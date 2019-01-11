Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Недвижимость Эврика Непознанное Силовые структуры Наследие Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Идущие своим особым путем - Гороскоп дня

Гороскоп

О карьеризме, свободолюбии, самопожертвовании и эгоизме рожденных 12 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Идущие своим особым путем - Гороскоп дня. 396990.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿

"Все мои удачи — это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс", — так определила для себя формулу удачи рожденная сегодня российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова.

О Формуле небес пришедших сегодня в мир поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 12 января, целиком и полностью поглощены своей профессиональной деятельностью. Интерес к карьере просыпается в них еще в молодости, и люди, чей день рождения — 12 января, способны принести ей огромные жертвы.

Рожденные в этот день с удовольствием служат окружающим, но фактически их манят самые волнующие и неожиданные аспекты жизни, которые обычно не подразумевают участия других людей. Однажды услышав зов своего предназначения, они послушно следуют за ним.

Поскольку карьера занимает центральное место в жизни тех, кто родился 12 января, они должны подойти к выбору профессии с особой тщательностью. В этой связи очень важно составить для себя свод этических принципов, согласующихся с традиционными человеческими ценностями. Импульсы к самопожертвованию, с одной стороны, и эгоистические порывы — с другой, следует уравновешивать, иначе они могут выйти из-под контроля.

Многие из рожденных в этот день зачастую отождествляют себя с некоей идеей — общественной или политической, которая захватывает их так, что они порой совершенно забывают о личной жизни.

"Когда ты один против всех — надо внутри себя иметь силу и знание, что наступит время, когда, пойдя против всех, но сохранив именно себя, ты будешь правым", — утверждает героиня дня Рената Литвинова, доказавшая своей творческой деятельностью право на индивидуальную формулу жизни.

Свой особый путь в жизни прошел рожденный сегодня фламандский химик, физиолог, врач и мистик Ян Баптиста ван Гельмонт. Именно он в начале XVII века ввел в химическую терминологию термин "газ", названный им по аналогии с греческим хаосом, и ввел точки таяния льда и кипения воды в качестве стандартов температуры.

Ван Гельмонт большое значение уделял процессам пищеварения. Его мнение о пищеварении заключалось в том, что этот процесс связан с химическими реакциями внутри желудка, важнейшую роль в которых играет химический реагент. Его ученый назвал "ферментом" (от латинского fermentum — "брожение").

"Каждый из нас совершенно свободен, и только в качестве свободных людей мы живем, любим деятельной любовью и жертвуем собой ради выполнения своей цели", — так раскрывал свою свободолюбивую Формулу небес пришедший сегодня в мир выдающийся швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци.

Разработанная педагогом в начале XIX века теория природосообразного воспитания и обучения представляет собой не только исторический интерес, но продолжает сохранять актуальность. Он первым высказал мысль о необходимости параллельного и гармоничного развития всех задатков человеческой личности — интеллектуальных, физических, нравственных. Именно Песталоцци одним из первых указал на значимость развивающего обучения, базирующегося не на мертвых азбучных истинах, а на непосредственном наблюдении и размышлении ребенка под руководством учителя.

Козероги, рожденные 12 января, способны полностью сосредоточиться на себе, когда видят, что их профессиональному успеху будет способствовать прежде всего их собственный имидж — например, в деле продажи того или иного продукта, оказания индивидуальных услуг, в области "паблик рилейшнз", рекламы и прочего.

Чаще всего рожденные 12 января довольно жизнерадостные натуры. Однако им нужно следить за тем, чтобы не показаться окружающим чересчур высокомерными, иначе от них могут попросту отвернуться. В некоторых ситуациях им выгоднее снизить свою требовательность и повысить чувствительность к нуждам других.

Однако рожденных 12 января настолько увлекают их собственные идеи, что они редко прислушиваются к чужим советам и предупреждениям. Оказавшись в заведомо проигрышной ситуации, они идут до конца, а не сворачивают в сторону и не меняют направление движения. Впрочем, любые проигрыши и неудачи всегда болезненно отзываются в них, и в глубине души они подчас сожалеют о том, что проявили никому не нужное упрямство.

Такое последовательное упрямство проявлял в течение долгих лет русский общественный и государственный деятель, реформатор и законотворец времен императора Александра I Михаил Сперанский. Сторонник конституционного строя, Сперанский был убежден, что новые права обществу должна даровать власть. Обществу, разделенному на сословия, права и обязанности которых установлены законом, необходимы гражданское и уголовное право, публичное ведение судебных дел, свобода печати.

Большое значение Сперанский придавал воспитанию общественного мнения. После возвращения из девятилетней ссылки, в которую он был отправлен за свои убеждения, Сперанский кардинально поменял свои взгляды и стал полагать, что Россия еще не готова к конституционному строю и начинать преобразования необходимо с реорганизации государственного аппарата.

Теорией происхождения государства и права последовательно занимался всю свою жизнь рожденный сегодня немецкий философ Карл Евгений Дюринг. Основной принцип разработанной им "теории насилия" заключался в том, что причина возникновения государства и права лежит не в социально-экономическом развитии общества и возникновении классов, а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими.

Часто создается впечатление, что профессии (или хобби), которым отдаются рожденные 12 января, носят весьма необычный характер. По этой же причине окружающие иногда считают их несколько экстравагантными или даже странными. Во всяком случае, традиционный распорядок жизни неприемлем для этих людей.

Основоположником практической космонавтики остался в истории Вселенной рожденный сегодня выдающийся советский конструктор Сергей Королев. Основателем трансцендентальной медитации остался в памяти своих последователей неоиндуистский проповедник Махариши Махеш Йоги, а его космический собрат индийский философ Свами Вивекананда стал одним из первых идеологов эзотерического движения "нью-эйдж". Идеологами и видными деятелями нацизма запомнились человечеству рожденные сегодня и казненные за преступления против человечества Альфред Розенберг и Герман Геринг. Сочиняли свои замечательные произведения пришедшие сегодня в мир французский писатель-сказочник Шарль Перро, американский писатель Джек Лондон и японский писатель Харуки Мураками. Писал свою волшебную музыку прекрасный латышский композитор Раймонд Паулс.

"Если каждый будет верить, что все кончится хорошо, в мире станет нечего бояться", — такую формулу веры исповедует герой дня сегодняшнего Харуки Мураками. С такой Формулой небес рождаются и живут многие представители 12 января.

На фото: Рената Литвинова

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Прием гормональных таблеток смертельно опасен для женщин Прием гормональных таблеток смертельно опасен для женщин

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы январь Козерог 12 января астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Идущие своим особым путем - Гороскоп дня
Советское наследие
Мы за ценой не постоим... 20 миллионов жизней!
Интересное и полезное
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Новости Все >
Обвинение «не знало» о наличии в деле Олега Сорокина секретных сведений
Прием гормональных таблеток смертельно опасен для женщин
Ученые из США "открыли Америку": что значит быть мертвым
Студенты смогут получить отсрочку от армии вторично
Церемони﻿я "Оскар-2019" пройдет без ведущего
ФТС и "Почта России" начали эксперимент по автоуплате пошлин за онлайн-покупки
У победителя лотереи в США украли билет на 10 млн долларов
Первый в Москве храм Армянской католической церкви будет построен в Бутове
Более полусотни прорубей для крещенских купаний будут работать в Москве
Ученые: родители виноваты в зависимости детей от гаджетов
Сейчас читают
Для "Единой России" прозвенел "звоночек" 9 сентября
Выборы. Новости и аналитика
Для "Единой России" прозвенел "звоночек" 9 сентября Видео 
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Интересное и полезное
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма
Советское наследие
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма Видео 
Читательский топ
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Хрущев влез на пьедестал за счет Крыма
Хрущев и Сталин: Гномик против великана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена

Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...

Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Общество
"Они не отсталые": журналистов Handelsblatt удивила Россия
Советское наследие
Освободитель Украины, из которого сделали врага народа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.﻿

Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Авиация
Россия найдет ответ на санкции США против МС-21 за полтора года
Власть
Хуже чем в кризис: россиян ждут тяжелые времена
Новости Белоруссии
Лукашенко отказался "наклоняться" перед Россией
Общество
Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников

Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.

Минтранс разработал закон о запрете высадки детей-безбилетников
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Советское наследие
Анатолий Вассерман: Теоретики капитализма врут больше генсеков
Общество
Как магазины скрывают подорожание продуктов
Общество
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Соломон Соловьев Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Виктор Бормотов Настоящий человек Маресьев: Назло псевдоисторикам Виктор Бормотов Игорь Буккер Наши бомбили Берлин уже в 1941 году Игорь Буккер
Комментарии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Главе Федерации бобслея разрешили считаться олимпийским чемпионом на территории России
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Население России впервые за 10 лет пошло на убыль
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Церемони﻿я "Оскар-2019" пройдет без ведущего
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
У ряженых казаков отберут форму и оружие
Кто успел, тот пострел: Юрий Чайка хочет повысить в разы зарплату прокурорам
Власти Украины в два раза сократили пенсии граждан страны
США отправят авианосцы в Арктику для "выдавливания" России
Крах СССР: проект США, ошибка или предательство?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
История и современность Все >
Строгие устои русского бала
Строгие устои русского бала
Когда котики превратились из домашних любимцев в слуг сатаны
Когда котики превратились из домашних любимцев в слуг сатаны
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Китай опередил США в разработке электромагнитного оружия
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Пилоты ВВС США во время полетов будут ходить под себя
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Минобороны хочет сбивать пассажирские лайнеры с боевиками
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
Разведкомплекс "Пенициллин": уникальная разработка российского ВПК
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
В США рассказали о достигнутом Россией "четвертом измерении" в вооружении
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Новгородский погром: одна из самых мрачных страниц российской истории
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Почему Фридрих Великий возненавидел Кенигсберг и причем здесь Россия
Как в России принимают законы
Как в России принимают законы
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Как и чем военные будут сбивать пассажирские рейсы с боевиками
Женское Все >
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Мечта сбылась: фиалка цветет пышно и долго
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Зима - время борьбы с сорняками в саду
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Для лентяев: выбираем самые неприхотливые садовые растения
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Шпинат на подоконнике: сочный и нежный
Как бороться с ночными ужасами и кошмарами
Как бороться с ночными ужасами и кошмарами
Китайские исследователи: чистка зубов дважды в день защитит от импотенции
Китайские исследователи: чистка зубов дважды в день защитит от импотенции
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Приём гормональных таблеток опасен возникновением глубокого венозного тромбоза
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Как выбрать хорошего свадебного фотографа?
Детей никто не сможет высадить на морозе
Детей никто не сможет высадить на морозе
Черный цвет остается универсальным
Черный цвет остается универсальным
Граф Шереметев, прямой потомок Суворова, встретился со студентами Выездной Школы Александра Васильева
Граф Шереметев, прямой потомок Суворова, встретился со студентами Выездной Школы Александра Васильева
Ячмень и его лекарственные свойства
Ячмень и его лекарственные свойства
Правила, которые помогут не заболеть зимой
Правила, которые помогут не заболеть зимой
Мужское Все >
В Туркмении меняют портреты президента
В Туркмении меняют портреты президента
Причины, почему нам повезло иметь акул
Причины, почему нам повезло иметь акул
Теплое остекление балконов
Теплое остекление балконов
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Какие оттенки для спален будут трендом этого года
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Чистим стиральную машинку, не вызывая мастера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Интересные аксессуары и декор для стильного интерьера
Полезные советы для обустройства дома
Полезные советы для обустройства дома
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Несколько дополнительных вариантов твоего сплита!
Десять суперупражнений для плеч
Десять суперупражнений для плеч
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Покровители дипломатов: блаженны миротворцы…
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решился сам собой
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Кошачья агрессия: причины и способы борьбы
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Четыре собаки, которые оставили след в истории
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Морда на обложке: поговорим о питомцах с мировой известностью
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
Мал золотник: семь миниатюрных собак, которые не позволят скучать
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
В Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Против раздельного сбора мусора высказалась десятая часть россиян
Российские архитекторы предложили восстановить "Лазурное окно" на Мальте
Российские архитекторы предложили восстановить "Лазурное окно" на Мальте
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Жителям Кемеровской области придется копить на дом четыре года, москвичам - 18 лет
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Доход Баскова за год составил полмиллиарда рублей
Почему церемони﻿я вручения "Оскар-2019" пройдет без ведущего
Почему церемони﻿я вручения "Оскар-2019" пройдет без ведущего
Чем может огорчить iPhone и как решить эти проблемы
Чем может огорчить iPhone и как решить эти проблемы
В Африке сдают дом, в котором можно пожить в окружении львов
В Африке сдают дом, в котором можно пожить в окружении львов
Известный певец на сцене плюнул мальчику в рот и дал пинка под зад
Известный певец на сцене плюнул мальчику в рот и дал пинка под зад
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"

Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.

Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
Ближний Восток
Ирак хочет попросить военную базу США на выход
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ