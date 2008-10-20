Целоваться приятно, целоваться во многом полезно, но надо внимательно смотреть, с кем целуешься, потому что получить чужую инфекцию довольно просто. И если лобызать сопливого и кашляющего партнера найдется мало охотников, то носителей вируса гепатита, хеликобактерии, вызывающей язву желудка, или вируса мононуклеоза по внешнему виду не распознаешь. О последней напасти и поговорим.
Как только не называют это заболевание:
Инфекционный мононуклеоз также считают "болезнью молодых" — она ищет своих жертв среди людей до 35 лет. Известно также, что самые высокие показатели заболеваемости инфекционным мононуклеозом приходятся на осенние месяцы.
Осень выступает здесь провоцирующим фактором. Иными словами, человек мог заразиться еще летом, либо страстно поцеловавшись, либо допив чью-то бутылку пива, либо докурив чужую сигарету (расслабление на отдыхе толкает нас на подобные поступки), а осенью подхваченная легкая простуда активизирует спавший до этого вирус мононуклеоза.
"Инфекционный мононуклеоз вызывается вирусом Эпштейна-Барр, относящегося к группе вирусов герпеса, — рассказывает доктор медицинских наук Александр Карабиненко. — Он передаётся традиционными для большинства вирусов путями — воздушно-капельным, контактным, а также при переливании донорской крови. Но чаще всего он попадает в организм человека со слюной.
Повышение температуры, сильная боль в горле, упадок сил и увеличение шейных лимфоузлов на 2-3 см — эти признаки могут появиться у "потерпевшего" не раньше чем через два месяца после того, как вирус попадёт в организм. А до этого времени болезнь никак не проявляет себя и вирусоноситель ведёт активный образ жизни, "делясь" вирусом с друзьями и близкими.
Коварность инфекционного мононуклеоза в том, что даже врачи могут перепутать его на начальной стадии с ангиной. Особенность вируса Эпштейна-Барр в том, что он поражает лимфоидную ткань. Первый удар принимают на себя лимфоузлы и миндалины — из-за отёка лимфоидной ткани больных донимают:
Но в отличие от ангины при инфекционном мононуклеозе всегда в той или иной мере страдают печень и селезёнка — они увеличиваются в размерах и становятся болезненны при пальпации (нажатии). У некоторых больных появляется чувство тяжести в области правого подреберья и потемнение мочи. Нередко болезнь протекает с желтухой. Лихорадка при инфекционном мононуклеозе может протекать волнообразно — с перепадами температуры в течение суток на 1-2 градуса.
Точно поставить диагноз можно только после проведения лабораторных исследований крови. При мононуклеозе в крови увеличивается количество лимфоцитов и появляются атипичные клетки — атипичные мононуклеары, которые в крови присутствовать не должны. Анализ необходим и для того, чтобы исключить более грозные заболевания, такие как дифтерия или заболевание лимфатической системы.
Специфического лечения от мононуклеоза не существует. Болезнь лечат, как и все вирусные заболевания: больным рекомендуются
В тяжёлых случаях могут понадобиться гормональные противовоспалительные препараты и антибиотики, но такое, к счастью, происходит нечасто.
Острая стадия мононуклеоза продолжается около двух (иногда четырех) недель, после чего начинается медленное выздоровление. Но отголоски болезни могут беспокоить ещё очень долгое время. Увеличение лимфоузлов и слабость сохраняются в течение месяца, а формула крови восстанавливается ещё медленнее — атипичные мононуклеары могут "проскальзывать" в анализах в течение года.
Вирус инфекционного мононуклеоза обладает онкогенной активностью, поэтому после выздоровления больным рекомендуют ещё в течение полугода наблюдаться у инфекциониста. Наиболее частые осложнения после инфекционного мононуклеоза:
В течение двух месяцев после перенесённого заболевания врачи рекомендуют своим пациентам не заниматься спортом и тяжёлой физической работой".
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?