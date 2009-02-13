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Автор Петр Дерябин

Фитнес для беременых

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Для многих женщин фитнес — неотъемлемая часть жизни. А как быть, если вы готовитесь стать мамой? Может быть, отложить занятия, чтобы нагрузки не повредили правильному развитию малыша? Или просто пересмотреть какие-то ключевые моменты? Специалистами на этот счет разработан целый свод законов и рекомендаций.
 
Фитнес полезен для беременных

Уже давно доказано, что беременность — это не болезнь.

Зарядка для беременных

От фитнеса отказываться не стоит. Ведь занятия спортом дают дополнительный заряд бодрости и заряжают позитивными эмоциями. Несомненно и то, что и хорошая физическая подготовка важна для будущей мамы.

Занятия спортом улучшают деятельность:

  • сердечно-сосудистой системы
  • дыхательной системы
  • нервной системы

нормализуют обмен веществ, в результате чего женщина и развивающийся плод получают достаточное количество кислорода. Поэтому, даже если вы никогда не увлекались фитнесом, беременность — лучший повод, чтобы начать занятия.

Никакого негативного влияния на рост и развитие плода, а так же на изменения физиологического течения беременности и родов занятия спортом не нанесут.

Но только при условии, что у вас нет общих противопоказаний или вы не находитесь в протоколе ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Учтите, что программа тренировок для каждого срока беременности разная, с учетом состояния здоровья женщины.

Противопоказания для занятий спортом

Беременным стоит исключить:

  • все виды степ-аэробики, поскольку резкая смена давления при подскоках далеко не лучшие условия для внутриутробной жизнедеятельности плода
  • упражнения на велосипеде
  • бокс
  • большие силовые нагрузки (штанга).

Перед тем, как выбрать вид фитнеса, женщина должна обязательно пройти медицинский осмотр, чтобы узнать о возможных противопоказаниях к физическим нагрузкам и определить свой физический уровень.

Фитнес для будущей мамы. фитнес для беременных
Фитнес для беременных

Противопоказания к занятиям могут быть общими и специальными. Если вы лечитесь от бесплодия, то лечащий врач сможет дать рекомендации:

  • фазам цикла
  • ранним срокам беременности

Бесспорными противопоказаниями для занятия спортом являются острые заболевания (или обострение хронических), тяжелое (или средней тяжести) состояние здоровья.

Также во время беременности сюда относятся:

  • токсикозы
  • большое число абортов (в прошлом)
  • невынашивание беременности
  • угроза выкидыша
  • многоплодная беременность
  • особенности плаценты (предлежание, низкое прикрепление)

Если нет противопоказаний, вам только остается решить, чем именно вы хотите заниматься, сможете ли вы ходить на групповые тренировки или нет. Вообще, занятия могут быть очень разными:

  • специальными, индивидуальными под контролем инструктора
  • водными
  • групповыми

Фитнес для будущей мамы обычно включает в себя как общеразвивающие упражнения, так и специальные — направленные на:

  • растяжку
  • укрепление мышц позвоночника
  • более глубокое расслабление мышц

Не исключены даже силовые тренировки, но для определенных групп мышц (по согласованию с врачом и тренером).

При правильном выполнении грамотно подобранных комплексов упражнений повышается упругость и эластичность брюшной стенки, уменьшаются застойные явления в области малого таза и нижних конечностей, увеличивается гибкость позвоночника и подвижность суставов.

Особое внимание на последних месяцах беременности уделяется подготовке к родам — это выработка навыков работы с болью (умение чувствовать свое тело и расслабляться при возникающем напряжении мышц). А также важной задачей является обучение дыхательным упражнениям. Регулярные пешие прогулки также снижают чувство дискомфорта и облегчают процесс родов.

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