможно, у рожденных 4 мая просто особенная Формула небес. Кстати, 4 мая в Великобритании много лет отмечают праздник, он так и называется Alice Day — День Алисы.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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