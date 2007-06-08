Для сломанного носа главное - дыхание

В России увидеть человека со "свернутым" или "расплющенным" носом — дело нехитрое. И совсем необязательно, что перед вами окажется боксер или каратист. В отделениях травматологии диагноз "искривление носовой перегородки в результате удара" ставится по три раза за дежурство. Проходит по разряду "бытовая травма".

Искривление перегородки носа часто бывает и врожденным

Это не значит, что много младенцев появляется на свет с кривыми носами. Как раз, наружный нос у подавляющего большинства в полном порядке. А вот найти идеально ровную носовую перегородку — удача для отоларинголога.

Смещенные в ту или иную сторону перегородки и, как следствие, трансформированные дыхательные пути, к сожалению, не редкость. Но с многими такими патологиями человек может прожить всю жизнь и даже не узнать о том, что у него внутри носа есть что-то кривое. Куда больше неприятностей приносит травма перегородки в результате удара, которая обычно затрагивает и нос наружный.

Перегородка носа — это хрящ

"Форма наружного носа складывается из парных носовых костей, стоящих "домиком", и множества хрящей. Перегородка носа — это тоже хрящ. — рассказывает врач-отоларинголог Владимир Шевцов. — По обе стороны перегородки должны находиться одинаковые ноздри, одинаковые половинки кожи, и все это должно обеспечивать нам нормальное дыхание.

Когда участок этой хрящевой пластинки изгибается, один из носовых ходов перекрывается, дышать становится труднее. Перегородка может изогнуться так, что перекроет оба хода. Тогда дышать придётся только ртом. Во время операции ту часть перегородки, которая отклонена от нормы, — удаляют. Дыхание нормализуется.

Увы, но перегородка носа куда более хрупкий элемент, чем носовые кости, и потому в большей степени подвержена различным перекосам даже от несильного тычка. От направления и силы удара зависит то, как будут деформированы хрящи и даже кости носа, а значит и то, насколько тяжело эту деформацию будет исправить".

Прямой удар — "утиный" нос

Обычно это означает расплющивание. Нос становится утиным, кости разламываются на осколки, которые проваливаются вниз, заваливая носовые ходы. Ломается и перегородка. Носовые ходы сужаются и видоизменяются.

Если вовремя не сделать репозицию — не поставить кости на свои места, — то через 6-7 дней фрагменты многооскольчатого перелома начнут между собой срастаться, что приведёт к образованию костной мозоли и стойкой деформации. Поэтому с такой проблемой обращаться к отоларингологу необходимо в течение пяти дней после травмы, когда носу при помощи инструментов ещё можно вернуть более или менее нормальную форму.

Сломанный нос

Если решили к врачу не ходить, будьте готовы к появлению утолщения в срединной части носа — как будто нос распух, а после этого окаменел. Это костная мозоль, которая всегда формируется в том месте, где контактируют фрагменты сломанных костей. Причем эта "горбинка" может сильно затруднять носовое дыхание, поскольку выпячена внутрь ровно настолько же, насколько и наружу.

Бытует мнение, что после перелома кости и нос становятся крепче. Отчасти это так. Но если эту крепость разбить повторно, сделать репозицию по такому "граниту" решится далеко не всякий врач. Да и получится ли?

Удар сбоку — горбинка в сторону

Такой удар как правило не оставляет множества фрагментов. Левая кость возможно треснет, а правая останется нетронутой. Или наоборот. А могут пострадать и обе; они смещаются по одному и тому же курсу. В результате, получим боксерскую горбинку вбок. Лечить ее нужно так же, как и последствия прямого удара.

Удар снизу — внутричерепные осложнения

Целью классического апперкота в боксе является не нос, а подбородок. А вот на улице, где происходит подавляющее большинство увечий, удары снизу в нос — явление нередкое. При удачном попадании проходит вклинивание костей носа в ситовидную пластинку черепа. Что чревато внутричерепными осложнениями.

И всё же эти травмы не считаются тяжёлыми. Как правило, медпомощь оказывается на уровне травмпункта и городской больницы. Если такая неприятность произошла в походе или в дальней экспедиции, единственное что можно сделать, — это положить на нос что-то холодное. И до лор-врача не трогать!

Вообще, по всем канонам медицины с момента операции на носовой перегородке больному надо пролежать в стационаре 10 дней. Но больным некогда. "На воле" дел невпроворот. И многие сбегают, чтобы через пару месяцев снова попасть в больницу.

Дело в том, что в течение первых 10 дней послеоперационного периода необходимо проводить так называемый туалет полости носа: его нужно чистить, убирать всякого рода корочки, геморрагические сгустки и т. п. Такая профилактика заведомо предотвратит какие-либо осложнения. Если вместо этого гулять по улице или сидеть в офисе, вполне вероятно появление стойких изменений как в носу, так и на слизистой.

Конечно, далеко не всякое искривление носовой перегородки нужно оперировать. Если человек дышит через внешне "неправильный" нос легко и свободно, то и пусть себе дышит. Но если появился стабильный насморк, головная боль или вообще перекрылась "вентиляция", стоит задуматься.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.