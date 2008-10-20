Мононуклеоз - осенняя "болезнь поцелуев"

Целоваться приятно, целоваться во многом полезно, но надо внимательно смотреть, с кем целуешься, потому что получить чужую инфекцию довольно просто. И если лобызать сопливого и кашляющего партнера найдется мало охотников, то носителей вируса гепатита, хеликобактерии, вызывающей язву желудка, или вируса мононуклеоза по внешнему виду не распознаешь. О последней напасти и поговорим.

Инфекционный мононуклеоз — "болезнь молодых"

Как только не называют это заболевание:

"поцелуйная болезнь",

"болезнь из бутылки",

"железистая лихорадка",

моноцитарная ангина,

болезнь Филатова.

Инфекционный мононуклеоз также считают "болезнью молодых" — она ищет своих жертв среди людей до 35 лет. Известно также, что самые высокие показатели заболеваемости инфекционным мононуклеозом приходятся на осенние месяцы.

Осень выступает здесь провоцирующим фактором. Иными словами, человек мог заразиться еще летом, либо страстно поцеловавшись, либо допив чью-то бутылку пива, либо докурив чужую сигарету (расслабление на отдыхе толкает нас на подобные поступки), а осенью подхваченная легкая простуда активизирует спавший до этого вирус мононуклеоза.

"Инфекционный мононуклеоз вызывается вирусом Эпштейна-Барр, относящегося к группе вирусов герпеса, — рассказывает доктор медицинских наук Александр Карабиненко. — Он передаётся традиционными для большинства вирусов путями — воздушно-капельным, контактным, а также при переливании донорской крови. Но чаще всего он попадает в организм человека со слюной.

Первые признаки мононуклеоза

Повышение температуры, сильная боль в горле, упадок сил и увеличение шейных лимфоузлов на 2-3 см — эти признаки могут появиться у "потерпевшего" не раньше чем через два месяца после того, как вирус попадёт в организм. А до этого времени болезнь никак не проявляет себя и вирусоноситель ведёт активный образ жизни, "делясь" вирусом с друзьями и близкими.

Впрочем, длительность инкубационного периода зависит ещё и от состояния иммунитета — у ослабленных граждан первые признаки болезни могут появиться уже через два дня после контакта с заражённым.

Коварность инфекционного мононуклеоза в том, что даже врачи могут перепутать его на начальной стадии с ангиной. Особенность вируса Эпштейна-Барр в том, что он поражает лимфоидную ткань. Первый удар принимают на себя лимфоузлы и миндалины — из-за отёка лимфоидной ткани больных донимают:

заложенность носа,

гнусавый голос,

сильная боль в горле, похожая на ангину,

ночной храп.

Но в отличие от ангины при инфекционном мононуклеозе всегда в той или иной мере страдают печень и селезёнка — они увеличиваются в размерах и становятся болезненны при пальпации (нажатии). У некоторых больных появляется чувство тяжести в области правого подреберья и потемнение мочи. Нередко болезнь протекает с желтухой. Лихорадка при инфекционном мононуклеозе может протекать волнообразно — с перепадами температуры в течение суток на 1-2 градуса.

Диагностика мононуклеоза и лечение

Точно поставить диагноз можно только после проведения лабораторных исследований крови. При мононуклеозе в крови увеличивается количество лимфоцитов и появляются атипичные клетки — атипичные мононуклеары, которые в крови присутствовать не должны. Анализ необходим и для того, чтобы исключить более грозные заболевания, такие как дифтерия или заболевание лимфатической системы.

Постельный режим

Специфического лечения от мононуклеоза не существует. Болезнь лечат, как и все вирусные заболевания: больным рекомендуются

обильное питьё,

витаминизированное питание,

постельный режим,

антисептики для горла,

сосудосуживающие капли для носа и жаропонижающие средства на случай высокой температуры.

В тяжёлых случаях могут понадобиться гормональные противовоспалительные препараты и антибиотики, но такое, к счастью, происходит нечасто.

Течение мононуклеоза и осложнения

Острая стадия мононуклеоза продолжается около двух (иногда четырех) недель, после чего начинается медленное выздоровление. Но отголоски болезни могут беспокоить ещё очень долгое время. Увеличение лимфоузлов и слабость сохраняются в течение месяца, а формула крови восстанавливается ещё медленнее — атипичные мононуклеары могут "проскальзывать" в анализах в течение года.

Вирус инфекционного мононуклеоза обладает онкогенной активностью, поэтому после выздоровления больным рекомендуют ещё в течение полугода наблюдаться у инфекциониста. Наиболее частые осложнения после инфекционного мононуклеоза:

разрыв селезёнки,

поражение сердца и лёгких.

В течение двух месяцев после перенесённого заболевания врачи рекомендуют своим пациентам не заниматься спортом и тяжёлой физической работой".

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