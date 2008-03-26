Халязион на глазу: что это такое и как его лечить

Сначала его можно перепутать с зарождающимся ячменем. На веке появляется бугорок, который постепенно растет и побаливает. Но зовется такая напасть иначе –"халязион". Что это такое и как с этим бороться, Рravda.Ru рассказала офтальмолог высшей категории Ольга Царёва.

Причины возникновения халязиона

"Мейболиевая киста, или по-другому халязион, относится к заболеваниям век и представляет собой закупорку протока

мейболиевой железы,

жировой железы хрящевой пластинки века.

При ее воспалении в толще века накапливается секрет, и у человека на веке появляется образование в виде горошинки. Это и есть халязион:

он твердый на ощупь,

при вывороте века имеет вид гранулемы.

Растет он медленно, часто совсем безболезненно.

Причины развития халязиона разные:

снижение защитных функций организма,

простудные заболевания,

нарушение правил личной гигиены,

ношение контактных линз и т. д.

Также это может быть связано с тем, что у человека в принципе слишком жирная кожа: увеличенная продукция секрета этой железы может привести к закупорке слезного оттока.

Лечение халязиона

Мы всегда просим пациентов не заниматься самолечением. Любые компрессы в виде:

печеного картофеля,

трав,

печеных луковиц,

алоэ,

а тем более плевки в глаза

не во благо, а во вред. У нас кожа век так устроена, что в результате такого рода самолечения может:

появиться большой отек,

присоединиться вторичная инфекция.

И тогда с таким больным приходится заниматься очень серьезно.

При упорном течении заболевания применяют хирургический метод лечения

Нужно как можно раньше обратиться к квалифицированному офтальмологу и получить рекомендации по лечению. Бывает, конечно, что киста проходит и без лечения, сама. Однако надеяться на это не стоит, тем более что в настоящее время в мире разработаны эффективные методики лечения халязиона.

Если процесс не запущен, то применяется консервативный подход, к примеру:

желтая ртутная мазь,

дезинфицирующие капли.

Следующий вариант — это лечение с помощью кортикостероидов. В полость халязиона тоненькой иголочкой вводятся стероиды, которые способствуют рассасыванию накопившегося в толще века секрета.

При упорном течении заболевания применяют хирургический метод лечения. Под местной анестезией кисту иссекают и выскабливают из нее патологическое содержимое, затем наносят мазь с антибиотиками и на несколько часов плотно заклеивают глаз пластырем.

Косметически иссечения железы не видно, потому что это делается со стороны слизистой оболочки — изнутри. Как правило, операция проходит без осложнений.

У людей:

с ослабленным иммунитетом,

болеющих сахарным диабетом,

могут быть рецидивы образования халязиона. В принципе, это заболевание не грозит никакими дальнейшими онкологическими проявлениями. Но при рецидивах следует произвести биопсию и исключить:

карциному мейболиевой железы,

базальноклеточную карциному.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.