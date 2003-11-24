Лечимся от простуды: Дыхательные спички Стрельниковой

Ученик и продолжатель дела Александры Николаевны Стрельниковой московский врач Михаил Николаевич ЩЕТИНИН советует, как оградить себя от простудных заболеваний с помощью дыхательной гимнастики своей наставницы.
С наступлением холодов каждый старается защитить себя и своих близких от простудных заболеваний. Одни принимают для профилактики какие-то лекарства, вторые, как многие московские актеры, повышают свой иммунитет другим способом — с помощью дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой.
Единственный недостаток этой гимнастики — неэстетичность производимых звуков. В основу своей гимнастики Александра Николаевна положила серии очень коротких и шумных носовых вдохов, о которых одна известная заграничная дама-профессор отозвалась: "Да это же совсем неприлично!"
А главное достоинство гимнастики Стрельниковой заключается в том, что для ее проведения требуются лишь один квадратный метр пола и открытая форточка, чтобы вдыхать через нее свежий воздух. Если вы не очень здоровы и вам трудно стоять, дыхательную гимнастику Стрельниковой можно делать с тем же успехом сидя или лежа, например, через пару дней после приступа инсульта или полостной операции.
Александра Николаевна экспериментально установила, что, вдыхая и выдыхая воздух обычным способом, то есть просто дыша, мы с вами используем один из главных наших органов — легкие — ну разве что на четвертую часть его возможностей.
И это вам не шуточки. Нарушено носовое дыхание у ребенка — и его органы развиваются с теми или иными отклонениями, а потом он всю жизнь станет сидеть в очередях в поликлиниках. Трудности с нормальным дыханием во взрослом возрасте — организм скорее стареет. Вам нужен пример для женщин? Да сколько угодно. Клетки кожи недополучают кислорода — и они не делятся, а значит, не омолаживаются. Организму беременной женщины не хватает кислорода — и происходит выкидыш, которого вполне можно было бы избежать.
Так как же предлагала решать эти вопросы Александра Николаевна Стрельникова?
После такого интенсивного дыхания вы наверняка ощутили в своем организме что-то необычное. Энергичнее забилось сердце, быстрее побежала кровь по венам и артериям. Однако это еще не гимнастика, а лишь ее основная часть — дыхательные упражнения.
А теперь представьте: человек с утра до вечера сидит за компьютером. У него нет времени, чтобы бегать утром по парку или сходить после работы в бассейн. А здесь — оторвался от работы всего-то на три минуты: четыре вдоха — пауза, четыре вдоха — пауза. Кстати, это же ведь можно делать где угодно: в самолете, дома, на прогулке. Делать подряд не четыре носовых вдоха, а восемь — пауза и еще восемь.
Своим ученикам я советую приобрести по коробочке спичек. Отложите из них двенадцать. Сделали после первой "восьмерки" вдохов паузу — переложили одну спичку на новое место. Не успеете оглянуться, как туда переместятся все двенадцать, и, значит, будет выполнена норма этого упражнения — 96 вдохов.
Три упражнения для головы, о которых я хочу теперь рассказать, можно делать сидя, и я неоднократно видел, как некоторые люди выполняли их, сидя в вагоне метро.
Эти упражнения играют двойную роль. Благодаря им насыщается кровью кора головного мозга, а значит, исчезают хронические головные боли, снимается повышенная утомляемость, снижается риск инсульта.
И несколько слов о простуде. Вспомните: ребеночек простудился, у него из носа текут, извините, сопельки. Так и слышишь голос неопытной мамы: "Не двигай носом!" Я же рекомендую: если нос забит слизью, то, безусловно, ее оттуда нужно убрать.
О том, чтобы сморкаться из обеих ноздрей одновременно, не может быть и речи. Высморкать сначала одну, потом другую. А после этого обязательно сделать носовую дыхательную гимнастику. Уже через пять минут перестанет течь из носа, а вскоре вы почувствуете себя гораздо лучше.
Пройдя же полный курс такой гимнастики, вы и вовсе забудете о том, что такое "простудные" заболевания.
Андрей БАРСУКОВ
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