Вульвовагинит: недетские проблемы маленьких девочек

Многие врачи склонны объяснять развитие заболеваний почек и мочевыводящей системы у женщин с тем, что в детстве мамы прозевали у своих дочек одно-единственное заболевание — вульвовагинит.

Причины вульвовагинита у девочек

Вульвиты, вульвовагиниты.

Болезнь эта вроде бы и не опасна, но, судя по последствиям, весьма коварна. Рассказывает о ней зав. гинекологическим отделением одной из московских больниц Татьяна Горелова.

"Девочка может заболеть вульвовагинитом (воспалением влагалища и наружных половых органов) уже в возрасте одного года. И риск заболевания сохраняется примерно до 10 лет, то есть, до начала периода полового созревания.

В это время:

начинают работать собственные яичники

меняется физиология влагалища

включаются механизмы его самоочищения.

Причин у болезни может быть много:

глисты

нечистоплотность

и такие распространенные инфекции, как:

корь

скарлатина

ветрянка

краснуха

аденовирусные инфекции

Случается, что вульвовагинитом девочку "награждают" собственные родители, если сами страдают какими-либо венерическими заболеваниями, например, гонореей.

Поэтому, едва вы заметили, что на трусиках ребенка появились любые выделения — белые, прозрачные, желтые, слизистые, зеленоватые, мутные — нужно немедленно обращаться к врачу и не пытаться лечить ребенка самостоятельно.

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Лечение вульвовагинита у девочек

До того, как вы попадете к специалисту, нужно делать ребенку ежевечерний туалет, добавляя в воду отвары трав:

шалфея

коры дуба

ромашки

А вот от мазей и прочих лекарственных средств лучше воздержаться — они сделают недостоверными результаты мазка из влагалища, и врач может не распознать болезнь.

Фото fantasyclinic.ru

Последствия этого известны: заболевание переходит в хроническую стадию и в будущем инфекция может пойти вверх по половым путям, по мочеточнику.

Особенно рискуют дети, получившие при родах от матери хламидии. Примерно 10% вульвовагинитов имеют в основе "семейный" хламидиоз.

Такая инфекция способна очень долго жить в организме и проявиться только во взрослом возрасте серьезными почечными или гинекологическими заболеваниями".

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