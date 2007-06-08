EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Для сломанного носа главное - дыхание

Здоровье

В России увидеть человека со "свернутым" или "расплющенным" носом — дело нехитрое. И совсем необязательно, что перед вами окажется боксер или каратист. В отделениях травматологии диагноз "искривление носовой перегородки в результате удара" ставится по три раза за дежурство. Проходит по разряду "бытовая травма".

Для сломанного носа главное - дыхание

Искривление перегородки носа часто бывает и врожденным

Это не значит, что много младенцев появляется на свет с кривыми носами. Как раз, наружный нос у подавляющего большинства в полном порядке. А вот найти идеально ровную носовую перегородку — удача для отоларинголога.

Смещенные в ту или иную сторону перегородки и, как следствие, трансформированные дыхательные пути, к сожалению, не редкость. Но с многими такими патологиями человек может прожить всю жизнь и даже не узнать о том, что у него внутри носа есть что-то кривое. Куда больше неприятностей приносит травма перегородки в результате удара, которая обычно затрагивает и нос наружный.

Перегородка носа — это хрящ

"Форма наружного носа складывается из парных носовых костей, стоящих "домиком", и множества хрящей. Перегородка носа — это тоже хрящ. — рассказывает врач-отоларинголог Владимир Шевцов. — По обе стороны перегородки должны находиться одинаковые ноздри, одинаковые половинки кожи, и все это должно обеспечивать нам нормальное дыхание.

Когда участок этой хрящевой пластинки изгибается, один из носовых ходов перекрывается, дышать становится труднее. Перегородка может изогнуться так, что перекроет оба хода. Тогда дышать придётся только ртом. Во время операции ту часть перегородки, которая отклонена от нормы, — удаляют. Дыхание нормализуется.

Увы, но перегородка носа куда более хрупкий элемент, чем носовые кости, и потому в большей степени подвержена различным перекосам даже от несильного тычка. От направления и силы удара зависит то, как будут деформированы хрящи и даже кости носа, а значит и то, насколько тяжело эту деформацию будет исправить".

Прямой удар — "утиный" нос

Обычно это означает расплющивание. Нос становится утиным, кости разламываются на осколки, которые проваливаются вниз, заваливая носовые ходы. Ломается и перегородка. Носовые ходы сужаются и видоизменяются.

Если вовремя не сделать репозицию — не поставить кости на свои места, — то через 6-7 дней фрагменты многооскольчатого перелома начнут между собой срастаться, что приведёт к образованию костной мозоли и стойкой деформации. Поэтому с такой проблемой обращаться к отоларингологу необходимо в течение пяти дней после травмы, когда носу при помощи инструментов ещё можно вернуть более или менее нормальную форму.

сломанный нос
Сломанный нос

Если решили к врачу не ходить, будьте готовы к появлению утолщения в срединной части носа — как будто нос распух, а после этого окаменел. Это костная мозоль, которая всегда формируется в том месте, где контактируют фрагменты сломанных костей. Причем эта "горбинка" может сильно затруднять носовое дыхание, поскольку выпячена внутрь ровно настолько же, насколько и наружу.

Бытует мнение, что после перелома кости и нос становятся крепче. Отчасти это так. Но если эту крепость разбить повторно, сделать репозицию по такому "граниту" решится далеко не всякий врач. Да и получится ли?

Удар сбоку — горбинка в сторону

Такой удар как правило не оставляет множества фрагментов. Левая кость возможно треснет, а правая останется нетронутой. Или наоборот. А могут пострадать и обе; они смещаются по одному и тому же курсу. В результате, получим боксерскую горбинку вбок. Лечить ее нужно так же, как и последствия прямого удара.

Удар снизу — внутричерепные осложнения

Целью классического апперкота в боксе является не нос, а подбородок. А вот на улице, где происходит подавляющее большинство увечий, удары снизу в нос — явление нередкое. При удачном попадании проходит вклинивание костей носа в ситовидную пластинку черепа. Что чревато внутричерепными осложнениями.

И всё же эти травмы не считаются тяжёлыми. Как правило, медпомощь оказывается на уровне травмпункта и городской больницы. Если такая неприятность произошла в походе или в дальней экспедиции, единственное что можно сделать, — это положить на нос что-то холодное. И до лор-врача не трогать!

Вообще, по всем канонам медицины с момента операции на носовой перегородке больному надо пролежать в стационаре 10 дней. Но больным некогда. "На воле" дел невпроворот. И многие сбегают, чтобы через пару месяцев снова попасть в больницу.

женская самооборона
 

Дело в том, что в течение первых 10 дней послеоперационного периода необходимо проводить так называемый туалет полости носа: его нужно чистить, убирать всякого рода корочки, геморрагические сгустки и т. п. Такая профилактика заведомо предотвратит какие-либо осложнения. Если вместо этого гулять по улице или сидеть в офисе, вполне вероятно появление стойких изменений как в носу, так и на слизистой.

Конечно, далеко не всякое искривление носовой перегородки нужно оперировать. Если человек дышит через внешне "неправильный" нос легко и свободно, то и пусть себе дышит. Но если появился стабильный насморк, головная боль или вообще перекрылась "вентиляция", стоит задуматься.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПЕРЕЛОМ НОСА 👃 Что делать?! 🚩 Как восстановить функциональность и эстетика носа. Ринопластика
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы сломанный нос
Новости
Йоахим Лёв - тренер сборной России
Гарвардский стартап для обучения врачей в виртуальной реальности привлёк $27 млн
Как безопасно снять квартиру? Советы юриста
Татьяна Буланова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
О диких животных позаботились в горах Сочи
"На всех хватит?": в России обсуждают массовые продажи вакцины Таиланду
Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея
Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов
Испанский премьер сильно испугался российских самолётов, пролетавших над Литвой
Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России по футболу
Последние материалы
Гарвардский стартап для обучения врачей в виртуальной реальности привлёк $27 млн
Как безопасно снять квартиру? Советы юриста
Татьяна Буланова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга
Авианосцам США предписано бояться российских ракет в Чёрном море
Домашняя физиотерапия: Горчичные компрессы, ванны и обертывания
О диких животных позаботились в горах Сочи
"На всех хватит?": в России обсуждают массовые продажи вакцины Таиланду
Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея
Кто нужен предпринимателям в пандемию?
Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Любовь Степушова Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Общество
На украинском сайте позлорадствовали над смертью Владимира Меньшова
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников