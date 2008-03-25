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Автор Петр Дерябин

Как избежать боли в спине при беременности

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология
Одно из самых уязвимых мест у беременной женщины — это спина. Она ноет, когда долго сидишь, когда долго стоишь и даже когда долго лежишь. А ведь приходится еще что-то по дому делать. Чем же лучше заняться будущей маме, чтобы не перегружать спину?

Что можно делать беременным

Если беременность протекает нормально и женщина чувствует себя бодрой и здоровой, то физическая активность пойдет ей только на пользу. Можно заниматься:

Болит спина при беременности: что делать?
  • повседневной уборкой (только не генеральной с передвиганием мебели),
  • готовить,
  • стирать (но, не сгибаясь над ванной головой вниз).

Работу, требующую подвижности, нужно чередовать с более спокойной:

  • шитьем,
  • вязанием,
  • рисованием.

Занимаясь рукоделием или сидя над учебниками (можно ведь и самообразованием заняться), необходимо чаще менять положение тела, поскольку длительное пребывание в одной позе может привести к недостаточному снабжению плода кислородом.

Избегать нужно работ, связанных с повышением внутриутробного давления, таких как шитье на ножной швейной машинке или дела, требующего сидения на корточках.

Боли в спине при беременности — основные причины и характер боли

Спина может болеть как на ранних, так и на поздних сроках беременности. Боли обусловлены физиологическими и патологическими причинами.

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Физиологические причины

Это естественные факторы, вызванные гормональными и обменными изменениями в организме.

Вторая естественная причина — увеличение размеров и веса плода на поздних стадиях беременности. Чем тяжелее плод, тем больше нагрузка на позвоночник.

Патологические причины

Они более опасны и почти всегда требуют профессионального участия. Сильные боли в спине на ранних сроках чреваты угрозой выкидыша, поэтому нужно обязательно извещать о них врача-гинеколога.

Наиболее частые патологические причины болей:

  • заболевания позвоночника — межпозвоночные грыжи, протрузии, остеохондроз;
  • инфекционные и воспалительные болезни почек и других органов мочеполовой системы — пиелонефрит, цистит, гломерулонефрит;
  • гинекологические заболевания;
  • болезни органов пищеварения — вызывают опоясывающие боли;
  • новообразования;
  • переохлаждение;
  • сердечные патологии — боль отдает в области лопаток.

Наиболее вероятные причины болей связаны с физиологией: мышцы и связки не успевают подстроиться под стремительно меняющийся вес. Однако нельзя ставить диагноз самостоятельно — если боли появились и проявляются более-менее постоянно, врачебная диагностика обязательна.

Никаких резких движений

При любых действиях следите за плавностью своих движений. При резком повороте живот по инерции продолжает двигаться, в то время как женщина уже остановилась. В эти моменты в животе может произойти все, что угодно: потревоженный плод способен забрыкаться, перевернуться головкой вниз, упереться затылком в тазовую область, что вызовет у мамы копчиковый радикулит.

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При любых действиях следите за плавностью своих движений

Кстати, позвоночник сильнее всего нагружается в сидячем положении, потому сидеть нужно тоже правильно.

Сиденье должно быть твердым с прямой спинкой, желательно с поручнями, чтобы на них можно было опереться при вставании. Под ноги используйте подставки, чтобы равномерно распределить вес тела. Ногу на ногу класть запрещается. Каждые полчаса нужно встать и немного прогуляться.

А главное, как только у вас появились боли в спине, начинайте носить бандаж, или эластичное белье, или поддерживающие колготки.

Совет: не стоит носить бандаж постоянно: это грозит появлением растяжек на животе. Носите периодически — например, при длительных прогулках.

Мужа попросите сделать вам легкий расслабляющий массаж спины. Поглаживания должны быть длинными, симметричными, сверху вниз.

Как уменьшить нагрузку на спину — проверенные способы

Меньше нагрузки — меньше боли.

  • Первый совет экспертов по уменьшению нагрузки на мышцы спины: ношение удобной одежды и обуви. Беременным точно не стоит ходить на каблуках, даже небольших, и однозначно нельзя носить тесную обтягивающую одежду.
  • Второй совет - чаше отдыхайте в течение дня. Если вы привыкли к интенсивному физическому труду (на огороде, в саду, по дому), то во время беременности придётся изменить свои привычки. Перемежайте физическую активность периодами отдыха.

Запрещено поднимать тяжести или двигать тяжелые предметы: даже 2 кг на поздних сроках беременности — чрезмерный груз. Пусть тяжести поднимает муж.

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