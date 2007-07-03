Причины вульвовагинита у девочек
Болезнь эта вроде бы и не опасна, но, судя по последствиям, весьма коварна. Рассказывает о ней зав. гинекологическим отделением одной из московских больниц Татьяна Горелова.
"Девочка может заболеть вульвовагинитом (воспалением влагалища и наружных половых органов) уже в возрасте одного года. И риск заболевания сохраняется примерно до 10 лет, то есть, до начала периода полового созревания.
В это время:
Причин у болезни может быть много:
и такие распространенные инфекции, как:
Случается, что вульвовагинитом девочку "награждают" собственные родители, если сами страдают какими-либо венерическими заболеваниями, например, гонореей.
Поэтому, едва вы заметили, что на трусиках ребенка появились любые выделения — белые, прозрачные, желтые, слизистые, зеленоватые, мутные — нужно немедленно обращаться к врачу и не пытаться лечить ребенка самостоятельно.
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До того, как вы попадете к специалисту, нужно делать ребенку ежевечерний туалет, добавляя в воду отвары трав:
А вот от мазей и прочих лекарственных средств лучше воздержаться — они сделают недостоверными результаты мазка из влагалища, и врач может не распознать болезнь.
Последствия этого известны: заболевание переходит в хроническую стадию и в будущем инфекция может пойти вверх по половым путям, по мочеточнику.
Особенно рискуют дети, получившие при родах от матери хламидии. Примерно 10% вульвовагинитов имеют в основе "семейный" хламидиоз.
Такая инфекция способна очень долго жить в организме и проявиться только во взрослом возрасте серьезными почечными или гинекологическими заболеваниями".
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