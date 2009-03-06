Банный этикет: в парную нужно ходить с пользой для здоровья

В программы отечественных и зарубежных оздоровительных центров в последние годы принято включать различные бани — русскую, сауну, хаммам и другие. Одни практикуют эту процедуру 1-2 раза в неделю, а другие — 1-2 раза в день. Не вредно ли это? О правилах банного этикета Pravda.Ru рассказал компетентный специалист в этой области, профессор, доктор педагогических наук, легенда массажа, гуру и отец русского массажа, профессор, доктор педагогических наук, Заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный работник высшей школы РФ Анатолий Бирюков.

Посещение парной — один из способов закаливания, но делать это надо с умом

Водные процедуры — бани, термы, ванны, души являются как гигиеническим средством ухода за телом, так и отличным способом расслабиться и восстановить силы. После 3-5 сеансов посетители бани чувствуют себя более комфортно — повышается жизненный тонус, вырабатывается устойчивость организма к перепадам температуры и атмосферного давления.

Посещение парной — один из методов закаливания и профилактики некоторых инфекционных, простудных и ревматических заболеваний. Поэтому баню можно посещать и несколько раз в день, но при условии соблюдения определенных правил.

Например, интервал между активной физической работой и банной процедурой должен составлять не менее 30-40 минут. И еще. Перед посещением парной следует в течение 20-30 минут воздержаться от пребывания под прямыми солнечными лучами.

Гигиенический душ

Предварительно необходимо принять гигиенический душ (температура воды — 35-37 градусов, продолжительность — 2-3 минуты), который подготовит к высокой температуре не только кожу и сосудистую систему, но и весь организм в целом. Использовать мыло в конце банной процедуры рекомендуется не чаще одного раза в неделю.

Температура воздуха в парной

Оптимальная температура воздуха в парной должна быть 75-90 градусов (ее можно регулировать путем перемещения с нижнего полока на верхний), а влажность — 30-40 процентов. При недостаточной влажности воздуха ее можно повысить путем добавления воды на камни печи, например, с помощью веников. Кстати, веник выделяет фитонциды, а эфирные масла, содержащиеся в листьях, попадая на кожу, улучшают в ней обменные процессы, тонизируют, повышают эластичность, препятствуя преждевременному старению.

В парной лучше находиться в положении лежа

Это снижает нагрузку на сердечно-­сосудистую систему, способствует более глубокой релаксации нервной и мышечной систем, суставно-связочного аппарата и организма в целом. Расположиться лучше на расстеленном полотенце. Оно уменьшает ощущение жара на коже, впитывает пот, который интенсивно выделяется при высокой температуре воздуха. При положении лежа необходимо по мере прогревания периодически переворачиваться.

В парной не следует стоять или сидеть, опустив ноги (это создает дополнительную нагрузку на работу сердца). Кроме того, голова в этих случаях находится в более жаркой зоне и перегревается. Если недостаточно свободного места на полоке, то при положении сидя ноги должны быть вытянуты вдоль него или подтянуты к груди. Такое положение тела позволяет уменьшить разницу температуры между корпусом и стопами примерно на 10-15 градусов.

При сухой коже перед посещением парной, особенно суховоздушной с электропечью (сауны), полезно использовать смесь натуральных эфирных и растительных масел. Нанесенная на кожу, она смягчает роговой слой, не закупоривая при этом поры, а также оказывает обеззараживающее действие, восполняя временную утрату естественной защитной смазки.

Шапочка и детское мыло

Чтобы защитить волосы от пересыхания, можно надеть на голову шапочку или повязать в виде чалмы полотенце. В этом случае волосы не потеряют свой естественный блеск. Кроме того, жар легче переносится. Головной убор при этом должен сидеть свободно и не стягивать голову. Использование мыла после суховоздушной парной (особенно, если посещать ее 2-5 раз в неделю) отрицательно влияет на волосы и сухую кожу. Поэтому после сауны следует мыть голову мягким шампунем, а тело — детским мылом.

Орошение водой в парной и тёплый душ после неё

При склонности к сосудистым реакциям в первые минуты в парной может отмечаться резкое покраснение кожи. В этом случае следует локально защитить проблемные участки. Лучшее средство в данном случае — вода. Испаряясь, она охлаждает кожу и предотвращает временный прилив крови и расширение капилляров. Орошать кожу следует до тех пор, пока выступивший пот не обеспечит ей надежную защиту.

После выхода из парной сразу надо принять теплый душ (1,5-2 мин). Дело в том, что через 3-5 минут кожа начинает остывать, и в этот момент активно всасывается все, что на ней находится (в том числе пот). Этот эффект следует учитывать при использовании масел, специальных кремов, косметических масок.

При первом заходе в парную новичкам, пожилым, детям и тем, кто чувствует себя не совсем здоровым, следует размещаться в зоне "комфорта" — на нижнем полоке, где температура воздуха не такая высокая. Продолжительность пребывания не должна превышать шести минут. После первого захода в парную следует отдохнуть 8-12 минут в хорошо проветриваемом помещении. Во время второго захода, если самочувствие удовлетворительное, поднимитесь на более высокий полок, где температура выше на 8-12 градусов. Во время отдыха можно выпить воду, чай, сок.

Регулярное посещение бани, например, раз в неделю (лучше по субботам или воскресеньям), дает возможность обеспечить должный гигиенический уход за телом, а также избавиться от усталости, накопившейся за неделю.

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