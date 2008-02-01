Ожирение — прямая дорога к... волосатости

Около 5-8 процентов женского населения земли страдают гирсутизмом — так называемой повышенной "волосатостью". Несмотря на небольшой процент, в абсолютных цифрах это много — каждая 20-я женщина в мире страдает этой болезнью.
Речь идет не просто о волосах на ногах или руках, которыми недовольна почти любая дама, а о густой поросли на лице, груди, бедрах. О своем недуге женщины естественно предпочитают умалчивать. Однако многие никогда не надевают юбку, и не ходят на пляж, предпочитая не афишировать болезнь, которая, помимо физических неудобств, приносит и моральные страдания, чреватые серьезными психологическими проблемами.
Женщина с обильным волосяным покровом не вписывается в современные рамки красоты и чувствует себя униженной, стыдится своего тела. Сильнее подвержены болезни женщины "южного типа", чем "нордического", что имеет свои корни на генетическом уровне. Однако недавно была установлена прямая связь между гирсутизмом и ожирением. Она проявляется в период полового созревания. Надо заметить, что не всякая полная женщина страдает обильным оволосением, однако в комплекс лечения обязательно входит специальная диета. Эндокринолог из португальской клиники Святого Антонио, доктор Дореш, полагает, что гирсутизм — это сигнал к тому, что эндокринная система организма не в порядке.
У 70-80 % "чрезмерно волосатых" женщин отмечается переизбыток мужских гормонов и в этом случае лечение дает быстрые результаты и проходит успешно путем принятия "таблеток и сохранения спокойствия". По мнению португальского эндокринолога, противозачаточные таблетки, принимаемые в несколько больших объемах, чем для предохранения беременности, приводят к хорошим результатам в 60-100 % случаев гирсутизма. "Эта терапия проводится в первую очередь. И хотя результаты приходят не сразу, единственный недостаток лечения — это то, что женщины лишаются шанса забеременеть", полагает Дореш. "Если же гирсутизм отмечен другими признаками "маскулинизации", как, например, низкий голос, необходимо комбинировать противозачаточные препараты с другими медикаментами".
Дореш говорит, что во многих странах гирсутизм воспринимается скорее как эстетическая проблема, а не врачебная и государственные клиники закрывают на нее глаза. Поэтому для ее лечения лучше обращаться к частному врачу. Врач однако уверен, что избыточное оволосение — это хроническая, а следовательно, неизлечимая болезнь и как только терапия прекращается, как правило, она вновь возвращается.
"Поэтому после трех месяцев лечения необходимо обратиться к дерматологу для того, чтобы он начал удаление кутикул волос с помощью лазера, что является наиболее эффективным методом механического решения проблемы", — рекомендует португальский эндокринолог.
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