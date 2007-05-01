Повышенная потливость - серьёзное заболевание

Повышенная потливость, от которой многие страдают, — серьезное заболевание, со своими симптомами и методами лечения.

Мокрая, спина, живот, ноги, подмышки, ладони — вот портрет человека, страдающего гипергидрозом — повышенной потливостью.

Если врачи не нашли у вас инфекционных заболеваний, щитовидка в порядке и нет диабета, то значит все дело именно в этом самом гипергидрозе. Он не опасен для здоровья, но приносит столько проблем, ухудшающих качество жизни, что признан болезнью.

Всё дело в повышенной активности вегетативной нервной системы

Почему возникает это состояние, до сих пор не очень ясно. Но что происходит при гипергидрозе в организме, изучено достаточно. Виновата повышенная активность вегетативной нервной системы. Она отвечает за те функции, которыми мы не можем управлять осознанно, в том числе и за потоотделение.

Как решить проблему? Помочь могут только два специалиста: невропатолог, специализирующийся на "вегетатике", и хирург.

Первый может предложить:

рефлексотерапию (иглоукалывание),

гипноз,

аутотренинг,

прием различных таблеток.

Но, скажем сразу, эффективность этих мер может оказаться невысокой, а период ремиссии коротким или нестабильным.

Помочь хорошо и надолго на сегодняшний день могут три метода:

ботокс,

дрионик

и хирургия.

Ботокс

— это лекарство, которое применяют в косметологии для борьбы с морщинами. Но если им обколоть место повышенного потоотделения, то лекарство заблокирует потовую железу, прервав связь между железой и нервом. Эффект длится примерно полгода. После чего действие лекарства прекращается и потоотделение возобновляется. Процедуру приходится повторять.

Дрионик

— это портативный физиотерапевтический аппарат, который можно применять в домашних условиях. В пластиковую ванночку наливается обычная водопроводная вода, куда опускается рука или нога, и затем включается электронная схема. На каждую руку или ногу придется затратить около 30-40 минут. И так каждый день на протяжении двух недель, после чего потоотделение нормализуется приблизительно на месяц.

Для подмышек существует специальная модификация аппарата. Но если устройство для рук и ног эффективно приблизительно в половине случаев, то для подмышек помогает лишь в 20%. При этом у нас в стране его не производят и не закупают, а значит заказывать придется на фирме-производителе и ждать, когда его вам доставят по почте.

Повышенная потливость

Хирургические методы

Хирурги для борьбы с гипергидрозом имеют на вооружении два метода:

симпатэктомию

и кюретаж.

Первый подходит только для ладоней. Суть в том, чтобы перерезать, прижечь или пережать нерв, отвечающий за потоотделение, чтобы он не получал соответствующих сигналов от мозга.

Но есть проблема: организм стремится компенсировать снижение потоотделения в тех зонах, которые "выключили" за счет других, чаще всего за счет спины или живота. Иногда такой "побочный эффект" перекрывает значимость первичной проблемы. Но, если осложнения не будет, руки останутся теплыми и сухими на всю жизнь.

Для подмышек применяют кюретаж. Через небольшой разрез потовые железы на глубине 5 мм выскабливают. Потоотделение снижается на 70%. Много это или мало решать вам. Но если раньше кому-то не помогали дезодоранты и антиперспиранты, то после операции они начинают действовать.

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