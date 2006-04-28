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Автор Игорь Буккер

Советы детского гинеколога

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Современная медицина толком не знает, какая урология и гинекология передается по наследству, а какая нет. Многие нарушения диагностируются только в подростковом возрасте, после чего медики заявляют: это наследственное.

Здоровье девочки: 10 вопросов детскому гинекологу

Гинекологические проблемы у девочек

— Половые органы плода формируются до 16-й недели беременности, — говорит врач по вопросам сексопатологии Алексей Бутаков.

— И на шестом месяце беременности об их формировании думать поздновато. Будем надеяться, что:

  • ни употребление спиртного
  • ни хронические инфекции
  • ни отвратительная экология

не смогли помешать природе правильно их сформировать. При желании можно проверить — опухоли яичников и ряд других нарушений развития половых органов плода обнаруживаются с помощью обычных ультразвуковых исследований на 7-8-м месяцах беременности.

— Что нам передается по наследству?

— Честно отвечу: современная медицина толком не знает, какая:

  • урология
  • и гинекология

передается по наследству, а какая нет. Многие нарушения диагностируются только в подростковом возрасте, после чего медики заявляют: это наследственное.

В старости какой-нибудь 80-летний дед еще по девкам бегает, и его соседи поговаривают: да это у них в роду — мне прадед рассказывал, как его пращур в 120 лет в седьмой раз женился. Вот мы и считаем — наследственное.

— Какие гинекологические проблемы могут возникнуть у девочек?

— Соблюдать гигиену нужно с ясельного возраста. Если в 5-7 лет возникнут странные выделения, ни в коем случае не используйте:

  • мази
  • лекарственные препараты
  • и антибиотики для взрослых

они только ухудшат ситуацию. Идите к врачу. Он дозирует применение отваров шалфея и ромашки.

Опасайтесь травм половых органов: ударов между ног, падений с санок. Девочкам покупайте только дамские велосипеды.

Родителей, которые крохотных детей отводят в секции для активных занятий спортом, я, признаться, считаю садистами. Но, подчеркну, это мое личное мнение. Умеренная физическая нагрузка, без перегрузки лет до 14, формирующая:

  • ловкость
  • гибкость
  • мускулатуру

это нормально. Но фигурное катание и спортивная гимнастика с акробатикой с 3-4 лет — это издевательство над человеком.

Советы детского гинеколога. детский гинеколог

Соблюдать гигиену нужно с ясельного возраста

Особенности полового созревания девочек

— Изменились ли сейчас сроки своевременного полового созревания девочек?

— В очень незначительной степени. Примерно в возрасте 9 лет начинается рост молочных желез, чуть позже появляется:

  • первое оволосение на лобке
  • и в подмышечных впадинах.

В 11 лет — первая менструация. Если эти процессы идут с опозданием на год-два, беспокоиться не стоит — тоже норма.

Так, у учащихся спецшкол половое созревание наступает в среднем на год позже, чем у прочих — результат перегрузок. Но в любом случае к 9 годам девочка должна знать основы своей гинекологии, а к 10 мама обязана просветить ее по вопросам половых отношений.

Причинами полового созревания в 7-8 лет могут быть:

  • гормональные болезни
  • поражение гипофиза
  • поражение надпочечников.

Позднее половое созревание в 14-15 лет, особенно отсутствие менструации в 15 лет — тоже серьезная причина для беспокойства. В том и в другом случае необходимо детальное обследование.

— Юные модели и 15-летние мамы перестали быть сенсацией. Это нормально?

— На мой взгляд, это недостатки воспитания, в том числе полового воспитания. Изредка — отсутствие средств к существованию: родители понимают, что их 14-летняя дочь-моделька за один только выход на подиум заработает больше, чем они оба за месяц. О дальнейшем стараются не думать…

В целом рожать лучше после 20 лет, но если случилось забеременеть в 14-16 лет, родителям поздно орать на нее. Надо осознать свою ответственность и решать вопросы сообща с дочкой-матерью.

Что же до резких похудений и сумасшедших диет, на которые садятся юные манекенщицы, то вреда от них намного больше, чем от избыточного веса. Сравните только:

  • аномалии менструальной функции происходят у 30 % девушек с избыточной массой тела
  • и у 80 % девушек, садящихся на голодную диету.

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