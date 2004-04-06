Правила весеннего иммунитета: самые полезные продукты апреля

У каждого времени есть свои особенности, связанные с питанием. Весной начинается естественное очищение организма. Как ему помочь? Советует диетолог Марина Александровна ЛЕВКИНА.

ФРУКТЫ ДЛЯ СЕРДЦА ПОЛЕЗНО ЕСТЬ ВЕСНОЙ

Что полезно кушать весной

— Весной природа освобождается от старого снега, а организм — от всех вредных веществ, которые успели, благодаря, конечно, только нашим усилиям, накопиться в зимний период. Мудрая женщина прислушается к голосу природы и немедленно посадит свою семью на постную диету. Невыполнимой ее назовут лишь те, кто в принципе не умеет и не любит себя ни в чем ограничивать.

— Что в первую очередь мы должны поставить под запрет?

— Исключить из обычного меню вам предстоит многое. Запаситесь терпением и поваренной книгой и научитесь готовить не менее вкусные и питательные постные блюда. Весной мы должны сказать решительное "нет" всем продуктам, способствующим газообразованию:

винограду

бананам

фасоли

гороху

капусте

редьке

грушкам

картофелю

орехам

всем газированным напиткам.

— Интересно, почему?

— Газообразование приводит к воспалению слизистой кишечника. А она и так пострадала за время зимы от переизбытка белковой пищи и консервов. Не зря ведь пик таких неприятностей, как:

вздутие живота

метеоризм

чувство тяжести

колики

приходится как раз на весну. Но это еще не все.

Нужно исключить из потребления вовсе или свести к минимуму мясо, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, консервы, соль, черный чай, кофе, сахар, хлеб, кондитерские изделия и картофель. Потому что очистить организм можно только, убрав из пищи углеводы, животные белки и крахмал.

— Наверное, проще будет перечислить то, что можно есть?

— Да, и причем всего в двух словах:

овощи

и фрукты.

Весной мы должны сказать решительное "нет" всем продуктам, способствующим газообразованию, в том числе и капусте

И то с оговоркой — растущие в наших широтах, способные сохранять витамины в течение всей зимы. Растительная клетчатка выполняет роль сорбента. Поэтому есть ее надо много и почаще в сыром виде.

— Но ведь считается, что ограничения в пище подвергают женщину еще большему стрессу?

— Напротив, депрессия возникает в том числе и оттого, что мы засоряем себя продуктами распада. Трудно будет только первые три дня.

А затем вы ощутите такую легкость, что вряд ли захотите расставаться с этим чувством. Тем более, что иногда все же можно давать себе послабления в виде порции отварной курицы или рыбы, йогурта, творога, но не раньше середины месяца, когда уже прошла минимальная очистка.

А если вы просто не можете жить без мяса, то ешьте его отдельно от углеводов и все же попытайтесь хотя бы неделю питаться только постной пищей.

Что можно есть в апреле

Вода и соки

За день нужно выпивать 1,5-2 литра минеральной воды без газа, лучше с соком лимона. Лимон:

восстанавливает баланс микрофлоры кишечника

не дает развиваться дисбактериозу

улучшает перистальтику.

Чтобы получить заряд бодрости на весь день, выпейте утром натощак стакан минеральной воды с чайной ложкой меда и соком лимона по вкусу. Затем — стакан свежеотжатого морковно-яблочно-лимонного сока вместе с цедрой. Либо травяной или зеленый жасминовый чай, который притупляет чувство голода и вообще желание чревоугодничать.

Овощи и зелень

Морковь очень хорошо сохраняется до весны, богата витаминами:

А

и С.

Прекрасное лекарство для вашей нервной системы. Знаменитый коктейль из:

моркови

свеклы

яблок

лучшее витаминное средство. Лук. Безусловно полезен, особенно проросший на воде. Самый простой способ получить витамины С и группы В — съесть сердцевину проросшей луковицы.

Свекла хороша не для всех. Ее настойчиво-агрессивный цвет плохо действует на слишком эмоциональных женщин, склонных к раздражительности и депрессии. Тыкву можно есть часто, вареную и жареную, с кашей и как самостоятельное блюдо. Полезны тыквенный сок, семечки и масло из них.

Морская капуста хороша в любом виде, только не консервированная. Сушеную используют вместо соли. Грибы — традиционная русская еда — вполне заменят мясо. Листья салата и любая другая зелень:

петрушка

укроп

базилик

шпинат

кинза

должны быть на столе каждый день.

Морковь очень хорошо сохраняется до весны и богата витаминами

Замороженные овощи можно есть, только если вы уверены, что они ни разу не размораживались. Минимальная термообработка. Температура и разморозка уничтожают абсолютно все. В борще они бесполезны. К импортным, красивым на вид овощам относитесь крайне осторожно. Они, как правило, содержат генетически измененные клетки, провоцирующие рост опухолей.

Сладкий перец полезен только наш, зеленый и неказистый на вид. Но сохраниться до весны он мог только в замороженном виде. В тех больших перцах, что продаются сейчас, нет уже ничего полезного — одно название и цена. Капусты мы достаточно поели за время зимы. Полезных веществ в ней осталось очень мало, причем в краснокочанной капусте их еще меньше. Гораздо лучше сохранилась:

цветная капуста

кабачки

патиссоны

репа

брюква

сельдерей.

Тушите овощи на воде или на оливковом масле. Оно не перегорает так, как рафинированные "мертвые" масла, а значит, и не образует канцерогенов.

Фрукты

Яблоки, сухофрукты, курага, чернослив, изюм, мандарины, гранаты, инжир. Во все фруктовые салаты добавляйте лимон, прокрученный через мясорубку, с медом. Чем больше такая смесь настаивается в холодильнике, тем становится полезнее.

Крупы

Рис, гречка, овсяная, пшенная. Гречневая каша идеальна для ужина. Она легко усваивается и "собирает" все вредные вещества, накопившиеся за день. Рис нужно около часа держать под струей холодной воды, чтобы вымыть из него крахмал.

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