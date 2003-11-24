Лечимся от простуды: Дыхательные спички Стрельниковой

Ученик и продолжатель дела Александры Николаевны Стрельниковой московский врач Михаил Николаевич ЩЕТИНИН советует, как оградить себя от простудных заболеваний с помощью дыхательной гимнастики своей наставницы.



Гимнастика Стрельниковой против простуды

С наступлением холодов каждый старается защитить себя и своих близких от простудных заболеваний. Одни принимают для профилактики какие-то лекарства, вторые, как многие московские актеры, повышают свой иммунитет другим способом — с помощью дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой.

Единственный недостаток этой гимнастики — неэстетичность производимых звуков. В основу своей гимнастики Александра Николаевна положила серии очень коротких и шумных носовых вдохов, о которых одна известная заграничная дама-профессор отозвалась: "Да это же совсем неприлично!"

А главное достоинство гимнастики Стрельниковой заключается в том, что для ее проведения требуются лишь один квадратный метр пола и открытая форточка, чтобы вдыхать через нее свежий воздух. Если вы не очень здоровы и вам трудно стоять, дыхательную гимнастику Стрельниковой можно делать с тем же успехом сидя или лежа, например, через пару дней после приступа инсульта или полостной операции.

Александра Николаевна экспериментально установила, что, вдыхая и выдыхая воздух обычным способом, то есть просто дыша, мы с вами используем один из главных наших органов — легкие — ну разве что на четвертую часть его возможностей.

И это вам не шуточки. Нарушено носовое дыхание у ребенка — и его органы развиваются с теми или иными отклонениями, а потом он всю жизнь станет сидеть в очередях в поликлиниках. Трудности с нормальным дыханием во взрослом возрасте — организм скорее стареет. Вам нужен пример для женщин? Да сколько угодно. Клетки кожи недополучают кислорода — и они не делятся, а значит, не омолаживаются. Организму беременной женщины не хватает кислорода — и происходит выкидыш, которого вполне можно было бы избежать.

Дыхательные упражнения Стрельниковой против простуды

Так как же предлагала решать эти вопросы Александра Николаевна Стрельникова?

Давайте начнем с очень короткого, сильного, звучного вдоха носом при полностью закрытом рте — он у нас пока как бы не работает. В действительности же при нашей гимнастике через рот как бы сам собой уходит из организма отработанный воздух. А теперь мы с вами очень быстро — быстрее чем один раз в секунду — сделаем четыре таких же мощных вдоха. Секундочки три — пауза, потом еще четыре вдоха, потом еще и еще. Так у нас в минуту получается примерно 72 вдоха — это, кстати, почти норма здорового пульса. Подышите-ка так пять минут.

После такого интенсивного дыхания вы наверняка ощутили в своем организме что-то необычное. Энергичнее забилось сердце, быстрее побежала кровь по венам и артериям. Однако это еще не гимнастика, а лишь ее основная часть — дыхательные упражнения.

А теперь представьте: человек с утра до вечера сидит за компьютером. У него нет времени, чтобы бегать утром по парку или сходить после работы в бассейн. А здесь — оторвался от работы всего-то на три минуты: четыре вдоха — пауза, четыре вдоха — пауза. Кстати, это же ведь можно делать где угодно: в самолете, дома, на прогулке. Делать подряд не четыре носовых вдоха, а восемь — пауза и еще восемь.

Приподнимите руки и при каждом вдохе резко сжимайте кулаки. Вот вам и первое упражнение, которое называется "ладошки". Это очень полезно для периферического кровообращения. Пальцы рук и ног — участки нашего тела, наиболее удаленные от сердца. Чтобы сюда дошло достаточно крови, сердцу нужно увеличить "обороты". Так давайте ему поможем! Одновременно с выполнением "ладошек" неплохо, если есть возможность, снять туфли и столь же энергично сгибать и разгибать пальцы ног.

Своим ученикам я советую приобрести по коробочке спичек. Отложите из них двенадцать. Сделали после первой "восьмерки" вдохов паузу — переложили одну спичку на новое место. Не успеете оглянуться, как туда переместятся все двенадцать, и, значит, будет выполнена норма этого упражнения — 96 вдохов.

Для выполнения второго упражнения, которое называется "погончики", нужно встать. Исходное положение — кулаки на поясе. Делая носовые вдохи, с силой толкайте кулаки вниз. Плечи напряжены, руки вытянуты в струнку, пальцы растопырены. Каждый вдох — руки вниз. Профессиональные музыканты говорили Александре Николаевне, что после этих упражнений пальцы становятся активнее и они лучше играют на скрипке или фортепиано.

Если и на этот раз все двенадцать спичек заняли новые места, переходим к третьему, очень важному упражнению, которое называется "насос". Исходное положение — стоя, едва наклонившись, голова немного опущена. При выполнении носового дыхания делайте руками точно такие же движения, как если бы вы накачивали шину автомобиля двуручным насосом. При этом не надо ни низко "кланяться", ни опускать кисти рук до колен.

Четвертое упражнение — самое интересное: делая каждый носовой вдох, вы не расставляете руки в стороны, не "раскрываете" грудную клетку, как нас учили в детстве на уроках физкультуры, а наоборот, сжимаете ее двумя руками — как бы крепко обнимаете себя. Этим мы мешаем воздуху оставаться только в верхней части легких и толчками направляем его в нижние сегменты. Расправляются и укрепляются бронхи, трахея, устраняется слипание застоявшихся в бездействии тканей, отходит слизь.

Лечись дыханием между делом

Три упражнения для головы, о которых я хочу теперь рассказать, можно делать сидя, и я неоднократно видел, как некоторые люди выполняли их, сидя в вагоне метро.

Первое из таких упражнений — одновременно с ритмичным и энергичным носовым дыханием делаются повороты — насколько позволяет шея — влево и вправо.

— одновременно с ритмичным и энергичным носовым дыханием делаются повороты — насколько позволяет шея — влево и вправо. Выполняя второе упражнение , нужно поднимать голову вверх, а затем опускать вниз.

, нужно поднимать голову вверх, а затем опускать вниз. Делая же третье упражнение из этой серии, следует наклонять голову влево-вправо, как это делает китайский болванчик или как делаем мы сами, говоря кому-то "ай-яй-яй!"

Эти упражнения играют двойную роль. Благодаря им насыщается кровью кора головного мозга, а значит, исчезают хронические головные боли, снимается повышенная утомляемость, снижается риск инсульта.

Как надо высмаркиваться

И несколько слов о простуде. Вспомните: ребеночек простудился, у него из носа текут, извините, сопельки. Так и слышишь голос неопытной мамы: "Не двигай носом!" Я же рекомендую: если нос забит слизью, то, безусловно, ее оттуда нужно убрать.

О том, чтобы сморкаться из обеих ноздрей одновременно, не может быть и речи. Высморкать сначала одну, потом другую. А после этого обязательно сделать носовую дыхательную гимнастику. Уже через пять минут перестанет течь из носа, а вскоре вы почувствуете себя гораздо лучше.

Пройдя же полный курс такой гимнастики, вы и вовсе забудете о том, что такое "простудные" заболевания.

Андрей БАРСУКОВ