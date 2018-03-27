Овны, рожденные 27 марта, изобретательны

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Об изобретательности рожденных 27 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

В этимологии слова "изобретатель" много разных значений, но такие глаголы, как "встретить", "обрести", "обретать", "поймать", "странствовать" и "находить", наиболее точно определяют саму суть понятия "изобретатель".

Все Овны, рожденные 27 марта, — изобретатели во всех сферах, в которых они реализуются.

Любые знания даются этим людям с необычайной легкостью, но практически сразу после получения этих знаний они находят свой абсолютно индивидуальный путь их воплощения в собственные проекты.

Генри Ройс

Рожденный 27 марта Генри Ройс был пятым ребенком в семье и проучился в школе всего один год, а потом начал зарабатывать свои первые деньги разноской газет и телеграмм, ну а потом уже обучился всему сам. Как любят утверждать многие из рожденных 27 марта, "образование дается головой и задницей, а не вывесками на учебных заведениях". Вы уже догадались, кем стал по жизни мальчик, проучившийся в школе всего один год, по имени Генри Ройс? Правильно, он стал легендарным английским автоконструктором, одним из создателей империи Rolls-Royce.

Стиль поведения людей, рожденных 27 марта, всегда особый. Он основан на безупречной технике использования накопленного ими за годы жизни или учебы багажа навыков и опыта.

Наиболее одаренные личности из тех, кто родился в этот день, являются инициаторами — они первыми выдвигают блестящие и смелые идеи. Но даже и те из них, кто обладает более скромными талантами, способны внести свой собственный вклад в то или иное начинание.

Иоганн Гитторф

Прекрасен был в своих экспериментах рожденный 27 марта немецкий физик Иоганн Гитторф, создавший свою знаменитую "трубку Гитторфа". А его теория электролитической проводимости со временем легла в основу создания современных аккумуляторов и батареек.

Эдвард Стайхен

27 марта появился на свет и изобретатель нового направления в индустрии фотографии Эдвард Стайхен. Будучи начинающим художником-импрессионистом в начале XX века, Овен-экспериментатор Стайхен обобщил все свои накопленные знания в области живописи и изобразительного портрета и создал жанр модной фотографии, который процветает и по сей день. В 2006 году экземпляр фотографии Стайхена, которую он сделал в 1904 году, был продан на аукционе "Сотбис" за три миллиона долларов.

Рожденные 27 марта, даже если их повседневная реализация и далека от реального изобретательства, практически все имеют изобретательскую жилку.

И очень часто их можно застать дома в окружении разнообразных бытовых приборов, которые они ремонтируют или же попросту копаются в внутренностях которых, разглядывая их конструкцию.

Алексей Жарков

Когда будущему популярному российскому актеру Алексею Жаркову, чей день рождения мы отмечаем 27 марта, было 14 лет, ему очень хотелось играть на баяне, но в семье не было достаточно средств, чтобы купить этот инструмент. Тогда будущий актер вырезал себе баян из фанеры и нарисовал на нем кнопки и так учился играть. Со временем его отец, оценив усердие сына, купил ему настоящий инструмент.

Путь к знаниям всегда понятен и прост — это абсолютная аксиома для рожденных 27 марта.

И все, кто хочет получать знания, ищут пути и возможности, а кто не хочет — ищет причины. Но последнее точно не про рожденных 27 марта. Они всегда ищут пути.

Квентин Тарантино

Вот так и нашел свой путь в кино неповторимый и неподражаемый Квентин Тарантино. Возможно, в изобретении своего киноязыка, который современники называют теперь "фильмы Тарантино", сыграла роль кровь его предков индейцев (режиссер — потомок индейского племени чероки по материнской линии) или героическое имя Квентин (актер был назван матерью в честь героя романа Уильяма Фолкнера "Шум и ярость" Квентина Компсона). Но я думаю, что без Формулы небес для рожденных 27 марта здесь все-таки не обошлось.

Тарантино — абсолютный изобретатель. Он буквально изобретает своих героев в каждом фильме и вводит нас в изобретенное им самим же кино и заставляет нас в нем жить.

Мстислав Ростропович

Вот точно так же вводил своих слушателей в мир своей музыки рожденный 27 марта Мстислав Ростропович. На виолончели играли и до Ростроповича, и после Ростроповича, но изобрел свой почерк игры на виолончели именно Ростропович — великий Овен, рожденный 27 марта. Окуджава как-то написал о музыканте замечательные строчки: "Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать".

Понять мозг и талант изобретателя невозможно, это пока не удается ни физиологам, ни генетикам. Да и астрологи могут только предполагать, из каких планет она складывается — эта Формула небес для изобретателей, прорывающих пространство в разных сферах жизни.

Ираклий Тоидзе

Возможно, одна из составляющих этой формулы — способность дать миру самое необходимое и ожидаемое в данный момент, дать здесь и сейчас. Быстро, четко, немедленно и своевременно.

Именно так необходим был однажды советскому народу в самом начале Великой Отечественной войны плакат "Родина мать зовет!", и его придумал и нарисовал буквально за одну ночь рожденный 27 марта художник-график Ираклий Тоидзе.

И это было его мгновенное и так нужное тогда изобретение, укрепившее дух огромного народа перед лицом врага, несущего смерть и разрушение, и это был его посильный и огромный вклад в дело Великой Победы.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 27 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 12, 13, 19, 21, 24

Февраль: 5, 6, 15, 24

Март: 3, 9, 10, 23, 27

Апрель: 4, 10, 13, 21, 27

Май: 8, 16, 23, 26

Июнь: 2, 10, 11, 16

Июль: 4, 7, 11, 24

Август: 1, 6, 9, 10, 12

Сентябрь: 1, 12, 18, 19

Октябрь: 23, 24, 26, 28, 30

Ноябрь: 8, 10, 11, 29

Декабрь: 7, 10, 12, 23

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