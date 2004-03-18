Су Джок семянотерапия: путь к самоисцелению

Семянотерапия, а в переводе на обыденный язык — лечение с помощью семян, как новый метод исцеления от различных недугов стал только входить в нашу жизнь. С его основами нас знакомят врачи Су Джок Академии Ирина Валентиновна РУЧКИНА и Лилия Николаевна НЕЧИПУРЕНКО .

Как лечиться самому. Су Джок семянотерапия.

Семянотерапия как метод самоисцеления

— На чем основан исцеляющий эффект семянотерапии?

И. В.: Для того чтобы вы лучше это поняли, давайте немножко порисуем. Положите ладонь на лист бумаги и обведите ее карандашом. После этого переверните рисунок, чтобы четыре пальца были направлены вниз, и переместите очертание большого пальца — расположите его над срединной линией ладони.

Если на верхней фаланге этого пальца нарисовать глаза, нос, рот у вас получится почти точное изображение человеческого тела: более длинные средний и безымянный пальцы — ноги, мизинец и указательный палец — руки. Правда, похоже?

Фото: zoostrongwind.weebly.com

Первым обратил внимание на это подобие южнокорейский врач и философ профессор Пак Чжэ Ву.

Более того, он установил: все наши органы каким-то удивительным образом связаны с соответствующими им точками на поверхностях кистей и стоп. При заболевании информация о нем передается из пораженного органа в точки соответствия, и они становятся резко болезненными. А самое для нас важное, что при массировании или каком-либо ином воздействии на такую точку возникает обратный сигнал, который способствует излечению от болезни.

Свой метод исцеления профессор назвал Су Джок-терапией: Су — кисть, Джок — стопа.

Л. Н.: Семянотерапия — новое направление этого метода.

Мы обнаружили, что, если на болезненные точки воздействовать семенами растений, оздоравливающий эффект достигается гораздо быстрее.

— В чем же заключается это воздействие?

Л. Н.: Прежде всего нужно найти на кисти точку или небольшой участок, соответствующий заболевшему органу. Для этого в бытовых условиях можно воспользоваться:

использованным стержнем шариковой авторучки

карандашом

небольшой вязальной спицей

не очень остро заточенной спичкой

Несильными покалываниями обследуйте этот участок. Если, например, у вас начинает болеть голова, то на покалывание "отзовется" одна из точек в верхней части или у "виска" модели головы — верхней фаланги большого пальца. На эту точку наложите небольшое семечко или зернышко и закрепите его кусочком пластыря.

И. В.: При поиске болевых точек следует иметь в виду, что если не "отзовется" ни одна из них, то, возможно, вы слишком слабо на них нажимаете заостренной палочкой, а если все точки окажутся болезненными — то слишком сильно. Умение делать это правильно приходит с опытом.

И еще очень важно, чтобы приклеенное семечко не сместилось — от этого зависит успех лечения. Проверить это очень просто: если семечко находится точно над нужной точкой, то, надавив на него, вы тоже почувствуете боль.

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Семянотерапия

Уже это первое надавливание можно считать началом самоисцеления — первый лечебный сигнал отправился к заболевшему органу.

Нажимайте на зернышко много раз, чтобы хорошо размассировать эту точку — до тех пор, пока она не перестанет быть болезненной. Эту процедуру повторяйте в течение всего дня — каждый раз, когда приклеенное семечко будет попадаться вам на глаза. Такое механическое воздействие очень быстро снимает боли и другие острые состояния, иногда это происходит в течение 2 — 3 минут или даже меньше чем за минуту.

Л. Н.: В лечении хронических заболеваний более важную роль играет биологическое воздействие: через точку соответствия семечко щедро отдает больному органу запасенную в нем жизненную энергию.

За сутки семечко "выдыхается", и на его место нужно приклеить новое. Пластырь лучше использовать на бумажной основе, чтобы семечко под ним дышало. Если во время домашних работ пластырь отклеится, прикрепленное к нему семечко также следует заменить свежим.

При таком лечении нужно проявить терпение:

для того чтобы точка на ладони перестала быть болезненной, что, как вы уже знаете, свидетельствует о выздоровлении, может потребоваться и неделя, и две, и больше.

в некоторых случаях болезненным точкам нужно давать отдыхать — приклеивать семечки сегодня к левой ладони, завтра — к правой.

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Для семянотерапии подходят любые семена

— Семена каких растений годятся для такого лечения?

И. В.: В принципе, они могут быть любые. Единственное, что очень важно, особенно при биологическом воздействии, — это чтобы семена были живые: способные прорасти, способные дать всходы.

Шлифованные зерна — мертвые, жизненной энергии в них нет. А вот, например, зернышки в шелухе, которые мы обычно выбрасываем, перебирая гречневую крупу, для лечения самые лучшие. Для массажа лучше годятся твердые семена, а для биологического воздействия — мягкие и плоские.

По нашим наблюдениям, определенную роль играет форма семени:

Семечка Действие Бобы Бобы очень похожи на почки, и их хорошо приклеивать к участкам кисти, соответствующим расположению этих органов Зерна калины Зернышки калины имеют форму сердечка, и они очень хороши для исцеления от сердечных недугов. Зерна гречихи Обострения заболеваний лучше всего снимать зернышками гречихи и приклеивать их так, чтобы острый уголок упирался в болезненную точку.

Если у вас что-то вдруг заболело и нет выбора, то можно разрезать яблоко, мандарин, лимон, апельсин вынуть зернышко, обсушить его и тут же начать делать массаж. Тем и хороша семянотерапия, что в нужный момент какое-нибудь зернышко или семечко обязательно найдется в вашем доме.

Важно, чтобы семена были "живые"

Л. Н.: Я люблю использовать в лечении семена редиса. Это очень жизнерадостный овощ, в его семенах много энергии, они дружно и быстро всходят.

Когда на болевую точку ставишь семя редиски, под ним сразу чувствуется пульсация — прилив крови. Боль в точке быстро утихает, и одновременно рассасываются застойные процессы в нездоровом органе.

Семянотерапия при лечении женских болезней

— Помогает ли семянотерапия избавляться от женских недугов?

И. В.: Столь же успешно, как и от всех остальных. Например, у женщины обнаружена миома матки. Давайте снова взглянем на нарисованного вами человечка. Где расположены на ладони точки, соответствующие этому органу? Правильно, между основаниями "ног" — среднего и безымянного пальцев. В этом месте вы и найдете болезненные точки, на которые следует наклеить семена.

При воспалениях яичников соответствующие им точки нужно искать между основаниями указательного и среднего, мизинца и безымянного пальца.

Если заболевание острое, возникло недавно, а вы в состоянии потерпеть боль, то и в этом случае лучше использовать для массажа острое зернышко гречихи. На него нужно нажимать пульсирующими движениями, но так, чтобы не вызвать повреждения кожного покрова. И вы почувствуете, как уходит боль и в массируемой точке, и в больном органе.

При биологическом воздействии вы можете ощущать самопроизвольную боль под приклеенным семечком. Пугаться этого не надо, семечко вам сообщает, что идет лечебный процесс. Постепенно боль будет чувствоваться только при надавливании, а затем исчезнет и совсем — значит, обострение снято.

Л. Н.: Интересно, что болевые зоны на кисти появляются еще до того, как женщина почувствует признаки заболевания, поэтому мы очень советуем своим пациенткам периодически проводить профилактические обследования участков ладоней, о которых рассказала Ирина Валентиновна, и лечить недуг еще в его "зародыше". Профилактический массаж этих участков также очень помогает женщинам, у которых постоянно случаются какие-либо нарушения менструального цикла:

задержки,

обильные выделения,

тянущие боли в низу живота или со стороны спины.

Тем, кто освоил этот метод самолечения, в подобных ситуациях не требуются больничные листы.

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Семянотерапия при лечении мастопатии

— А как лечить этим методом мастопатию?

И. В.: Грудной клетке на ладони соответствует большой бугор у основания большого пальца. Если провести фломастером линию через середину большого пальца и затем через этот бугор к середине запястья, то болезненные точки, соответствующие молочным железам, можно обнаружить на бугре слева и справа от этой линии.

Лечение мастопатии может быть очень длительным: женщины ходят с наклеенными семенами неделями.

— К какой руке лучше приклеивать семена — к левой или правой?

— Л. Н.: Точки соответствия имеются на обеих руках, поэтому большой разницы здесь, по-видимому, нет. Однако есть некое суждение, что основная у женщины — правая рука, и поэтому в первую очередь она должна использовать ее.

Существует и другой подход: если болит слева, то лучше и болезненные точки стимулировать на левой руке. Когда болит с двух сторон — придатки, например, — то некоторые женщины приклеивают зерна к обеим ладоням. При хронических заболеваниях иногда добиваются большего эффекта, наклеивая пластыри с зернами на стопы, но понятно, что делать это можно только на ночь, когда вы не ходите.

— А если кто-то по ошибке наклеит зернышко не на ту точку?

И. В.: Принести вред семянотерапия никому не может. Но важно учесть, что есть немало заболеваний, при которых полагаться на самолечение недопустимо. Заболев, обязательно обратитесь к врачу. А семечки пусть будут хорошим дополнением к прописанному им курсу лечения.

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