Уже давно доказано, что беременность — это не болезнь.
От фитнеса отказываться не стоит. Ведь занятия спортом дают дополнительный заряд бодрости и заряжают позитивными эмоциями. Несомненно и то, что и хорошая физическая подготовка важна для будущей мамы.
Занятия спортом улучшают деятельность:
нормализуют обмен веществ, в результате чего женщина и развивающийся плод получают достаточное количество кислорода. Поэтому, даже если вы никогда не увлекались фитнесом, беременность — лучший повод, чтобы начать занятия.
Никакого негативного влияния на рост и развитие плода, а так же на изменения физиологического течения беременности и родов занятия спортом не нанесут.
Но только при условии, что у вас нет общих противопоказаний или вы не находитесь в протоколе ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Учтите, что программа тренировок для каждого срока беременности разная, с учетом состояния здоровья женщины.
Беременным стоит исключить:
Перед тем, как выбрать вид фитнеса, женщина должна обязательно пройти медицинский осмотр, чтобы узнать о возможных противопоказаниях к физическим нагрузкам и определить свой физический уровень.
Противопоказания к занятиям могут быть общими и специальными. Если вы лечитесь от бесплодия, то лечащий врач сможет дать рекомендации:
Бесспорными противопоказаниями для занятия спортом являются острые заболевания (или обострение хронических), тяжелое (или средней тяжести) состояние здоровья.
Также во время беременности сюда относятся:
Если нет противопоказаний, вам только остается решить, чем именно вы хотите заниматься, сможете ли вы ходить на групповые тренировки или нет. Вообще, занятия могут быть очень разными:
Фитнес для будущей мамы обычно включает в себя как общеразвивающие упражнения, так и специальные — направленные на:
Не исключены даже силовые тренировки, но для определенных групп мышц (по согласованию с врачом и тренером).
При правильном выполнении грамотно подобранных комплексов упражнений повышается упругость и эластичность брюшной стенки, уменьшаются застойные явления в области малого таза и нижних конечностей, увеличивается гибкость позвоночника и подвижность суставов.
Особое внимание на последних месяцах беременности уделяется подготовке к родам — это выработка навыков работы с болью (умение чувствовать свое тело и расслабляться при возникающем напряжении мышц). А также важной задачей является обучение дыхательным упражнениям. Регулярные пешие прогулки также снижают чувство дискомфорта и облегчают процесс родов.
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