20 мифов о здоровом питании

Существует немало удивительных, а порой нелепых суждений о правильном питании. Вот некоторые из них.



Эксперт о питании: правильного меню для всех нет и быть не может

Заблуждения комментирует врач-диетолог подмосковного Клинического санатория "Барвиха" Татьяна Михайловна Товбушенко.

Когда молоко имеет синеватый оттенок, то это означает, что оно разбавлено мелом. На самом же деле синеватое молоко - самое полезное: в нем низкий процент жира и меньше холестерина. Самый низкий процент жира в обезжиренном молоке — 0,05%. Это оно имеет синеватый цвет, но никакого мела там, конечно же, нет. В таком молоке меньше, чем в других, витамина А, но что касается белков, то их столько же. Так что это полноценный молочный продукт, предназначенный для тех, кому необходимо следить за потребляемыми калориями. В молоко с длительным сроком годности добавляют сильные консерванты. Это не так. Секрет в применении высокотемпературных технологий. Молоко очень быстро, буквально за пару секунд, нагревают до 135'С, а затем так же быстро охлаждают. При этом "плохие" бактерии гибнут, а все витамины остаются. Такое молоко может храниться в нераспечатанном пакете 120 дней, а открытым в холодильнике — до 4 суток. Чтобы избавиться от болезнетворных микробов, воду достаточно просто прокипятить.Это не совсем так. Кипячение не уничтожает даже всех микробов, не говоря уже о тяжелых металлах, пестицидах, гербицидах, нитратах, феноле и нефтепродуктах. Поэтому для ее очищения этого, увы, недостаточно. Кроме того, на стенках чайника после кипячения оседают полезные соли кальция и магния. Консервы — пища, не слишком полезная для здоровья.В отношении мясных консервов это во многом справедливо, в отношении рыбных — не совсем. Дело в том, что при изготовлении консервов после длительной термической переработки даже крупные рыбные косточки становятся мягкими и съедобными. А что может быть полезнее для нашего скелета, чем дополнительные поступления кальция. По современным научным рекомендациям, ежедневная потребность в кальции составляет примерно 1500 мг, будь это мужчина или женщина, ребенок или старик. Нельзя плавать в течение часа после еды. Этот миф появился полвека назад, когда Американский Красный Крест опубликовал инструкцию по спасению жизни, где говорилось, что безумцу, отважившемуся нырнуть в бассейн сразу же после еды, грозят спазмы желудка и, возможно, смерть. Однако в 1961 году спортивный врач Артур Стайнхаус подверг сомнению саму теорию "спазмов желудка". Многие спортсмены утверждают, что на тренировках постоянно плавают на длинные дистанции сразу же после еды. У влюбленных пропадает аппетит. Так это или нет, решил проверить профессор психиатрии и психологии Женевского университета Вилли Пасини. Проведя исследование, он убедился, что, вопреки бытующему мнению, у влюбленных, в особенности у мужчин, аппетит не пропадает, а повышается. Среди женщин, отличающихся большей чувствительностью, лишь одна из четырех теряет его из-за любовных переживаний. Детей можно кормить грибами. Многие родители кормят грибами детей. Однако этого делать нельзя, так как детский организм не вырабатывает ферментов, способных переработать белок, содержащийся в грибах. Вот почему среди детей так часты отравления даже вполне съедобными грибами. И переносят они их тяжелее, чем взрослые. Токсикологи отмечают, что не менее опасны грибы и для пенсионеров, чей организм уже не в состоянии перерабатывать тяжелую белковую пищу. Яд из грибов можно удалить, прокипятив их в течение нескольких часов.Это заблуждение. В большинстве случаев грибные яды очень термостойки. При отравлении грибами помогает алкоголь. Все наоборот. Алкоголь не помогает, а усугубляет отравление. Людям с жирными волосами нельзя злоупотреблять жирными блюдами. Что ж, насчет злоупотреблений трудно не согласиться, только добавим, что даже если вы выпьете за день целый литр оливкового масла, это никоим образом не отразится на структуре ваших волос. Сырые продукты лучше вареных. Все далеко не так однозначно. Некоторые овощи, например баклажаны и стручковая фасоль, содержат ядовитые вещества, которые становятся безвредными только после термической обработки. Кроме того, сырые продукты не всегда усваиваются желудком. Салат - эликсир для стройной фигуры. Подобное мнение в какой-то степени соответствует, поскольку листья салата действительно практически не содержат калорий. Однако в чистом виде они обычно не употребляются. А большинство салатных соусов содержит много жира. Печень очень полезна. В печени, конечно, много витаминов, минеральных солей и протеина, но в ней также много жира и холестерина. К тому же, по данным Американской диетологической ассоциации, в печени крупного рогатого скота скапливаются в опасных количествах химикаты и гормоны, попадающие в организм животного вместе с кормами. Если пища выглядит и пахнет нормально, ее можно есть.И это далеко не всегда так. Некоторые виды отравляющих пищу бактерий не изменяют внешний вид продуктов. А потому, если у вас есть сомнения, лучше не рисковать. 15. Разделочные доски из дерева антисанитарны. Во всяком случае, именно так утверждают производители разделочных досок из пластика. На самом же деле разницы между ними нет. К тому же некоторые биологи считают, что деревянные доски даже лучше. Кефир снимает похмелье, поскольку содержит алкоголь.На самом деле спирта в этом напитке почти нет. Одна зрелая груша содержит столько же алкоголя, сколько ведро кефира. Кофе отрицательно влияет на беременность. Доказано, что кофеин не влияет на развитие плода и не имеет отношения к случаям выкидыша. Но по последним данным, не так давно опубликованным в "Американском журнале эпидемиологии", от кофе беременным следует все же воздерживаться, так же как от кока-колы и других напитков, где есть кофеин. Кофе увеличивает артериальное давление. Это достаточно спорный тезис. Те, кто так считает, обычно приводят данные австралийского исследователя Джека Джеймса, опубликованные в начале 1998 года. Он утверждал, что три-четыре чашечки кофе, распределенные на протяжении дня, увеличивают нижнее давление на 2-4 миллиметра ртутного столба. Однако точно такой подъем давления можно получить и просто из-за эмоционального спора с приятелем и даже от волнения при виде врача, подошедшего к вам с тонометром. Английские врачи утверждают, что "гипертоническое" действие кофе кратковременно, а у привычных его потребителей пропадает. Лимоны кислые потому, что в них нет сахара, зато много витамина С. Однако в действительности в килограмме лимонов больше сахара, чем в килограмме клубники. Что же касается витамина С, то в той же клубнике его больше, чем в лимонах. Надо сказать, что полезность лимона вовсе не в наличии в нем витамина С, а в том, что он содержит множество других полезных веществ и обладает противомикробными и антисептическими свойствами. Именно поэтому лимон издавна применяется при простуде, ОРЗ, гриппе, ангине, воспалительных заболеваниях слизистой оболочки ротовой полости. Морковь необычайно полезна для глаз. Полезность моркови в данном случае объясняется тем, что она содержит бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А, необходимый для сетчатки глаза. Однако в печени находятся большие запасы бета-каротина, которые с легкостью восполняются самыми разными продуктами. Поэтому опасения, что не будет хватать витамина А и от этого испортится зрение, надуманны.

Андрей РЕШЕТОВ