10 простых способов обрести стройную фигуру

Эти способы вычислила группа немецких медиков, которые постарались обобщить опыт народной медицины и достижения современной науки. В результате, были названы десять безвредных методов, позволяющих нормализовать или ускорить обмен веществ у тучных людей.

Холодный душ сжигает калории

Она прекрасно "сжигает" лишние калории, поступившие в наш организм с пищей. Единственное, что тормозит повсеместное внедрение холодных обливаний — это излишняя боязливость тех, кто хочет встать на путь избавления от лишних килограммов.

Диета. Как похудеть за неделю

Хотя бояться, в принципе, нечего. Главное увеличивать время приема холодного душа постепенно, внимательно прислушиваясь к ощущениям собственного тела. Принимать душ или обливаться нужно по определенной испытанной временем схеме: правая нога — левая нога — правая рука — левая рука — живот — грудь — спина.

Регулярное обливание холодной водой для похудения в домашних условиях оказывает только положительное воздействие, а именно:

Запускаются процессы омоложения, ускоряется обмен веществ: это благоприятно сказывается не только на фигуре, но и на красоте кожи;

Тонизируется организм, человек получает заряд бодрости;

Усиливается кровоток, вследствие чего улучшается работа внутренних органов, т. к. к ним кислород начинает поступать более интенсивно;

Укрепляется иммунитет;

Ускоряются процессы обновления тканей, и со временем исчезает целлюлит;

Улучшается цвет лица, подтягивается обвисшая кожа.

Массаж сухой щеткой

Это средство похудения доступно каждому. Механическое растирание сухой щеткой средней жесткости — это всего лишь один из видов массажа, который активизирует жировой обмен веществ. Растираться нужно интенсивно, но со слабым нажимом по нескольку раз в день. Последовательность растираний та же, что и в холодном душе.

Щетки есть разной степени жесткости. Если у вас чувствительная или сухая кожа, то для начала лучше остановиться на более мягком варианте. В любом случае, первые разы, скорее всего, вам будет немного больно — придется потерпеть, пока кожа привыкнет.

Однако щетина воздействует только на поверхность кожи, а значит, не может бороться с целлюлитом напрямую.

Ананас спасает от переедания

Ощущение сытости наступает быстрее, если пища хорошо переваривается. Ананас содержит энзим бромелин, который расщепляет животный белок так, что тот усваивается в желудочно-кишечном тракте практически без остатка.

Так что, если перед обильной трапезой вы съедите пару долек свежего ананаса, то эффект насыщения наступит намного раньше обычного. А значит и съедите вы меньше пищи, чем всегда.

В ананасе много растительной клетчатки, которая:

помогает в пищеварении

и активизирует обменные процессы.

Чтоб похудеть и улучшить работу пищеварительной системы, ананас рекомендуется употреблять с белковыми продуктами. Этот фрукт благоприятно влияет на работу поджелудочной железы, печени, очищает кишечник и нормализует его работу.

Ячменная вода против шлаков

В Германии "ячменная вода" (герстен вассер) известна давно, но лишь недавно было доказано, что она хорошо активизирует обменные процессы в организме. А высокое содержание в "ячменной воде" калия помогает нам быстрее избавляться от:

шлаков

и токсинов.

"Ячменная вода" готовится так: 200 г. пророщенных семян ячменя высыпают в 1 литр воды и доводят до кипения в посуде с закрытой крышкой. Затем снимают с огня и настаивают в течение получаса.

После чего настой сливают, процедив через мелкое сито, и остужают. Пьют ежедневно по одному стакану.

Топинамбур полезен для похудения

Содержащиеся в топинамбуре (земляной груше) биоактивные вещества облегчают переваривание жиров и помогают организму находить баланс между голодом и сытостью. Топинамбур еще называют "тормозом аппетита".

Кроме того, земляная груша благотворно воздействует на перистальтику кишечника, что помогает справиться с запорами, которыми упитанные люди страдают чаще других.

По вкусу клубни напоминают редис или репу, но не дают ни капли горечи, а еле уловимый ореховый аромат оставляет после себя приятное послевкусие. Попробуйте — и он станет одним из ваших самых любимых диетических овощей.

Уксус растопит жир

Лечебными свойствами обладает только натуральный фруктовый уксус, а самым полезным считается приготовленный из целых яблок.

Вот рецепт "микстуры для похудения": 2 столовые ложки натурального уксуса размешать в стакане воды комнатной температуры и добавить 2 чайные ложки меда. Выпивать натощак перед завтраком.

"Уксусные диеты" считаются эффективными: на яблочном уксусе, в частности, можно сбросить до 5 кг за 5 дней без особых усилий и ограничений. Две чайных ложки яблочного уксуса разводят в стакане воды и пьют 3-4 раза в день.

Ананас содержит энзим бромелин, который расщепляет животный белок так, что тот усваивается в желудочно-кишечном тракте практически без остатка.

Однако не все так просто и безопасно в этой "системе питания". Яблочный уксус содержит 7% кислоты — собственно, она и запускает способствующие похудению процессы. Но кроме пользы кислота может причинить немалый вред организму:

нарушить кислотно-щелочной баланс

повредить слизистую желудка

испортить зубную эмаль.

Полезные свойства крапивы

Способность крапивы снижать вес была признана учеными еще в 50-х годах прошлого века. Крапиву можно употреблять в любом виде:

щи

салат

отвар

сок

но наиболее ценным поставщиком витаминов и минералов остаются молодые побеги крапивы.

Сухое вино продлевает время переваривания пищи

Красное натуральное сухое вино (бокал перед обедом и бокал перед ужином) замедляет поступление углеводов в кровь и продлевает время переваривания пищи в желудке. В результате, гасится чрезмерный аппетит.

Содержащиеся в топинамбуре (земляной груше) биоактивные вещества облегчают переваривание жиров и помогают организму находить баланс между голодом и сытостью.

Еще одной пользой красного вина является то, что у тех, кто потребляет красное вино также снижается:

систолическое

и диастолическое

кровяное давление, снижается уровень триглицеридов, холестерола и C-реактивного белка. C-реактивный белок показывает общий уровень воспаления нашего организма. Поэтому это очень хорошо, что красное вино снижает уровень наших воспалительных процессов.

Молочная сыворотка очистит кишечник

Похудению способствует употребление в пищу всех нежирных молочных продуктов. Но преимущество сыворотки в том, что нет необходимости ограничивать себя исключительно молочной диетой.

Достаточно в течение нескольких недель выпивать по стакану сыворотки перед едой, что не только усилит обмен веществ, но и обеспечит очистку кишечника от токсинов.

Пережевывание пищи

Причем, тщательное! Чем быстрее человек ест, проглатывая куски пищи практически не жуя, тем большее ее количество он съедает. Ведь желудок начинает сигнализировать центральной нервной системе о насыщении только через 15-20 минут после того, как пища в него поступила.

Тщательное пережевывание к тому же позволяет обильнее смачивать пищу слюной, что помогает еде быстрее проходить по желудочно-кишечному тракту, при этом подвергаясь более полному биохимическому расщеплению.

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