Современная медицина толком не знает, какая урология и гинекология передается по наследству, а какая нет. Многие нарушения диагностируются только в подростковом возрасте, после чего медики заявляют: это наследственное.
— Половые органы плода формируются до 16-й недели беременности, — говорит врач по вопросам сексопатологии Алексей Бутаков.
— И на шестом месяце беременности об их формировании думать поздновато. Будем надеяться, что:
не смогли помешать природе правильно их сформировать. При желании можно проверить — опухоли яичников и ряд других нарушений развития половых органов плода обнаруживаются с помощью обычных ультразвуковых исследований на 7-8-м месяцах беременности.
— Что нам передается по наследству?
— Честно отвечу: современная медицина толком не знает, какая:
передается по наследству, а какая нет. Многие нарушения диагностируются только в подростковом возрасте, после чего медики заявляют: это наследственное.
В старости какой-нибудь 80-летний дед еще по девкам бегает, и его соседи поговаривают: да это у них в роду — мне прадед рассказывал, как его пращур в 120 лет в седьмой раз женился. Вот мы и считаем — наследственное.
— Какие гинекологические проблемы могут возникнуть у девочек?
— Соблюдать гигиену нужно с ясельного возраста. Если в 5-7 лет возникнут странные выделения, ни в коем случае не используйте:
они только ухудшат ситуацию. Идите к врачу. Он дозирует применение отваров шалфея и ромашки.
Опасайтесь травм половых органов: ударов между ног, падений с санок. Девочкам покупайте только дамские велосипеды.
Родителей, которые крохотных детей отводят в секции для активных занятий спортом, я, признаться, считаю садистами. Но, подчеркну, это мое личное мнение. Умеренная физическая нагрузка, без перегрузки лет до 14, формирующая:
это нормально. Но фигурное катание и спортивная гимнастика с акробатикой с 3-4 лет — это издевательство над человеком.
— Изменились ли сейчас сроки своевременного полового созревания девочек?
— В очень незначительной степени. Примерно в возрасте 9 лет начинается рост молочных желез, чуть позже появляется:
В 11 лет — первая менструация. Если эти процессы идут с опозданием на год-два, беспокоиться не стоит — тоже норма.
Так, у учащихся спецшкол половое созревание наступает в среднем на год позже, чем у прочих — результат перегрузок. Но в любом случае к 9 годам девочка должна знать основы своей гинекологии, а к 10 мама обязана просветить ее по вопросам половых отношений.
Причинами полового созревания в 7-8 лет могут быть:
Позднее половое созревание в 14-15 лет, особенно отсутствие менструации в 15 лет — тоже серьезная причина для беспокойства. В том и в другом случае необходимо детальное обследование.
— Юные модели и 15-летние мамы перестали быть сенсацией. Это нормально?
— На мой взгляд, это недостатки воспитания, в том числе полового воспитания. Изредка — отсутствие средств к существованию: родители понимают, что их 14-летняя дочь-моделька за один только выход на подиум заработает больше, чем они оба за месяц. О дальнейшем стараются не думать…
В целом рожать лучше после 20 лет, но если случилось забеременеть в 14-16 лет, родителям поздно орать на нее. Надо осознать свою ответственность и решать вопросы сообща с дочкой-матерью.
Что же до резких похудений и сумасшедших диет, на которые садятся юные манекенщицы, то вреда от них намного больше, чем от избыточного веса. Сравните только:
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