У Овнов, родившихся 25 марта, способность к взрывам

О необыкновенных способностях к взрывам у рожденных 25 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Динамит в переводе с греческого означает "сила". И когда мы говорим о ком-то, что он динамичный, мы имеем в виду в первую очередь особенную силу данной личности, силу, способную существенно расшевелить пространство вокруг себя. И хотя патент на взрывчатую смесь принадлежит Скорпиону Альфреду Нобелю, сама энергетическая суть динамита полностью соответствует Формуле небес дня сегодняшнего и ярко проявляется в личностях, рожденных 25 марта.
Рожденные 25 марта, пожалуй, самые активные из всех рожденных под знаком Овна. И если основа жизни представителей знака Овна — это импульс, то у рожденных 25 марта к импульсу добавляется еще и взрывная сила динамита. Вот и получается на выходе настоящий "энергетический нокаут".
Образ Владимира Кличко и его техника ведения боев как нельзя лучше показывают энергетический потенциал рожденных 25 марта представителей знака Овна.
Рожденные 25 марта Овны — одиночки и прирожденные солисты.
Когда им случается возглавлять некую группу, это происходит скорее в силу их необычайных талантов или стечения обстоятельств и вовсе не продиктовано желанием верховодить. Рожденных в этот день ведут по жизни не слепые амбиции. Эти люди хорошо осведомлены о своих способностях и прекрасно знают, что им подвластно и в чем они бессильны.
Элтон Джон был первый в истории музыки исполнитель, который в 1976 году дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден в Лондоне, а в 1980 году он дал бесплатный концерт в Центральном парке Нью-Йорка для 400 тысяч человек и зарядил своей энергетикой каждого из пришедших тогда на концерт.
Кстати, женщины, рожденные 25 марта, как впрочем и мужчины, в высшей степени приспособлены к тому, чтобы обходиться без супруга.
И вообще, супружество — довольно тяжелая ноша для тех, кто появился на свет в этот день, поскольку служение другому человеку возможно для них лишь при четко обозначенных ими самими условиях. Партнер по жизни должен быть не просто настоящим другом, главная его задача — максимально уравновешивать энергетическую мощь своего спутника. Вот почему рожденные сегодня часто предпочитают одиночество, если поиски идеального партнера не увенчаются успехом.
Овен Сара Джессика Паркер, как и ее героиня в фильме "Секс в Большом городе", искала своего избранника долго и мучительно. И все ее избранники были сильными кандидатами в мужья — это и Овен Роберт Дауни-младший, и Козерог Николас Кейдж, и Стрелец Джон Кеннеди-младший. Но вышла замуж женщина-динамит все-таки за Овна, рожденного 21 марта, американского актера Меттью Бродерика. Так уж распорядилась Формула небес, что постоянно находиться рядом со "взрывной" Сарой оказалось по силам лишь представителю первого и сильного дня знака Овна.
На сегодняшний день Дэвид Лин абсолютно заслуженно входит в десятку лучших режиссеров мирового кино.
Кстати, сам мост в фильме "Мост через реку Квай" "взрывной" режиссер Дэвид Лин непосредственно взрывает в фильме. И этот эпизод, несомненно, является одним из ярчайших эпизодов в кинематографе тех лет, ну и одновременно еще одной абсолютно точной иллюстрацией Формулы небес для всех рожденных 25 марта.
Ефим Шифрин всю жизнь выступает на сцене один и живет один, не имея семьи и детей. Свой театр артист называет частным предприятием, театром на колесах, где есть он, его директор, водитель и люди, которые вступают с ним в договорные отношения.
Держать дистанцию от мира — это, наверное, еще одна из ключевых особенностей Формулы небес, рожденных 25 марта.
Склады со взрывчатыми веществами всегда охраняются особенно тщательно, чтобы взрывчатка не отсырела, не пришла в негодность и в любой момент была использована по назначению. И именно поэтому рожденные 25 марта пребывают в вечном поиске покоя и уединения от той бурной профессиональной деятельности, в которой они заняты. Без этого они просто не могут существовать. Право на частную жизнь для них священно.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
Смотрите фото рожденных 25 марта под знаком зодиака Овен знаменитостей
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