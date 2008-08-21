Аппендицит не терпит, когда его терпят

За последние 40 лет частота осложнений и даже смертельных исходов из-за острого аппендицита не снизилась. В среднем это 0,02% от числа заболевших. Но в экономически благоприятных районах, там, где развита инфраструктура, этот показатель еще выше! Людям кажется, что всё под рукой, что помощь получить легче, чем на периферии. И такой вот подход — подумаешь, всё близко, никогда не поздно обратиться к врачу — губит.

Люди иногда часами и даже сутками(!) терпят боль, махнув рукой: "Пройдет само". То же самое, кстати, касается больных язвенной болезнью, для которых существует опасность перфорации или кровотечения из язв двенадцатиперстной кишки. Даже зная о тяжести возможных осложнений, пациенты поздно обращаются за помощью. С прободением язвы больной сидит дома, выходит на улицу, а к врачу приходит через сутки с уже запущенным перитонитом.

Что такое перитонит?

Перитонит — воспаление брюшины, возникающее в результате истончения и разрыва воспаленной стенки отростка, когда кишечное содержимое беспрепятственно изливается в брюшную полость. На фоне характерной клинической картины острого аппендицита боль внезапно резко усиливается (в момент разрыва), после чего распространяется по всему животу.

Общее состояние больного при этом быстро ухудшается. Наблюдаются

вздутие живота,

срыгивание

и рвота с каловым запахом.

Больной неподвижен, бледен, губы его сухие. Температура тела повышена. Дыхание учащенное. Живот напряжен. В тяжелых случаях может развиться бред.

Нередко во время операции хирурги видят, что отросток мало изменен и операция вроде бы напрасна. О том, как избежать удаления совсем мало измененных отростков, хирурги думают давно. Пока это сложно, но, оказывается, даже такие операции все равно проходят с пользой.

"Острый гнойный процесс в червеобразных отростках не подтверждается в 25-30% случаев, — рассказал академик РАМН, профессор Владимир Фёдоров, — но это не значит, что человека оперировали зря. Чтобы отвергнуть воспалительный процесс, нужно провести глубокое исследование всего червеобразного отростка с применением разных методик.

Воспаление может затрагивать 2-3 мм отростка, а длина его самого достигает порой 15 — 20 см, и поймать эту точку при обычном обследовании трудно. Есть такие формы острого аппендицита, когда в начале заболевания боль есть, а поражения еще нет. Вот тогда в отростках тоже не оказывается воспалительных изменений, потому что для этого еще не пришло время.

Воспаленный аппендикс

Когда есть клинические проявления острого аппендицита, откладывать операцию невыгодно, потому что можно отложить ее там, где настоящий гнойный процесс есть: ведь клинические проявления одинаковы. До операции исключают другие заболевания, которые могут вызвать похожую клиническую картину. Например, почечную колику.

Клинические проявления аппендицита требуют проведения операции

Давно принято решение: если есть клинические проявления аппендицита, больного надо оперировать. Почти всегда это приводит к выздоровлению. Червеобразный отросток — это большой лимфатический аппарат, он участвует в нервной регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. Убирать этот орган, пока он здоров, неправильно.

Но когда он заболел и свои функции уже не выполняет, а из-за воспалительного процесса опасен, операция целесообразна.

Если хирург видит мало измененный внешне отросток, он, прежде всего, исключает другое заболевание и для этого осматривает брюшную полость. Чаще всего сложности возникают с диагностикой заболеваний яичников (кровоизлияния, воспалительные процессы). Если осмотр брюшной полости показывает, что с остальными органами все в порядке, остается червеобразный отросток как источник клинической картины, и его надо убирать. Внешне он, может быть, и не изменен, но гистологическое исследование позже подтверждает воспалительный процесс".

Острый аппендицит — одно из самых распространённых хирургических заболеваний

Самому себе диагноз "острый аппендицит" трудно бывает поставить даже хирургу, который часто занимается лечением таких больных. При возникновении болей в животе нужно показаться доктору, особенно если боль возникла в правой половине живота, внизу справа. Некоторые симптомы должны оценивать только хирурги, но каждый должен знать первые признаки острого аппендицита.

Острый аппендицит

Симптомы острого аппендицита

Он начинается острыми болями, тошнотой. Иногда боль располагается сначала в подложечной области, перемещается вниз в правую половину живота. Чаще всего боли сопровождаются повышением температуры, ознобом. Эти симптомы должны привести человека к врачу в течение первых двух-трех часов.

Детям диагноз всегда поставить трудно, потому что не каждый ребенок может правильно объяснить свои ощущения. К ребенку иногда трудно подойти, потому что он боится боли; болеть может в одном месте, а он показывает на другое. На ребенка надо смотреть, а не просто прийти, пощупать живот и уйти. Когда-то детские хирурги учили:

"Возле ребенка надо посидеть минут 15, посмотреть, как он себя ведет".

Некоторые особенности детского поведения в течение этого времени позволяют врачу правильно поставить диагноз. У детей воспалительные процессы протекают обычно более ярко, у пожилых людей, наоборот, ощущения заболевания протекают медленнее. Но в этом разберется врач, а мы должны всегда помнить: острая боль — сигнал, чтобы немедленно показаться врачу.

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