Коллекция секс-рекордов людей и животных. Статистика и подсчеты

Если верить публикации доктора Якобуса (Jacobus), сделанной им еще в 1935 году, то

зарегистрированы размеры самого большого пениса, который достигал в эрегированном состоянии 30 см. В некоторых сообщениях упоминались совершенно фантастические размеры — свыше 35 см.

Самый большой половой член

Размеры колеблются от 30 до 32 см.

Самые большие половые члены (сравнительная таблица доктора Якобуса):

Англия: 26,67 см.

Германия 21,59 см.

Дания 20,32 см.

Америка 19,68 см.

Швеция 19,6 см.

Франция 19,6 см.

Африканцы 19,05 см.

Самый маленький половой член (микропенис)

Всего 1 см. Такие мужские гениталии называются микропенисом. Болезнь, при которой член вообще отсутствует, имеет медицинское название Congenital Hypoplasia .

Самые маленькие пенисы (сравнительная таблица доктора Якобуса ):

Англия 6,98 см.

Германия 8,89 см.

Дания 12,7 см.

Америка 8,89 см.

Швеция 12,7 см.

Франция 8,89 см.

Африканцы 10,16 см.

Самые большие тестикулы (Testis)

По авторитетному мнению ван де Хельде (T. H. van de Helde), в целом размеры мужских яичек варьируются не очень сильно.

Нормальный размер тестикул не превышает 4 — 41/2 см в длину и 2 — 24/5 см в ширину. Однако существует червь-паразит, который закупоривает лимфатические сосуды и может вызвать настолько большую опухоль, что размер яичек далеко превосходит все известные медицинские показатели. В некоторых африканских и индонезийских деревнях мужчины гордо демонстрируют такую опухшую мошонку как символ их непоколебимой мужественности.

Самые большие яички

Самые частые операции на пенисе

Датский специалист по пластической хирургии доктор Йёрн Эге Сиана ( Dr. Jørn Ege Siana ) оперировал пенис 1100 раз и таким образом увеличил размер полового органа с 5 до 14,5 см.

Самая большая коллекция пенисов

В 13 столетии до н. э., после того как египтяне разгромили Ливию, они забрали с собой в Египет в качестве трофеев 13 230 пенисов побежденных врагов.

Самые тяжелые груди

В книге "Сексуальная анатомия женщины" (The sexual Anatomy of Women), Бенедикт ( W. F. Benedict ) упоминает, что у одной 14-летней девушки имелись груди, общий вес которых достигал 6,3 кг. Там же описаны груди 30-летней женщины, которые весили 11,3 кг. Конечно, есть еще более тяжелые груди, но это следствие, вызванное заболеванием гипертрофией ( Hypertrohpy ).

Самый большой клитор

Швейцарский биолог Альбрехт фон Галлер (Albrecht von Haller) утверждал, при исследованиях он натолкнулся на клитор, который был величиной почти 30,5 см.

Самый большой зад

Самые большие ягодицы (до метра в диаметре) встречаются у некоторых представительниц африканских племен готтентотов ( Hottentotten ).

Самое большое влагалище

Шотландка Анна Сван ( Anna Swan ) (1846-1888), по всей видимости, была обладательницей (относительно ее роста) самой большой в мире вагины — 2 м 30 см.

Самые большие срамные губы

Женщины на юго-западе Африки из племен Бенин и Венда для привлекательности увеличивают свои половые губы до 18 см.

Самый большой пенис у животных

Блювал (синий кит) имеет пенис до 3 метров 50 см, который поддерживается так называемой костью пениса.

Синий кит

Самая большая вагина у животных

У самки блювала (синего кита) влагалище достигает длины 2 — 3 метров.

Самые тяжелые тестикулы у животных

Северный гладкий кит — обладатель яичек почти в одну тонну весом, при его размерах от 11 до 18 метров. Общий вес гладкого кита: 30 — 80 тонн.

Самый большой пенис у млекопитающих

Африканский слон имеет пенис до 2 метров длиной.

Самое большое количество половых органов

Солитёр (цепень, лентец, ленточный глист) — длина которого может достигать 70 метров — паразитирует в кишечнике, где образует более 22 тысяч отдельных органов для размножения, каждый из сегментов которого обладает двумя половыми органами.

Самый длинный сперматозоид

Муха (Drosophila Bifurca), дальняя родственница мухи дрозофилы, имеет сперматозоид, длиной 6 см. Это в 20 раз больше ее собственных размеров.

сперматозоиды

Половые акты

Самый частый половой акт

Египетская Sundevall мышь из семейства Gerbillen занимается этим до 100 раз в течение одного часа.

Самый продолжительный половой акт

Рекорд принадлежит одной парочке гремучих змей (Crotalus L.), которые занимались сексом 23 часа 15 минут.

Самый короткий половой акт

Парочка москитов обычно тратит на это не более трех секунд.

Самый длительный оргазм

Свиньи могут испытывать оргазм до 30 минут.

Самая длительная беременность

У горной саламандры (Hynobius nigrescens ) срок беременности возрастает в зависимости от высоты. На высоте 1400 метров над уровнем моря беременность может продолжаться более 3 лет.

Самая опасная сексуальная жизнь

По данным книги рекордов Гиннесса ( Guiness ), восточно-австралийский самец мыши ( Antechinus stuartii ) ведет самую опасную половую жизнь. Каждый год у них доходит до массового спаривания. Вся мужская популяция, различными способами соединяется со многими самками

В это время самец пожирает нескольких возможных соперников. Вследствие чего, а также из-за голода, ранений, инфекций и язв, только в течение нескольких дней, полностью вымирает вся мужская популяция.

Сумчатая мышь Antechinus stuartii

Наибольшее количество половых актов у мужчин

Порноактер Джон До ( John Dough ) за один день удовлетворял 55 женщин.

Наибольшее количество половых актов у женщин

В 1999 году дамочка по имени Хаустон (Houston) поразила цивилизованный мир групповухой. За 10 часов она удовлетворила 620 мужчин.

Оргазмы

Наибольшее количество оргазмов в течение часа

В исследовании американцев доктора Уилльяма Хартмана (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) (штат Калифорния) имеется показатель измеренных оргазмов за один час. У женщин — 163 и 16 — у мужчин. Эксперимент, в котором принимал участие 751 доброволец, длился более 10 тысяч часов.

Самый длительный оргазм у женщины

Мастер (Master) и Джонсон (Johnson) опубликовали в 1966 книгу, в которой утверждалось, что продолжительность оргазма у женщины может доходить до 43 секунд. При этом женщины имели до 25 следующих друг за другом вагинальных сжатий.

Самый длительный оргазм у мужчин

В среднем оргазм у мужчин продолжается от 3 до 8 секунд. Предполагают, что при регулярном использовании определенных дыхательных техник

йоге,

аутотренинге и т. д.

продолжительность оргазма можно увеличить до 10 секунд.

Самый продолжительный половой акт

Длился 15 часов. Рекорд, который добросовестно зарегистрировал сексолог доктор Вернон Колман (Vernon Coleman), поставили кинозвезда Мэй Вест ( Mae West) и ее любовник Тед (Ted).

Самая большая секс-оргия

В римской вакханалии, которая состоялась в 200 г. до н. э., приняло участие примерно 7 тысяч человек.

Самое большое излияние семени

Во время исследования, которое проводил Акилес Х. Сомбреро (Aquiles J. Sombrero), у одного из 1300 испытуемых произошло излияние 11 мл. семенной жидкости. Это в 3 раза выше среднего.

Самый длительный поцелуй

Зарегистрирован во время марафона по поцелуям в Тель-Авиве 5 апреля 1999 года между Кармит Тцуберой ( Karmit Tzubera ) и Дрором Орацом ( Dror Oraz ) (оба из Израиля). Поцелуй продолжался 30 часов и 45 минут.

Поцелуй

Кто лишил девственности наибольшее количество девушек?

В 1777 году капитан Кук, путешествуя по островам Тихого океана, посетил королевство Тонга, где повстречался с королем Фатафехи Паулахом (Fatafehi Paulah). Только король имел право лишать девственности всех местных девушек. 80-летний король признался английскому мореплавателю, что ежедневно он лишает девственности 8—10 девушек. При подсчете получается, что за свою долгую жизнь король лишил девственности более чем 37 тысяч аборигенок.

Наибольшее количество возлюбленных

Король Ибн-Сауд (1880 — 1953), начиная с 11 лет и вплоть до своей смерти, имел в среднем 3 соития в день. В результате простого подсчета получается, что монарх имел 20 тысяч возлюбленных.

Наибольшее количество любовников

Дочь римского императора Августа Юлия (39 — 14 до нашей эры) переспала с 80-ю тысячами мужчин. За ее развратное поведение, отец сослал ее на остров Пандатерия.

Самый большой гарем

Король Тамба Банарас, живший в 6-ом столетии до нашей эры, согласно ведийским легендам, имел гарем с 16 тысячами наложниц.

Мужчина с наибольшим количеством потомков

У Мулы Исмаила (1646 — 1727) в 1703 году было 342 дочери и 525 сынов. Ходят темные слухи, что в 1721 году у него якобы было более 700 потомков мужского пола.

Женщина с наибольшим количеством потомков, рожденных за один раз

По Книге рекордов Гиннесса, первая жена русского крестьянина Федора Васильева (1707 — 1782) родила 69 детей. 16 раз она рожала близнецов, 7 раз — тройняшек и 4 раза — четверни. 67 пережили младенческий возраст.

Родители, имевшие наибольшее количество детей (при одном рождении)

19 ноября 1997 года у Бобби (Bobbie) и Кенни Маккоуфти ( Kenny Mccoughty ) родилось сразу семеро детей.

Наибольшее количество грудного молока

В 1965 году одна шведка выцеживала до 1,6 литров грудного молока ежедневно.

Самая молодая мать

5-летняя перуанка Лина Медина (Lina Medina) в 1936 году родила при помощи кесарева сечения мальчика.

Самый молодой отец

Англичанин Шон Стюарт (Sean Stewart) в 1998 году стал отцом в возрасте 12 лет.

Самая старая мать

В 1996 г. Арсели Ке ( Arceli Keh ), которой было 63 года и 9 месяцев, родила дочь Ксантию ( Czanthia ).

Самый старый отец

В 93 года и 10 месяцев отцом мальчика стал шахтер Лез Колли ( Les Colley ) (1898 — 1998).

(Продолжение следует)

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