Она прекрасно "сжигает" лишние калории, поступившие в наш организм с пищей. Единственное, что тормозит повсеместное внедрение холодных обливаний — это излишняя боязливость тех, кто хочет встать на путь избавления от лишних килограммов.
Хотя бояться, в принципе, нечего. Главное увеличивать время приема холодного душа постепенно, внимательно прислушиваясь к ощущениям собственного тела. Принимать душ или обливаться нужно по определенной испытанной временем схеме: правая нога — левая нога — правая рука — левая рука — живот — грудь — спина.
Регулярное обливание холодной водой для похудения в домашних условиях оказывает только положительное воздействие, а именно:
Это средство похудения доступно каждому. Механическое растирание сухой щеткой средней жесткости — это всего лишь один из видов массажа, который активизирует жировой обмен веществ. Растираться нужно интенсивно, но со слабым нажимом по нескольку раз в день. Последовательность растираний та же, что и в холодном душе.
Щетки есть разной степени жесткости. Если у вас чувствительная или сухая кожа, то для начала лучше остановиться на более мягком варианте. В любом случае, первые разы, скорее всего, вам будет немного больно — придется потерпеть, пока кожа привыкнет.
Однако щетина воздействует только на поверхность кожи, а значит, не может бороться с целлюлитом напрямую.
Ощущение сытости наступает быстрее, если пища хорошо переваривается. Ананас содержит энзим бромелин, который расщепляет животный белок так, что тот усваивается в желудочно-кишечном тракте практически без остатка.
Так что, если перед обильной трапезой вы съедите пару долек свежего ананаса, то эффект насыщения наступит намного раньше обычного. А значит и съедите вы меньше пищи, чем всегда.
В ананасе много растительной клетчатки, которая:
Чтоб похудеть и улучшить работу пищеварительной системы, ананас рекомендуется употреблять с белковыми продуктами. Этот фрукт благоприятно влияет на работу поджелудочной железы, печени, очищает кишечник и нормализует его работу.
В Германии "ячменная вода" (герстен вассер) известна давно, но лишь недавно было доказано, что она хорошо активизирует обменные процессы в организме. А высокое содержание в "ячменной воде" калия помогает нам быстрее избавляться от:
"Ячменная вода" готовится так: 200 г. пророщенных семян ячменя высыпают в 1 литр воды и доводят до кипения в посуде с закрытой крышкой. Затем снимают с огня и настаивают в течение получаса.
После чего настой сливают, процедив через мелкое сито, и остужают. Пьют ежедневно по одному стакану.
Содержащиеся в топинамбуре (земляной груше) биоактивные вещества облегчают переваривание жиров и помогают организму находить баланс между голодом и сытостью. Топинамбур еще называют "тормозом аппетита".
Кроме того, земляная груша благотворно воздействует на перистальтику кишечника, что помогает справиться с запорами, которыми упитанные люди страдают чаще других.
По вкусу клубни напоминают редис или репу, но не дают ни капли горечи, а еле уловимый ореховый аромат оставляет после себя приятное послевкусие. Попробуйте — и он станет одним из ваших самых любимых диетических овощей.
Лечебными свойствами обладает только натуральный фруктовый уксус, а самым полезным считается приготовленный из целых яблок.
Вот рецепт "микстуры для похудения": 2 столовые ложки натурального уксуса размешать в стакане воды комнатной температуры и добавить 2 чайные ложки меда. Выпивать натощак перед завтраком.
"Уксусные диеты" считаются эффективными: на яблочном уксусе, в частности, можно сбросить до 5 кг за 5 дней без особых усилий и ограничений. Две чайных ложки яблочного уксуса разводят в стакане воды и пьют 3-4 раза в день.
Однако не все так просто и безопасно в этой "системе питания". Яблочный уксус содержит 7% кислоты — собственно, она и запускает способствующие похудению процессы. Но кроме пользы кислота может причинить немалый вред организму:
Способность крапивы снижать вес была признана учеными еще в 50-х годах прошлого века. Крапиву можно употреблять в любом виде:
но наиболее ценным поставщиком витаминов и минералов остаются молодые побеги крапивы.
Красное натуральное сухое вино (бокал перед обедом и бокал перед ужином) замедляет поступление углеводов в кровь и продлевает время переваривания пищи в желудке. В результате, гасится чрезмерный аппетит.
Еще одной пользой красного вина является то, что у тех, кто потребляет красное вино также снижается:
кровяное давление, снижается уровень триглицеридов, холестерола и C-реактивного белка. C-реактивный белок показывает общий уровень воспаления нашего организма. Поэтому это очень хорошо, что красное вино снижает уровень наших воспалительных процессов.
Похудению способствует употребление в пищу всех нежирных молочных продуктов. Но преимущество сыворотки в том, что нет необходимости ограничивать себя исключительно молочной диетой.
Достаточно в течение нескольких недель выпивать по стакану сыворотки перед едой, что не только усилит обмен веществ, но и обеспечит очистку кишечника от токсинов.
Причем, тщательное! Чем быстрее человек ест, проглатывая куски пищи практически не жуя, тем большее ее количество он съедает. Ведь желудок начинает сигнализировать центральной нервной системе о насыщении только через 15-20 минут после того, как пища в него поступила.
Тщательное пережевывание к тому же позволяет обильнее смачивать пищу слюной, что помогает еде быстрее проходить по желудочно-кишечному тракту, при этом подвергаясь более полному биохимическому расщеплению.
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