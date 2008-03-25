Если беременность протекает нормально и женщина чувствует себя бодрой и здоровой, то физическая активность пойдет ей только на пользу. Можно заниматься:
Работу, требующую подвижности, нужно чередовать с более спокойной:
Занимаясь рукоделием или сидя над учебниками (можно ведь и самообразованием заняться), необходимо чаще менять положение тела, поскольку длительное пребывание в одной позе может привести к недостаточному снабжению плода кислородом.
Избегать нужно работ, связанных с повышением внутриутробного давления, таких как шитье на ножной швейной машинке или дела, требующего сидения на корточках.
Спина может болеть как на ранних, так и на поздних сроках беременности. Боли обусловлены физиологическими и патологическими причинами.
Это естественные факторы, вызванные гормональными и обменными изменениями в организме.
Вторая естественная причина — увеличение размеров и веса плода на поздних стадиях беременности. Чем тяжелее плод, тем больше нагрузка на позвоночник.
Они более опасны и почти всегда требуют профессионального участия. Сильные боли в спине на ранних сроках чреваты угрозой выкидыша, поэтому нужно обязательно извещать о них врача-гинеколога.
Наиболее частые патологические причины болей:
Наиболее вероятные причины болей связаны с физиологией: мышцы и связки не успевают подстроиться под стремительно меняющийся вес. Однако нельзя ставить диагноз самостоятельно — если боли появились и проявляются более-менее постоянно, врачебная диагностика обязательна.
При любых действиях следите за плавностью своих движений. При резком повороте живот по инерции продолжает двигаться, в то время как женщина уже остановилась. В эти моменты в животе может произойти все, что угодно: потревоженный плод способен забрыкаться, перевернуться головкой вниз, упереться затылком в тазовую область, что вызовет у мамы копчиковый радикулит.
Кстати, позвоночник сильнее всего нагружается в сидячем положении, потому сидеть нужно тоже правильно.
Сиденье должно быть твердым с прямой спинкой, желательно с поручнями, чтобы на них можно было опереться при вставании. Под ноги используйте подставки, чтобы равномерно распределить вес тела. Ногу на ногу класть запрещается. Каждые полчаса нужно встать и немного прогуляться.
А главное, как только у вас появились боли в спине, начинайте носить бандаж, или эластичное белье, или поддерживающие колготки.
Совет: не стоит носить бандаж постоянно: это грозит появлением растяжек на животе. Носите периодически — например, при длительных прогулках.
Мужа попросите сделать вам легкий расслабляющий массаж спины. Поглаживания должны быть длинными, симметричными, сверху вниз.
Меньше нагрузки — меньше боли.
Запрещено поднимать тяжести или двигать тяжелые предметы: даже 2 кг на поздних сроках беременности — чрезмерный груз. Пусть тяжести поднимает муж.
Читайте также:
Молярная беременность. Причины, симптомы, лечение
Причины развития ложной беременности
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.