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Автор Владан Джурич

Успеть до 40 лет. Как влияет на детей возраст отца?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Вероятность рождения здорового ребенка снижается в зависимости от возраста женщины и наличия у нее патологий. К этому выводу ученые пришли достаточно давно. Однако исследования влияния возраста мужчины на здоровье ребенка являются новшеством в генетике.

Известно, что здоровье ребенка зависит от развития плода у беременной матери. Считается, что в возрасте от 35 лет плод имеет свойство мутировать и демонстрировать аномальные активности вплоть до смерти плода.

Возраст будущего отца также имеет весомое значение для здоровья ребенка. Благодаря специфике гормональной системы мужчины способны стать отцами в любом возрасте.

Процесс выработки сперматозоидов у мужчин продолжается даже при повышении возраста. Однако чем старше организм, те хуже становится качество выделений.

В итоге сама гормональная система перестает работать качественно и могут появляться сбои в синтезе гормонов. Все это напрямую сказывается на работе половых органов, что влияет на вероятность успешного зачатия.

Последние исследования показывают, что у 40-летнего мужчины шансы зачать ребенка почти в три раза ниже, чем у 30-летнего.

Дополнительно к этому, при беременности молодой женщины от старшего мужчины повышается риск осложнений в процессе родов и беременности в целом. Увеличивается возможность выкидышей и развития у плода аномальных активностей.

Врачи утверждают, что с точки зрения генетики с возрастом структура сперматозоидов становится восприимчивой к мутации. В результате проникновения в яйцеклетку могут возникнуть мутации плода.

В результате мутаций возможна передача генетических заболеваний, которые могут остро передаваться после рождения ребенка. Чаще всего развитие генетических осложнений случается у детей доподросткового возраста от 5 до 12 лет. В целом риск развития генетических заболеваний при зачатии от зрелого мужчины увеличивается более чем на 10%.

Исследования доказывают, что слишком молодые отцы тоже не являются хорошим условием для рождения здорового ребенка. У будущих отцов до 18 лет ученые обнаружили еще больше мутаций в сперматозоидах, что повышает риск возникновения генетических заболеваний более чем на 20%.

По словам врачей, лучший возраст мужчины для создания полноценной здоровой семьи — от 20 до 38 лет. В этот период репродуктивная система работает лучше всего и является отличным условием для зачатия ребенка.

Удивительно, что при такой статистике, большинство детей с генетическими осложнениями — от молодых отцов. Это также может быть связано с низким количеством отцов в данном возрасте. Ранние эксперименты показывали, что от взрослых отцов чаще всего рождаются дети-гении.

Темы зачатие ребенок генетика здоровье возраст отца
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Успеть до 40 лет. Как влияет на детей возраст отца?
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