Идущие своим особым путем - Гороскоп дня

О карьеризме, свободолюбии, самопожертвовании и эгоизме рожденных 12 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Все мои удачи — это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс", — так определила для себя формулу удачи рожденная сегодня российская актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова.

О Формуле небес пришедших сегодня в мир поговорим подробнее.

Козероги, рожденные 12 января, целиком и полностью поглощены своей профессиональной деятельностью. Интерес к карьере просыпается в них еще в молодости, и люди, чей день рождения — 12 января, способны принести ей огромные жертвы.

Рожденные в этот день с удовольствием служат окружающим, но фактически их манят самые волнующие и неожиданные аспекты жизни, которые обычно не подразумевают участия других людей. Однажды услышав зов своего предназначения, они послушно следуют за ним.

Поскольку карьера занимает центральное место в жизни тех, кто родился 12 января, они должны подойти к выбору профессии с особой тщательностью. В этой связи очень важно составить для себя свод этических принципов, согласующихся с традиционными человеческими ценностями. Импульсы к самопожертвованию, с одной стороны, и эгоистические порывы — с другой, следует уравновешивать, иначе они могут выйти из-под контроля.

Многие из рожденных в этот день зачастую отождествляют себя с некоей идеей — общественной или политической, которая захватывает их так, что они порой совершенно забывают о личной жизни.

"Когда ты один против всех — надо внутри себя иметь силу и знание, что наступит время, когда, пойдя против всех, но сохранив именно себя, ты будешь правым", — утверждает героиня дня Рената Литвинова, доказавшая своей творческой деятельностью право на индивидуальную формулу жизни.

Свой особый путь в жизни прошел рожденный сегодня фламандский химик, физиолог, врач и мистик Ян Баптиста ван Гельмонт. Именно он в начале XVII века ввел в химическую терминологию термин "газ", названный им по аналогии с греческим хаосом, и ввел точки таяния льда и кипения воды в качестве стандартов температуры.

Ван Гельмонт большое значение уделял процессам пищеварения. Его мнение о пищеварении заключалось в том, что этот процесс связан с химическими реакциями внутри желудка, важнейшую роль в которых играет химический реагент. Его ученый назвал "ферментом" (от латинского fermentum — "брожение").

"Каждый из нас совершенно свободен, и только в качестве свободных людей мы живем, любим деятельной любовью и жертвуем собой ради выполнения своей цели", — так раскрывал свою свободолюбивую Формулу небес пришедший сегодня в мир выдающийся швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци.

Разработанная педагогом в начале XIX века теория природосообразного воспитания и обучения представляет собой не только исторический интерес, но продолжает сохранять актуальность. Он первым высказал мысль о необходимости параллельного и гармоничного развития всех задатков человеческой личности — интеллектуальных, физических, нравственных. Именно Песталоцци одним из первых указал на значимость развивающего обучения, базирующегося не на мертвых азбучных истинах, а на непосредственном наблюдении и размышлении ребенка под руководством учителя.

Козероги, рожденные 12 января, способны полностью сосредоточиться на себе, когда видят, что их профессиональному успеху будет способствовать прежде всего их собственный имидж — например, в деле продажи того или иного продукта, оказания индивидуальных услуг, в области "паблик рилейшнз", рекламы и прочего.

Чаще всего рожденные 12 января довольно жизнерадостные натуры. Однако им нужно следить за тем, чтобы не показаться окружающим чересчур высокомерными, иначе от них могут попросту отвернуться. В некоторых ситуациях им выгоднее снизить свою требовательность и повысить чувствительность к нуждам других.

Однако рожденных 12 января настолько увлекают их собственные идеи, что они редко прислушиваются к чужим советам и предупреждениям. Оказавшись в заведомо проигрышной ситуации, они идут до конца, а не сворачивают в сторону и не меняют направление движения. Впрочем, любые проигрыши и неудачи всегда болезненно отзываются в них, и в глубине души они подчас сожалеют о том, что проявили никому не нужное упрямство.

Такое последовательное упрямство проявлял в течение долгих лет русский общественный и государственный деятель, реформатор и законотворец времен императора Александра I Михаил Сперанский. Сторонник конституционного строя, Сперанский был убежден, что новые права обществу должна даровать власть. Обществу, разделенному на сословия, права и обязанности которых установлены законом, необходимы гражданское и уголовное право, публичное ведение судебных дел, свобода печати.

Большое значение Сперанский придавал воспитанию общественного мнения. После возвращения из девятилетней ссылки, в которую он был отправлен за свои убеждения, Сперанский кардинально поменял свои взгляды и стал полагать, что Россия еще не готова к конституционному строю и начинать преобразования необходимо с реорганизации государственного аппарата.

Теорией происхождения государства и права последовательно занимался всю свою жизнь рожденный сегодня немецкий философ Карл Евгений Дюринг. Основной принцип разработанной им "теории насилия" заключался в том, что причина возникновения государства и права лежит не в социально-экономическом развитии общества и возникновении классов, а в завоевании, насилии, порабощении одних племен другими.

Часто создается впечатление, что профессии (или хобби), которым отдаются рожденные 12 января, носят весьма необычный характер. По этой же причине окружающие иногда считают их несколько экстравагантными или даже странными. Во всяком случае, традиционный распорядок жизни неприемлем для этих людей.

Основоположником практической космонавтики остался в истории Вселенной рожденный сегодня выдающийся советский конструктор Сергей Королев. Основателем трансцендентальной медитации остался в памяти своих последователей неоиндуистский проповедник Махариши Махеш Йоги, а его космический собрат индийский философ Свами Вивекананда стал одним из первых идеологов эзотерического движения "нью-эйдж". Идеологами и видными деятелями нацизма запомнились человечеству рожденные сегодня и казненные за преступления против человечества Альфред Розенберг и Герман Геринг. Сочиняли свои замечательные произведения пришедшие сегодня в мир французский писатель-сказочник Шарль Перро, американский писатель Джек Лондон и японский писатель Харуки Мураками. Писал свою волшебную музыку прекрасный латышский композитор Раймонд Паулс.

"Если каждый будет верить, что все кончится хорошо, в мире станет нечего бояться", — такую формулу веры исповедует герой дня сегодняшнего Харуки Мураками. С такой Формулой небес рождаются и живут многие представители 12 января.

На фото: Рената Литвинова

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