Если верить публикации доктора Якобуса (Jacobus), сделанной им еще в 1935 году, то
зарегистрированы размеры самого большого пениса, который достигал в эрегированном состоянии 30 см. В некоторых сообщениях упоминались совершенно фантастические размеры — свыше 35 см.
Размеры колеблются от 30 до 32 см.
Всего 1 см. Такие мужские гениталии называются микропенисом. Болезнь, при которой член вообще отсутствует, имеет медицинское название Congenital Hypoplasia .
По авторитетному мнению ван де Хельде (T. H. van de Helde), в целом размеры мужских яичек варьируются не очень сильно.
Нормальный размер тестикул не превышает 4 — 41/2 см в длину и 2 — 24/5 см в ширину. Однако существует червь-паразит, который закупоривает лимфатические сосуды и может вызвать настолько большую опухоль, что размер яичек далеко превосходит все известные медицинские показатели. В некоторых африканских и индонезийских деревнях мужчины гордо демонстрируют такую опухшую мошонку как символ их непоколебимой мужественности.
Датский специалист по пластической хирургии доктор Йёрн Эге Сиана ( Dr. Jørn Ege Siana ) оперировал пенис 1100 раз и таким образом увеличил размер полового органа с 5 до 14,5 см.
В 13 столетии до н. э., после того как египтяне разгромили Ливию, они забрали с собой в Египет в качестве трофеев 13 230 пенисов побежденных врагов.
В книге "Сексуальная анатомия женщины" (The sexual Anatomy of Women), Бенедикт ( W. F. Benedict ) упоминает, что у одной 14-летней девушки имелись груди, общий вес которых достигал 6,3 кг. Там же описаны груди 30-летней женщины, которые весили 11,3 кг. Конечно, есть еще более тяжелые груди, но это следствие, вызванное заболеванием гипертрофией ( Hypertrohpy ).
Швейцарский биолог Альбрехт фон Галлер (Albrecht von Haller) утверждал, при исследованиях он натолкнулся на клитор, который был величиной почти 30,5 см.
Самые большие ягодицы (до метра в диаметре) встречаются у некоторых представительниц африканских племен готтентотов ( Hottentotten ).
Шотландка Анна Сван ( Anna Swan ) (1846-1888), по всей видимости, была обладательницей (относительно ее роста) самой большой в мире вагины — 2 м 30 см.
Женщины на юго-западе Африки из племен Бенин и Венда для привлекательности увеличивают свои половые губы до 18 см.
Блювал (синий кит) имеет пенис до 3 метров 50 см, который поддерживается так называемой костью пениса.
У самки блювала (синего кита) влагалище достигает длины 2 — 3 метров.
Северный гладкий кит — обладатель яичек почти в одну тонну весом, при его размерах от 11 до 18 метров. Общий вес гладкого кита: 30 — 80 тонн.
Африканский слон имеет пенис до 2 метров длиной.
Солитёр (цепень, лентец, ленточный глист) — длина которого может достигать 70 метров — паразитирует в кишечнике, где образует более 22 тысяч отдельных органов для размножения, каждый из сегментов которого обладает двумя половыми органами.
Муха (Drosophila Bifurca), дальняя родственница мухи дрозофилы, имеет сперматозоид, длиной 6 см. Это в 20 раз больше ее собственных размеров.
Египетская Sundevall мышь из семейства Gerbillen занимается этим до 100 раз в течение одного часа.
Рекорд принадлежит одной парочке гремучих змей (Crotalus L.), которые занимались сексом 23 часа 15 минут.
Парочка москитов обычно тратит на это не более трех секунд.
Свиньи могут испытывать оргазм до 30 минут.
У горной саламандры (Hynobius nigrescens ) срок беременности возрастает в зависимости от высоты. На высоте 1400 метров над уровнем моря беременность может продолжаться более 3 лет.
По данным книги рекордов Гиннесса ( Guiness ), восточно-австралийский самец мыши ( Antechinus stuartii ) ведет самую опасную половую жизнь. Каждый год у них доходит до массового спаривания. Вся мужская популяция, различными способами соединяется со многими самками
В это время самец пожирает нескольких возможных соперников. Вследствие чего, а также из-за голода, ранений, инфекций и язв, только в течение нескольких дней, полностью вымирает вся мужская популяция.
Порноактер Джон До ( John Dough ) за один день удовлетворял 55 женщин.
В 1999 году дамочка по имени Хаустон (Houston) поразила цивилизованный мир групповухой. За 10 часов она удовлетворила 620 мужчин.
В исследовании американцев доктора Уилльяма Хартмана (William Hartman) и Мэрилин Фитиан (Marilyn Fithian) (штат Калифорния) имеется показатель измеренных оргазмов за один час. У женщин — 163 и 16 — у мужчин. Эксперимент, в котором принимал участие 751 доброволец, длился более 10 тысяч часов.
Мастер (Master) и Джонсон (Johnson) опубликовали в 1966 книгу, в которой утверждалось, что продолжительность оргазма у женщины может доходить до 43 секунд. При этом женщины имели до 25 следующих друг за другом вагинальных сжатий.
В среднем оргазм у мужчин продолжается от 3 до 8 секунд. Предполагают, что при регулярном использовании определенных дыхательных техник
продолжительность оргазма можно увеличить до 10 секунд.
Длился 15 часов. Рекорд, который добросовестно зарегистрировал сексолог доктор Вернон Колман (Vernon Coleman), поставили кинозвезда Мэй Вест ( Mae West) и ее любовник Тед (Ted).
В римской вакханалии, которая состоялась в 200 г. до н. э., приняло участие примерно 7 тысяч человек.
Во время исследования, которое проводил Акилес Х. Сомбреро (Aquiles J. Sombrero), у одного из 1300 испытуемых произошло излияние 11 мл. семенной жидкости. Это в 3 раза выше среднего.
Зарегистрирован во время марафона по поцелуям в Тель-Авиве 5 апреля 1999 года между Кармит Тцуберой ( Karmit Tzubera ) и Дрором Орацом ( Dror Oraz ) (оба из Израиля). Поцелуй продолжался 30 часов и 45 минут.
В 1777 году капитан Кук, путешествуя по островам Тихого океана, посетил королевство Тонга, где повстречался с королем Фатафехи Паулахом (Fatafehi Paulah). Только король имел право лишать девственности всех местных девушек. 80-летний король признался английскому мореплавателю, что ежедневно он лишает девственности 8—10 девушек. При подсчете получается, что за свою долгую жизнь король лишил девственности более чем 37 тысяч аборигенок.
Король Ибн-Сауд (1880 — 1953), начиная с 11 лет и вплоть до своей смерти, имел в среднем 3 соития в день. В результате простого подсчета получается, что монарх имел 20 тысяч возлюбленных.
Дочь римского императора Августа Юлия (39 — 14 до нашей эры) переспала с 80-ю тысячами мужчин. За ее развратное поведение, отец сослал ее на остров Пандатерия.
Король Тамба Банарас, живший в 6-ом столетии до нашей эры, согласно ведийским легендам, имел гарем с 16 тысячами наложниц.
У Мулы Исмаила (1646 — 1727) в 1703 году было 342 дочери и 525 сынов. Ходят темные слухи, что в 1721 году у него якобы было более 700 потомков мужского пола.
По Книге рекордов Гиннесса, первая жена русского крестьянина Федора Васильева (1707 — 1782) родила 69 детей. 16 раз она рожала близнецов, 7 раз — тройняшек и 4 раза — четверни. 67 пережили младенческий возраст.
19 ноября 1997 года у Бобби (Bobbie) и Кенни Маккоуфти ( Kenny Mccoughty ) родилось сразу семеро детей.
В 1965 году одна шведка выцеживала до 1,6 литров грудного молока ежедневно.
5-летняя перуанка Лина Медина (Lina Medina) в 1936 году родила при помощи кесарева сечения мальчика.
Англичанин Шон Стюарт (Sean Stewart) в 1998 году стал отцом в возрасте 12 лет.
В 1996 г. Арсели Ке ( Arceli Keh ), которой было 63 года и 9 месяцев, родила дочь Ксантию ( Czanthia ).
В 93 года и 10 месяцев отцом мальчика стал шахтер Лез Колли ( Les Colley ) (1898 — 1998).
(Продолжение следует)
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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