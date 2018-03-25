У Овнов, родившихся 25 марта, способность к взрывам

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О необыкновенных способностях к взрывам у рожденных 25 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Из 69 боев, которые провел на ринге профессиональный боксер Владимир Кличко, рожденный 25 марта, он выиграл в 64, из них 54 боя победоносно завершил именно нокаутом. На данный момент Владимир Кличко занимает второе место по длительности чемпионства в тяжелом весе и третье место по количеству защит своего титула.

Динамит в переводе с греческого означает "сила". И когда мы говорим о ком-то, что он динамичный, мы имеем в виду в первую очередь особенную силу данной личности, силу, способную существенно расшевелить пространство вокруг себя. И хотя патент на взрывчатую смесь принадлежит Скорпиону Альфреду Нобелю, сама энергетическая суть динамита полностью соответствует Формуле небес дня сегодняшнего и ярко проявляется в личностях, рожденных 25 марта.

Рожденные 25 марта, пожалуй, самые активные из всех рожденных под знаком Овна. И если основа жизни представителей знака Овна — это импульс, то у рожденных 25 марта к импульсу добавляется еще и взрывная сила динамита. Вот и получается на выходе настоящий "энергетический нокаут".

Владимир Кличко

Образ Владимира Кличко и его техника ведения боев как нельзя лучше показывают энергетический потенциал рожденных 25 марта представителей знака Овна.

Рожденные 25 марта Овны — одиночки и прирожденные солисты.

Когда им случается возглавлять некую группу, это происходит скорее в силу их необычайных талантов или стечения обстоятельств и вовсе не продиктовано желанием верховодить. Рожденных в этот день ведут по жизни не слепые амбиции. Эти люди хорошо осведомлены о своих способностях и прекрасно знают, что им подвластно и в чем они бессильны.

Элтон Джон

Рожденный 25 марта сэр Элтон Джон взрывает зрительные залы на протяжении нескольких десятилетий по всему миру. Каждое его выступление — это реальный взрыв эмоций и сознания. И он на сцене всегда один, он всегда солист. Сопровождающие его музыканты лишь заряжают его "взрывной сосуд" новыми порциями взрывчатки. Мне посчастливилось однажды побывать на сольном концерте Элтона Джона в Москве. Это был реальный "взрыв мозга" от той неугомонности, с которой Элтон Джон выступает на сцене.

Элтон Джон был первый в истории музыки исполнитель, который в 1976 году дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден в Лондоне, а в 1980 году он дал бесплатный концерт в Центральном парке Нью-Йорка для 400 тысяч человек и зарядил своей энергетикой каждого из пришедших тогда на концерт.

Борис Бурда

Также своим парадоксальным мышлением и блестящими ответами взрывал игры "Что? Где? Когда?" рожденный 25 марта Овен знаток Борис Бурда. Его поистине импульсивный интеллект часто приводил в восторг миллионы телезрителей. Кстати, по рассказам самого Бориса Бурды, научиться готовить и впоследствии стать известным публичным кулинаром его заставило то обстоятельство, что его жена не умела готовить. Но для Овнов не существует препятствий на пути, а для рожденных 25 марта — и подавно. Они эти препятствия просто взрывают.

Сара Джессика Паркер

Не раз взрывала подобные препятствия на своем пути, состоящие из зависти и насмешек окружающих, рожденная 25 марта американская актриса Сара Джессика Паркер. В 2007 году журнал "Максим" назвал актрису самой несексуальной женщиной из ныне живущих, а в 2010 году Сара была осмеяна в анимационном сериале "Южный Парк" как очень некрасивая женщина. Но легендарный сериал "Секс в Большом городе" и его всемирный успех мгновенно разрушили все происки завистников. Сара шесть раз номинировалась как лучшая актриса на премию "Золотой глобус" и четыре раза удостаивалась этой премии, также она дважды становилась обладательницей премии "Эмми".

Кстати, женщины, рожденные 25 марта, как впрочем и мужчины, в высшей степени приспособлены к тому, чтобы обходиться без супруга. 7 Фото Рожденные 25 марта: взрывоопасность

И вообще, супружество — довольно тяжелая ноша для тех, кто появился на свет в этот день, поскольку служение другому человеку возможно для них лишь при четко обозначенных ими самими условиях. Партнер по жизни должен быть не просто настоящим другом, главная его задача — максимально уравновешивать энергетическую мощь своего спутника. Вот почему рожденные сегодня часто предпочитают одиночество, если поиски идеального партнера не увенчаются успехом.

Овен Сара Джессика Паркер, как и ее героиня в фильме "Секс в Большом городе", искала своего избранника долго и мучительно. И все ее избранники были сильными кандидатами в мужья — это и Овен Роберт Дауни-младший, и Козерог Николас Кейдж, и Стрелец Джон Кеннеди-младший. Но вышла замуж женщина-динамит все-таки за Овна, рожденного 21 марта, американского актера Меттью Бродерика. Так уж распорядилась Формула небес, что постоянно находиться рядом со "взрывной" Сарой оказалось по силам лишь представителю первого и сильного дня знака Овна.

Ксения Раппопорт

Рожденная 25 марта Народная артистка России Ксения Раппопорт, в отличие от Сары Джессики Паркер, всегда признается критиками и зрителями одной из самых красивых и сексуальных актрис российского кино. Но взрывала вокруг себя пространство актриса не один раз в своей жизни. Целых четыре раза молодая студентка Ксения бросала учебу в театральном институте, сомневаясь в своем призвании. Но Формула небес победила метания и взбрыкивания молодого Овна, и сейчас российское кино сложно себе представить без этой яркой и красивой актрисы.

Дэвид Лин

С раннего детства родители маленького Дэвида Лина запрещали ему посещать кинотеатры. Рожденный сегодня Дэвид воспитывался в семье квакеров, а протестантские устои не считали кинематограф полезным в воспитании детей. Но Дэвид Лин взорвал религиозные ограничения и уже в 19 лет работал помощником режиссера, затем стал монтажером. А в 1955 году Лин уже поставил свой первый цветной фильм "Лето". Далее были "оскароносные" фильмы "Мост через реку Квай", "Лоуренс Аравийский" и "Доктор Живаго".

На сегодняшний день Дэвид Лин абсолютно заслуженно входит в десятку лучших режиссеров мирового кино.

Кстати, сам мост в фильме "Мост через реку Квай" "взрывной" режиссер Дэвид Лин непосредственно взрывает в фильме. И этот эпизод, несомненно, является одним из ярчайших эпизодов в кинематографе тех лет, ну и одновременно еще одной абсолютно точной иллюстрацией Формулы небес для всех рожденных 25 марта.

Ефим Шифрин

На концертах артиста Ефима Шифрина "взрыв хохота" — это также абсолютно естественное явление. И препятствий на жизненном пути молодому Ефиму пришлось преодолеть немало. Но сила Овна-одиночки, рожденного 25 марта, взорвала все препятствия. Проведя детство в Магаданской области, где в ссылке проживали его репрессированные родители, а затем переехав в Ригу, Ефим безуспешно пытался поступить в московское театральное училище. Неудача не сломила молодого Овна, и, проучившись год на филологическом факультете в Латвии, Шифрин таки поступил в эстрадно-цирковое училище на курс Романа Виктюка. Роман Виктюк вспоминает: Ефим Шифрин был самым талантливым на курсе и единственным, кто сразу стал лидером и при этом остался жутко ранимым ребенком.

Ефим Шифрин всю жизнь выступает на сцене один и живет один, не имея семьи и детей. Свой театр артист называет частным предприятием, театром на колесах, где есть он, его директор, водитель и люди, которые вступают с ним в договорные отношения.

Держать дистанцию от мира — это, наверное, еще одна из ключевых особенностей Формулы небес, рожденных 25 марта.

Склады со взрывчатыми веществами всегда охраняются особенно тщательно, чтобы взрывчатка не отсырела, не пришла в негодность и в любой момент была использована по назначению. И именно поэтому рожденные 25 марта пребывают в вечном поиске покоя и уединения от той бурной профессиональной деятельности, в которой они заняты. Без этого они просто не могут существовать. Право на частную жизнь для них священно.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 25 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 7, 12, 17, 26

Февраль: 3, 4, 12, 23, 26, 29

Март: 6, 14, 25, 30

Апрель: 7, 19, 25

Май: 1, 18, 24, 30

Июнь: 24, 27, 28

Июль: 8, 10, 18, 19, 22, 29

Август: 4, 17, 21

Сентябрь: 5, 10, 30

Октябрь: 1, 8, 9, 11, 16, 19

Ноябрь: 2, 12, 29

Декабрь: 4, 7, 10, 17, 23

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