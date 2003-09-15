Как правильно выбрать зубной протез?

О том, как правильно сориентироваться в выборе зубного протеза, мы попросили рассказать опытного стоматолога-ортопеда поликлиники Большого академического театра Российской Федерации Альберта Базилева.

Виды протезирования зубов

— Среди женщин распространены два мнения о протезировании зубов. Одно — желание приобрести голливудскую улыбку, закрыв все зубы коронками невероятной красоты. Второе — любыми силами сохранять каждый зуб, даже если он уже состоит из одних пломб.

— Вы привели две крайние точки зрения. Действительно, существует протезирование косметическое, при котором здоровые, но некрасивые зубы покрываются коронками. Улыбка приобретает желаемую привлекательность.

Но есть протезирование вынужденное, вызванное потерей зуба или нескольких зубов. К этому же типу протезирования относится и тот, при котором неоднократно пломбированный зуб покрывают коронкой.

Я считаю, что если в зубе появилась одна дырочка — ее, конечно, лучше залечить. А вот если на зубе две и более пломб, то самое время поставить коронку.

Зуб, многократно запломбированный, способен служить лишь до определенного времени. Потом он раскалывается и чаще всего уже, увы, не подлежит:

ни лечению,

ни протезированию.

Коронка позволит на десятилетия сохранить зуб, который обречен на разрушение в ближайшие годы.

— Действительно ли лидирующее место в практическом протезировании занимают протезы из металлокерамики? Всем ли подходит этот материал?

— Вы правы, самые современные протезы изготавливаются из металлокерамики — материала:

дорогостоящего,

выносливого,

красивого.

Металлокерамические коронки и несъемные мостовидные протезы внешне не отличаются от зубов. Они:

имеют естественный живой вид,

не теряют своего цвета,

практически неощутимы во рту,

не вызывают аллергии.

Но металлокерамику можно ставить на крепкие зубы. Зубам, ослабленным пародонтозом, тяжесть металлокерамики непосильна. Ведь при пародонтозе третьей и четвертой степени десневой край вокруг зуба оседает очень быстро, оголяя шейку и открывая прямой доступ инфекциям и остаткам пищи.

Маленькие зубки — еще одно противопоказание для металлокерамики. На миниатюрных зубах металлокерамический протез фиксируется непрочно. Ведь зуб сильно стачивается — на 60, а то и 70 процентов.

Дефект одного зуба можно скрыть коронкой из любого материала

Остается семечко, не способное удержать коронку. Возможно, но достаточно сложно установить металлокерамический протез при:

смешанном прикусе,

зубах разной величины.

В последнем случае все соседние зубы необходимо депульпировать, то есть удалять нерв, и ровнять. И только потом покрывать их все металлокерамическим протезом.

Виды зубных протезов

— Металлокерамика — удовольствие дорогостоящее и доступное не всем. Какие еще протезы существуют сегодня и какими принципами руководствуется врач при их выборе?

— Вы несколько ошибаетесь: какой протез выбрать — решает пациент. Правда, по совету врача. Разновидностей протезов в наше время очень много. Одним из перспективных видов протезирования являются протезы из металлопласта: на металлический каркас наносится пластик.

Эта конструкция значительно легче металлокерамической. Правда, металлопласт дешевле, но тоже дорогостоящий материал. Металлопласт рекомендуется на все виды зубов, кроме сильно подвижных.

Пластмассовые протезы — самые легкие и, кстати, весьма выносливые. Правда, они имеют два недостатка:

Недолговечность по сравнению с металлокерамикой и металлопластом. Гигроскопичность.

Пластмасса впитывает все ферменты, попадающие в полость рта. Постепенно меняется окраска искусственного зуба, шейки зубов становятся синеватыми. Современная медицина постоянно предлагает новые виды пластмассы. И с каждым годом они становятся гораздо качественнее.

Один из самых дешевых и распространенных видов протезирования — несъемные мостовидные протезы из штампованных коронок. Эта методика отработана десятилетиями. В основе:

хром

и кобальт.

К положительным качествам относятся:

их легкость

и тот факт, что зубы обтачиваются мало.

Зубные протезы

К тому же данную конструкцию можно выполнить при любом прикусе и с зубами разной величины. Металлическая улыбка не грозит — на внешней стороне протезов делается светлая, под цвет зубов облицовка.

Есть у этих протезов один, но существенный недостаток. Хромокобальтовые составляющие дают разность потенциалов в полости рта, на слизистых тканях. Образуется так называемая термопара, при которой происходит окисление во рту. Подобные процессы не безвредны для поджелудочной железы и желудка. К тому же, многие люди так и не привыкают к постоянному ощущению привкуса металла.

Термопара может усиливать пародонтозные процессы. Людям с этим заболеванием рекомендовано протезирование только из:

благородных металлов

или пластмассы.

Как и пациентам, страдающим предрасположенностью к язве, хроническим заболеваниям поджелудочной железы, аллергическим состояниям полости рта.

Золотые коронки, в недавнем прошлом пережившие пик своей моды, вполне допустимы на крайние зубы, которые не видны, и стоят эти коронки сегодня не так дорого. Иногда металлические протезы просто необходимы.

Недавно у меня была больная, которая просила поставить белые пластмассовые или керамические коронки на жевательные зубы, которые были в полуразрушенном состоянии. На такие останки зубов, несомненно, предпочтительнее ставить металлические или золотые коронки, остальные виды протезов "пеньки" просто не выдержат.

— Какое протезирование предпочесть, когда при здоровых зубах один зуб потемнел или потерян? Можно ли вообще не прибегать к протезированию, если отсутствие зуба незаметно?

— Когда из целостного монолита зубного ряда исчезает один зуб, то соседние начинают наклоняться друг к другу, заполняя пустоту. Появляются щели между другими зубами. Во избежание подобных нарушений протезирование необходимо.

Дефект одного зуба можно скрыть коронкой из любого материала. Функциональны так называемые каппы. Это — пластмассовые коронки, стоимость которых невелика. Через несколько лет, когда пластмассовая коронка потемнеет, ее легко заменить новой.

При отсутствии одного зуба обычно прибегают к мостовидному протезу. Для этого придется депульпировать и обтачивать два соседних зуба, на которых будет держаться протез.

Согласен, что обидно "убивать" нервы и закрывать здоровые зубы. Тогда можно использовать искусственный зуб на кламмерах. На стоматологическом сленге такой зуб мы называем "жучком".

На соседние зубы, которые не депульпируются и не обтачиваются, надевается легкий каркас-замочек, который и удерживает вставной зуб. "Жучок" ставится только на один-два зуба. При трех отсутствующих зубах он уже не держится.

Если разрушаются зубы

— А что делать, если зубы нещадно разрушаются и их уже осталось немного?

— Если, кроме передних, сохранен хотя бы один крайний зуб — 6-й, 7-й или 8-й, то можно ставить несъемный мостовидный протез.

Если крайних зубов нет, то следует прибегать к частичному съемному протезированию. К сожалению, оно помолодело. Съемными протезами, так называемыми бюгельными, сегодня пользуются многие совсем молодые женщины.

Полное съемное протезирование осуществляется при полном отсутствии зубов и даже при деформации десневых гребней. Этот метод — вершина ортопедических достижений, самый сложный вид протезирования.

При отсутствии зубов на нижней челюсти стоит установить внутрикостный имплантат. Это — великолепная альтернатива "вставной челюсти". Меня удивляют врачи, которые советуют прибегать к имплантатам при протезировании и верхней, и нижней челюстей. Ведь имплантаты наверху вживляются очень плохо.

На нижней челюсти, напротив, они дают великолепные результаты. И этот процесс объясним:

на верхней челюсти костная ткань пористая

а на нижней — плотная и компактная.

Так что я бы посоветовал съемные протезы для верхней челюсти, а для нижней — протезы на имплантатах.

— Важно ли, как установлен протез во рту? Или главное — правильно выбрать материал?

— Качество протезирования не может быть определено только выбором подходящего материала. Не менее важна квалификация врача и зубного техника. Их тандем. Насколько грамотно:

обточен зуб,

как он зафиксирован,

как сделана и подогнана коронка.

Протез должен "прилегать" к зубу, быть расположен ниже десневого края на полмиллиметра. И плотно одеваться, как тонкая лайковая перчатка, а не сидеть свободно, как шляпа. Иначе под коронку будет попадать инфекция.

Серьезной врачебной ошибкой являются длинные коронки, глубоко посаженные под десну. Они приводят к разрыву околозубной связки и провоцируют заболевание — хронический гингивит, то есть воспаление десневого края. Помимо дискомфорта и болевых ощущений, неправильно подогнанная коронка не сохраняет зуб, а, напротив, приводит к его потере.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.