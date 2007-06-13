Секреты идеальной женской груди

Проведите несложный тест: расположите карандаш горизонтально под грудью. Он падает? Радуйтесь — ваша грудь в хорошей форме. А если нет? Как сделать грудь красивой? Вариантов немало, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Пластика

Безусловно, самый оперативный метод улучшения формы груди — пластика. Как показывают опросы, 90% молодых женщин сегодня готовы прибегнуть к этому способу при тщательном выборе хорошей клиники, профессионального хирурга, качественных имплантантов. Но право, стоит ли ложиться под скальпель без особой нужды? Всем уже известно о возможных осложнениях, да и результат радует отнюдь не всегда: приходится подвергать себя повторным операциям.

"Носить" искусственную грудь тяжело, да к тому же не модно! Многие звезды шоу-бизнеса отказались от имплантатов. Самый показательный пример — Памелла Андерсон. Да и далеко не все мужчины в восторге… Но если вы все же решились на операцию, будьте готовы выложить за "грудь своей мечты" около 10000$.

Досадно, но мать-природа оставила нам немного шансов изменения данной нам от природы формы бюста Но кое-что подправить можно, не прибегая к хирургическим вмешательствам.

Зрительный обман

Самый простой способ — бюстгальтер с приподнимающим эффектом (push-up). Сегодня нам предлагают всевозможные накладки и "увеличивающие" лифы, очень эффектно смотрящиеся под обтягивающими кофточками.

При выборе бюстгальтера учтите, что он должен плотно прилегать к телу, при этом не оставляя никаких отпечатков на коже и не стесняя движений. Бюстгальтер велик, если его застежка оказывается слишком высоко на спине, и, наоборот, мал, если вам не удается просунуть под него палец. Грудь нависает над чашечками — берите на размер больше. Отказываться от бюстгальтера не стоит, даже обладательницам 1 размера. Ну а если не поддерживать большой бюст, то кожа на нем растянется и вернуть ей эластичность будет весьма сложно.

Стоит помнить также, что вариант push-up хорош лишь для кокетства. После разоблачения, в обоих смыслах этого слова, ваш поклонник может почувствовать себя обманутым.

Диета для груди

Каждый набранный килограмм веса повышает на 20 грамм вес груди. И наоборот, если вы похудели на 10 кг, то и каждая грудь похудеет примерно на 200 г. Если учесть, что "среднестатистическая" грудь весит приблизительно 400 г, то понятно — грудь повиснет. Поэтому худеть надо постепенно, а грудь регулярно подкармливать.

Например, так: перед сном съесть 30 г курицы или рыбы и запить соком из одного апельсина или лимона. Немного белка и витаминный "удар" способствуют увеличению количества коллагена, и, следовательно, помогают процессу омоложения соединительных тканей.

Кроме того, ежедневно выпивайте не меньше двух литров воды, чая из трав, свежих соков, разбавленных водой.

А вот расхожее мнение о том, что грудь растет от капусты — не более чем миф.

Водные процедуры

Холодный душ не только улучшает кровообращение и укрепляет сосуды, но и делает грудь упругой и подготавливает ее к дальнейшему уходу. Кстати, груди вообще противопоказана высокая температура: она провоцирует потерю тонуса и дряблость кожи. А поэтому любительницам попариться нужно отказаться от очень горячих ванн.

Зато контрастные компрессы, которые можно делать раз в неделю, сделают вашу грудь подтянутой, а кожу эластичной. Вам понадобятся два тазика (с горячей и холодной водой) и махровое полотенце. Растворите в горячей воде 1 ч. л. морской соли, а в холодной — 1 ч. л. лимонного сока. Намочите полотенце в горячей воде, отожмите его и положите на грудь на 30 секунд. Затем снимите и намочите полотенце в холодной воде, отожмите и снова положите на грудь, теперь уже на 1 минуту. Повторите процедуру 5-6 раз. Последний компресс должен быть холодным. Так, горячая вода очищает кожу, раскрывает поры, расслабляет мышцы, в то время как холодная хорошо тонизирует.

Массаж

Многие барышни задаются вопросом: можно ли подкорректировать форму и придать тонус груди с помощью массажа. Ответ — да. Массаж — это один из эффективнейших методов сохранения упругости и бархатистости кожи.

От массажа с сильными давящими движениями предпочтительно отказаться, поскольку он может навредить вашей груди. Наиболее простым и эффективным является аква- или гидромассаж, то есть массаж водой. Необходимо делать круговые движения (минимум по 10 на каждую сторону), плавно направляя струю воды снизу вверх, а затем к подмышечным впадинам.

Самое главное здесь — это регулярность процедуры. Ее желательно проводить каждое утро или хотя бы 3-4 раза в неделю. Только так вы сможете добиться результата: подтянуть грудные мышцы, улучшить местное кровообращение, усилить обмен веществ в клетках и тканях.

Косметика для зоны декольте

Тоники, гели, кремы, маски, обертывания хорошо подтягивают, укрепляют, разглаживают кожу и устраняют растяжки. Наносить эти средства надо не менее 2 раз в день восходящими массажными движениями от центра груди к подбородку, включая шею и декольте. Если специального препарата под рукой нет, его может заменить интенсивный крем для тела с укрепляющими веществами, витаминами и растительными вытяжками.

Например, очень хорошо помогают кремы, содержащие сою, хвощ, женьшень, хмель, мяту. Держать средства для бюста нужно в холодильнике, чтобы усилить их тонизирующее и подтягивающее действие.

А вот рецепт маски для приготовления дома: смешайте творог с оливковым маслом и яйцом или сметану с медом, полученную массу наложите на грудь на 20 минут, а потом смойте.

Упражнения для тонуса

Грудные мышцы, на которых, как на пружинах, "подвешены" молочные железы, можно подкачать. Для начала "подружитесь" с утренней гимнастикой. Подойдут любые движения руками, напоминающие греблю или игру в мяч. Помните также, что правильная осанка — одно из непременных условий "приподнятого" бюста.

Теперь о силовых упражениях. Действенны ли они? Что касается увеличения груди, то ответ неоднозначный. Предположим, вы ранее никогда целенаправленно не прорабатывали грудные мышцы, т. е. они у вас слабые и невыраженные. В таком случае, в результате прицельного тренинга вы сможете слегка округлить грудь, сделать её подтянутой и упругой. Подобным образом работают приборы-миостимуляторы, которые в состоянии относительного покоя заставляют сокращаться ваши мышцы. Но не ожидайте увеличения более чем на 0,5 размера. Если же вы возьметесь отжимать штангу, — активно стимулировать мышцы груди к росту, — то рискуете заполучить мужественные формы, хотя визуально грудь и станет более выпуклой.

Вот несколько упражнений, направленных на придание тонуса груди. Их нужно делать каждый день, выкроив время или в утренние часы, или уже после работы на ночь.

1. Сцепление пальцев рук.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите согнутые в локтях руки на уровень лица. Крепко сцепите пальцы рук. Затем резкими движениями пытайтесь развести руки в стороны. Упражнение повторить 10-12 раз.

2. Лежа на спине, вытяните руки вверх, соединяя гантели параллельно друг другу, локти слегка согнуты (руки напоминают полукруг).

Разведите гантели в стороны, при этом мизинцы рук должны смотреть точно вниз, чтобы гантеля опускалась перпендикулярно полу (вдох), затем медленно верните руки в исходное положение (выдох). Повторить 8-12 раз.

3. Отжимания.

Стоя на коленях, или на носках (в зависимости от уровня подготовленности) в упоре лежа, руки на ширине плеч, ладони смотрят вовнутрь под углом 45 градусов, отжаться от пола 8-15 раз.