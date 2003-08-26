Как сохранить красоту женской груди

Советы, предложенные Анной Иосифовной, нашей постоянной читательницей из Воронежа, показались нам интересными и актуальными. Быть может, они помогут и вам? По причине особой деликатности темы фамилию автора письма мы решили не указывать.

15 бесценных хитростей по уходу за собой

1990-й год для нашей семьи был особенно памятным. В новогоднюю ночь на свет появились сыновья-близняшки — маленькие комочки весом по полтора килограмма каждый. Выхаживая крошек, я кормила их грудью до полутора лет. Врачи утверждают, что сегодня они переросли своих сверстников и никак не похожи на недоношенных травмированных детей благодаря долгому грудному вскармливанию. Наш участковый врач называет меня героиней.

Ценой этого "героического" поступка оказалась моя грудь. О том, во что она превратилась, даже вспоминать страшно. Два маленьких полупустых мешочка. Сколько слез я пролила.

В своем комплексе женской неполноценности я тихо замкнулась, как бабочка в коконе. На выручку пришла моя девяностолетняя бабушка. Поначалу ее рекомендации делать зарядку и массаж я приняла за проявление уже понятных возрастных изменений.

Видя, что я слушаю ее советы только из уважения к солидному возрасту, она попросила достать с антресолей ее коробку с "личным архивом".

Советы доктора Лори

Бабуля долго рылась в груде полуистлевших писем, вырезок и документов и, наконец, извлекла пожелтевшую от времени тоненькую брошюру. Она называлась "Как увеличить и укрепить женский бюст. Советы доктора Лори".

Бабуля сказала, что во времена ее молодости, которая пришлась на конец десятых годов прошлого века, ей подарила эту книжку мама. Выпущенная небольшим тиражом в Санкт-Петербурге, книга сразу же стала библиографической редкостью.

"Мои подружки конспектировали ее, а советы доктора Лори передавались из уст в уста", — утверждала бабушка, посмеиваясь над моим изумлением.

"Попробуй", — посоветовала бабушка. И я решила для начала прочитать книжку, а потом увлеклась занятиями, в основном, из желания доказать бабушке, что испорченную грудь не восстановить, а советы за сто лет устарели безнадежно.

Однако результат оказался феноменальным — моя грудь, конечно, не повторяет плавных линий пышных форм голливудских див, но меня она вполне устраивает. Во всяком случае, теперь я безо всякого стеснения:

ношу декольтированные блузки,

смело хожу в открытых купальниках

от комплекса избавилась полностью.

Диета для красивой груди

Итак, "Важное руководство для девушек и женщин, желающих иметь полную, красивую, упругую и белую грудь". Таков подзаголовок книги. Все рекомендации делятся на четыре группы:

питание гимнастика массаж водные процедуры.

Первые главы посвящены диете. Для того, чтобы грудь "наливалась силой", необходимо в ежедневный рацион вводить мясо, по преимуществу:

нежирную телятину

птицу

рыбу

два стакана молока

5 десертных ложек рыбьего жира.

Последний совет меня удивил, потому что неоднократно читала в самых модных женских журналах последних лет о необходимости принимать курсами рыбий жир. Оказывается, это открытие имеет весьма солидный возраст.

Два раза в год в течение трех недель следует пить кумыс, который можно заменить кефиром.

Гимнастика для груди

"В укреплении груди, восстановлении ее упругости огромное значение имеет гимнастика.

Благодаря гимнастическим тренировкам грудные железы постепенно развиваются и увеличиваются" — таков второй постулат брошюры.

Предложенный курс состоит из 13 упражнений, их выполнение требует не менее 25-30 минут.

Зарядку следует делать в удобной и свободной одежде, грудь не должна быть стеснена корсетом или бюстгальтером.

Лучше всего, чтобы грудь была открыта.

Благодаря гимнастическим тренировкам грудные железы постепенно развиваются и увеличиваются

Самое удобное для зарядки время — между завтраком и обедом.

Утром делать гимнастику не рекомендуется — мышцы еще не проснулись, они продолжают отдыхать. Вечером организм устал и не способен к результативной работе.

При выполнении всех упражнений необходимо ощущать натяжение мышц, проходящих от шеи к груди. Итак, комплекс доктора Лори:

Наклоны головы назад и в стороны. Плечи расправлены, отведены назад и опущены вниз. Прогибание туловища назад, голова, чуть склоненная к плечу, тянется к полу. Медленно поднимать плечи к ушам и столь же медленно опускать их вниз. Вытянуть напряженные руки в стороны, медленно поднимать их вверх и опускать вниз. Воронкообразное вращение. Руки развести в стороны и интенсивно вращать ими. Максимальный диаметр круга, который описывают кисти во время движения, — 40-50 сантиметров. Разведение вытянутых в сторону рук назад. Руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу, кисти — на плечах. Сильными движениями руки поднимаются, разгибаясь вверх, возвращаются в исходное положение, затем выпрямляются в стороны — исходное положение, вниз — и вновь исходное положение. Кисти согнутых рук сцеплены замком сзади, на области талии, затем — выпрямляются, опускаясь вниз. Движения плеч вперед и назад Вытянутыми в стороны руками описывать большие круги. Это упражнение называется "мельница" Соединить кисти рук перед грудью и с силой надавить на ладони. Одна согнутая рука — на талии, вторая — поднята вверх. Наклоны туловища в сторону согнутой руки. Руки — за головой. Наклоны туловища в стороны, вперед и назад.

Эти упражнения следует выполнять ежедневно, каждое — не менее 8 раз. После двух упражнений необходимо сделать паузу, во время которой следует успокоить дыхание.

Массаж груди

Самомассаж для укрепления груди проделывается тоже ежедневно и занимает не менее четверти часа. Массаж производится тремя приемами:

Поглаживание. Оно производится рукой, смазанной вазелином или любым жиром. Движения медленные и осторожные. По направлению — от боков к центру, но не дотрагиваясь до кончика соска. Разминание. Грудь приподнимают рукой и мнут ее пальцами. Эти движения можно сравнить с выжиманием губки или замешиванием теста. Поколачивание. Его делают отрывистыми ударами, которые не причиняют боли. Пальцы должны быстро бегать, как по клавишам, а ребрами ладоней нужно похлопывать по достаточно большой поверхности груди, как бы проникая внутрь, через мышечный слой.

Самомассаж для укрепления груди

Два раза в неделю стоит массировать грудь деревянным валиком, направляя движения от подмышек и межгрудной лунки к соску, через всю грудь.

Водные процедуры для груди

И все-таки — "главным условием для укрепления груди служат вода и водные процедуры.

Холодная вода усиливает приток крови. Частый приток крови к грудной железе, не реже трех раз в день, помогает восстановлению груди".

Чистую губку погружают в воду, температура которой 16 градусов, слегка выжимают и смачивают ею всю грудь. Эту процедуру следует выполнять не менее месяца, два раза в день, утром и вечером.

Орошение — так называется "отличный способ омоложения груди". Во флакончик с пульверизатором наливают воду температурой 17 градусов и добавляют ромашковых капель. По утрам, во время умывания, орошают грудь мелко брызжущей водяной пылью.

Для обтирания груди холодной водой понадобится полотняное полотенце:

его погружают в воду 22 градусов, хорошо отжимают и обертывают им грудь

растирают грудь через сырое полотенце обеими руками в продолжение одной минуты

затем полотенце заменяют сухим, слегка подогретым, и осторожными поглаживаниями обсушивают грудь

Главным условием для укрепления груди служат вода и водные процедуры

Температуру воды следует постепенно понижать на полградуса через каждые два дня, доведя ее до 13-14 градусов.

Через три недели в воду надо добавлять поваренную соль, которая "способствует раздражению кожи и тем вызывает усиленный прилив крови". Эта водная процедура должна стать постоянной и ежедневной.

Я выполняла все предписания старинной книги, и первые результаты почувствовала через три месяца, через полгода моя грудь стала вполне приличной, через девять месяцев я перестала стесняться своего бюста. К тому же, от комплекса упражнений у меня отлично подтянулись мышцы рук и шеи, и многие мои подруги удивляются, как упруги и молоды мои предплечья.

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