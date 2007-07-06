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Автор Андрей Беляков

Недержание мочи: как забыть о проблеме

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Вы – женщина, но вам некогда вспомнить об этом из-за одной противной напасти. При чихании, при кашле, при незначительном физическом усилии у вас непроизвольно выделяется моча. После сна вообще трудно успеть добежать до туалета.

Недержание мочи: как забыть о проблеме

О частичном недержании мочи «Правде.Ру» рассказывает уролог Михаил Корякин.

Довольно часто частичное недержание мочи у женщин, особенно в возрасте, связано с опущением мочевого пузыря (цистоптозом) и внутренних половых органов. Так же недержанию способствуют

  • длительные физические нагрузки
  • и поднятие тяжестей.

Цистоптоз развивается из-за снижения тонуса мышц тазового дна, например, после тяжелых родов или при ожирении. С помощью лекарственных методов вылечить это невозможно. В большинстве случаев нужно проводить хирургическую фиксацию мочевого пузыря.

При одновременном опущении внутренних половых органов возможно применение маточных колец (пессариев). Опущение мочевого пузыря часто сопровождается его воспалением – циститом. Для борьбы с ним проводится введение (инстилляция) лекарственных средств прямо в мочевой пузырь.

Но это не устраняет цистоптоз, а лишь убирает воспаление. К сожалению, очень часто эта серьезная проблема, от которой страдает много женщин, так и остается их личной интимной тайной. Большинство просто не обращается к врачу по этому поводу.

Но в настоящее время в специализированных урологических центрах применяется методика малотравматичных хирургических вмешательств, которые могут навсегда избавить пациенток от недержания мочи.

Откладывать посещение уролога при этом заболевании не стоит. Кроме того, могу посоветовать обратиться к специалисту по лечебной физкультуре. Существует комплекс специальных упражнений, направленных на укрепление мышц тазового дна.

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Недержание мочи у женщин, гипертонический криз, диарея путешественника
Куратор: Елена Андреева
Темы цистит физкультура михаил корякин мочевой пузырь половые органы
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