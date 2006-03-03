Учёные-диетологи рассказали о пяти продуктах, поддерживающих иммунитет

Пришла зима. А вместе с нею пришли и проблемы, связанные со здоровьем. В это время года многие люди заболевают из-за того, что организму не хватает витаминов. Нестабильная работа иммунной системы приводит к тому, что человек становится подвержен:

простудам,

аллергиям,

болям в различных частях тела.

Организм человека — это сложная система взаимосвязанных элементов, поэтому существует множество факторов, влияющих на иммунитет. Это:

и наше душевное состояние,

и образ жизни,

и сон,

и, конечно же, пища.

Именно из пищи, которую мы едим, наш организм берет энергию необходимую для его существования. Часть ее идет на защитную, иммунную функцию организма.

Какая же пища поддерживает иммунитет?

Ученые-диетологи выделяют пять основных продуктов питания, которые способны укрепить иммунную систему. Среди них:

мясо,

сладкий картофель,

грибы,

чай,

йогурт.

Желательно, чтобы все эти продукты были включены в ваш ежедневный рацион.

Польза красного мяса

Как это ни удивительно, но именно красное мясо является одной из наиболее эффективной "поддержкой" иммунитета. Однако здесь очень важно знать меру. Если вы хотите улучшить работу своей иммунной системы, то не надо есть по килограмму красного мяса в день. Хватит и ста грамм.

Обратите внимание на то, что мясо должно быть постным, с минимальным содержанием жира. Такое мясо является основным источником цинка в организме. Дефицит цинка в значительной степени увеличивает подверженность различным инфекциям.

Цинк также отвечает за вырабатывание в организме белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с инородными бактериями и вирусами.

Мясо

Если вы не едите мяса, то запасы цинка можно пополнить, употребляя в пищу:

птицу,

йогурт,

другие молочные продукты.

В морских продуктах также содержится много цинка.

Сладкий картофель и витамин А

В сладком картофеле содержится большое количество витамина А. Этот витамин также присутствует в:

моркови,

помидорах,

перце и некоторых других овощах.

Витамин А необходим для здоровья кожи, которая является первой линией защиты нашей иммунной системы.

Многие вредные бактерии и вирусы попадают к нам в организм именно через кожу. Здоровая кожа более эффективно препятствует их проникновению.

Регулярное употребление в пищу сладкого картофеля и других овощей усилит защитную функцию вашего организма.

Польза грибов

Грибы — это еще один продукт, укрепляющий иммунитет.

Грибы

Подобно мясу, грибы способствуют вырабатыванию в организме белых кровяных клеток.

Последние исследования свидетельствуют о том, что они не только увеличивают количество белых кровяных клеток в организме, но и делают их более активными в борьбе с инородными бактериями и вирусами. Шампиньоны вполне подойдут для укрепления иммунитета.

Польза чая

Чай неспроста является традиционным напитком у англичан. Это одно из лучших средств профилактики простудных заболеваний.

Исследования показывают, что одна чашка черного или зеленого чая в день в значительной степени усилит способность вашего организма противостоять простуде. В чае содержатся полифенолы, которые очищают свободные радикалы, наносящие вред ДНК и ускоряющие процесс старения.

Чай

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, в чае антиоксидантов содержится гораздо больше, чем в овощах и фруктах.

Польза йогурта

Регулярное употребление в пищу йогурта также усиливает защитную функцию организма. Йогурт особенно полезен, когда вы проходите или прошли курс антибиотиков. Когда вы принимаете антибиотики, то они уничтожают большинство бактерий в организме, в том числе и полезных. Йогурты могут компенсировать эту утрату.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.