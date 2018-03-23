Овны, рожденные 23 марта, любознательны

9:40 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

О любознательности рожденных 23 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Именно эта любознательность как основной ингредиент Формулы небес для всех рожденных 23 марта Овнов позволила немецкому математику Амалии Нетер создать свои уникальные формулы в алгебре. Все выдающиеся мужчины-математики Павел Александров, Альберт Эйнштейн, Жан Дьедоне, Герман Вейль и Норберт Винер по праву считали Амалию наиболее значительной женщиной в истории математики. В качестве одного из величайших математиков XX века она коренным образом изменила теорию колец, полей и алгебр. А в физике теорема Нетер объяснила связь между симметрией и законами сохранения.

Все, кто когда-то имел дело с представителями знака Овна, несомненно, отмечали их тягу ко всему новому и неизведанному.

Овны — как маленькие дети, которые не отрывают свой взгляд от телевизионных рекламных блоков и внимательно следят за быстро меняющимися кадрами рекламы.

Овны — вечные дети, они рады любым новым картинкам мироздания. И к рожденным 23 марта это имеет самое непосредственное отношение.

Они просто принимают любые знания. Они любят знания. Они любознательны.

Амалия Нетер

Рожденных 23 марта, кажется, интересует буквально все, но в процессе познания они так или иначе возвращаются к фундаментальным материям — событиям, мыслям, чувствам и идеям, связанным с пребыванием человека на этой Земле.

Вопросы жизни и смерти, молодости и старости, основные человеческие эмоции — вот что вызывает повышенный интерес у личностей этого дня. Их подход к жизни научный, и хотя совсем не обязательно, что они окажутся учеными, в своем стремлении докопаться до истины, экспериментировании, творческом поиске большинство из них очень напоминают таковых.

Виктор Корчной

Именно таким любознательным юношей запомнился современникам рожденный сегодня легендарный шахматный гроссмейстер Виктор Корчной. В детстве он увлекался абсолютно всем — писал стихи, занимаясь в литературном кружке, увлекался музыкой, но не смог продолжить обучение из-за отсутствия пианино на дому в бедные послевоенные годы. И тогда он стал рисовать свои формулы на шахматной доске, став одним из самых молодых гроссмейстеров в СССР в возрасте 25 лет.



Арчил Гомиашвили

Кстати, о шахматах… Как тут не вспомнить сеанс одновременной игры, который преподал Великий комбинатор Остап Бендер в деревне Васюки. Астрологи и психологи часто спорят о том, характеристикам какого знака Зодиака больше всего подходит типаж Остапа Бендера? Великий режиссер Леонид Гайдай разрешил их споры, пригласив на роль Остапа актера, рожденного именно 23 марта. И, несомненно, актер Овен Арчил Гомиашвили остается самым убедительным Остапом Бендером на все времена.

Овны, рожденные 23 марта, не примут неопробированной концепции или идеи, да и сами не станут оперировать непроверенными фактами. Умозаключения они делают только на базе собственных наблюдений.

Рожденные 23 марта, разбиравшиеся в человеческой психике

Умозаключения о тонкостях человеческой психики и ее проявлениях сделали в разные годы рожденные в один день, 23 марта, австрийский режиссер Михаэль Ханеке и немецкий философ и психоаналитик Эрих Фромм.

Читая работы Фромма и анализируя кинематографические шедевры Ханеке, невольно ловишь себя на мысли, что это пишет и снимает один и тот же человек. Настолько точно эти оба представителя одного дня рождения показывают и описывают биологические мотивы человеческого поведения, которые обусловлены социальными факторами. И утверждение Фромма, что "человеческая натура — страсти человека, и тревоги его — продукт культуры", филигранно точно демонстрирует Михаэль Ханеке и в своем киношедевре "Пианистка", и в фильме "Любовь", и во всех остальных своих фильмах режиссера-психоаналитика.

Хуан Грис

Психоаналитикой в живописи и скульптуре последовательно занимался рожденный 23 марта испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма Хуан Грис. Кубизм как направление живописи — это, по сути, и есть психоаналитика. Ведь в основе кубизма лежит стремление художника разложить изображаемый трехмерный объект на простые элементы и потом уже собрать его на холсте в двухмерном изображении. Таким образом художнику удается изобразить объект одновременно с разных сторон и подчеркнуть свойства, невидимые при классическом изображении объекта с одной стороны.

Показать невидимое, скрытое, вытащить скелеты из шкафа — вот задача психоаналитики во всех ее проявлениях. И рожденные 23 марта именно благодаря своей любознательности делают это абсолютно безупречно.

Роже Мартен дю Гар

Конечно же, формулировка награды "За художественную силу и правду в изображении человека и наиболее существенных сторон современной жизни" могла бы подойти любому из рожденных 23 марта. И именно с этой формулировкой получил в 1937 Нобелевскую премию по литературе французский писатель Роже Мартен дю Гар за свой роман-поток "Семья Тибо" и тем самым внес уже литературный вклад в плеяду любознательных представителей знака Овна, рожденных 23 марта.



Людвиг Минкус

И если в послевоенном Ленинграде у родителей будущего шахматного гиганта Виктора Корчного не нашлось средств купить мальчику пианино для продолжения музицирования, то у рожденного 23 марта в городе Вена Людвига Минкуса скрипка появилась в руках в возрасте четырех лет и он уже с ней не расставался всю свою жизнь. Первое публичное выступление маленького Минкуса состоялось в восемь лет, и после этого музыкальные критики признали в нем вундеркинда. И как скрипач, и как дирижер, и как композитор Минкус был также психоаналитиком, но только в музыке. Послушайте внимательно музыку, написанную им для балетов "Баядерка" и "Дон Кихот", и вы в этом легко убедитесь сами.

Все Овны, рожденные 23 марта, — личности весьма разносторонние, круг их общения не замыкается в какой-либо определенной сфере.

Они не боятся рисковать. Их сильные физические импульсы требуют своего выражения, и это зачастую связано с опасностью. Любопытство и любознательность этих людей не замыкается на традиционной сфере, и очень часто в зоне их внимания оказываются странные обстоятельства и субъекты. По-видимому, именно здесь сказывается присущая им неординарность, которая зачастую так и остается загадкой для окружающих.

Акира Куросава

Несомненно, именно таким неординарным гением навсегда останется в истории мирового кино рожденный сегодня японский режиссер Акира Куросава. За 57 лет деятельности Куросава создал 30 фильмов, и, наверное, не существует в природе вопросов человеческого бытия, которых бы не затронул в своих фильмах этот величайший мастер мирового кино.

Представители знака Овна в мировом кинематографе всегда яркие и неповторимые — это

и Андрей Тарковский,

и Квентин Тарантино,

и Френсис Форд Кополла,

но Куросава особенный. Он как бы обращается к своим зрителям словами Бродского:

"Мир останется прежним, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным".

Постигайте мир, говорит людям Куросава, не ленитесь, не бойтесь задавать вопросы, будьте любопытными, любознательными, и Вселенная вас услышит и обязательно ответит каждому.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 23 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 10, 23, 30

Февраль: 1, 9, 10, 24, 29

Март: 1, 10, 27

Апрель: 6, 12, 14, 16, 21

Май: 3, 6, 15, 20, 25

Июнь: 3, 8, 13, 25

Июль: 11, 12, 13, 26, 28

Август: 1, 9, 18, 19, 26

Сентябрь: 4, 9, 20, 24, 28

Октябрь: 6, 23, 25, 28

Ноябрь: 1, 8, 18, 25

Декабрь: 2, 4, 19

Смотрите фото рожденных 23 марта под знаком зодиака Овен знаменитостей