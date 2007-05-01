Повышенная потливость, от которой многие страдают, — серьезное заболевание, со своими симптомами и методами лечения.
Если врачи не нашли у вас инфекционных заболеваний, щитовидка в порядке и нет диабета, то значит все дело именно в этом самом гипергидрозе. Он не опасен для здоровья, но приносит столько проблем, ухудшающих качество жизни, что признан болезнью.
Почему возникает это состояние, до сих пор не очень ясно. Но что происходит при гипергидрозе в организме, изучено достаточно. Виновата повышенная активность вегетативной нервной системы. Она отвечает за те функции, которыми мы не можем управлять осознанно, в том числе и за потоотделение.
Как решить проблему? Помочь могут только два специалиста: невропатолог, специализирующийся на "вегетатике", и хирург.
Первый может предложить:
Но, скажем сразу, эффективность этих мер может оказаться невысокой, а период ремиссии коротким или нестабильным.
Помочь хорошо и надолго на сегодняшний день могут три метода:
— это лекарство, которое применяют в косметологии для борьбы с морщинами. Но если им обколоть место повышенного потоотделения, то лекарство заблокирует потовую железу, прервав связь между железой и нервом. Эффект длится примерно полгода. После чего действие лекарства прекращается и потоотделение возобновляется. Процедуру приходится повторять.
— это портативный физиотерапевтический аппарат, который можно применять в домашних условиях. В пластиковую ванночку наливается обычная водопроводная вода, куда опускается рука или нога, и затем включается электронная схема. На каждую руку или ногу придется затратить около 30-40 минут. И так каждый день на протяжении двух недель, после чего потоотделение нормализуется приблизительно на месяц.
Для подмышек существует специальная модификация аппарата. Но если устройство для рук и ног эффективно приблизительно в половине случаев, то для подмышек помогает лишь в 20%. При этом у нас в стране его не производят и не закупают, а значит заказывать придется на фирме-производителе и ждать, когда его вам доставят по почте.
Хирурги для борьбы с гипергидрозом имеют на вооружении два метода:
Первый подходит только для ладоней. Суть в том, чтобы перерезать, прижечь или пережать нерв, отвечающий за потоотделение, чтобы он не получал соответствующих сигналов от мозга.
Но есть проблема: организм стремится компенсировать снижение потоотделения в тех зонах, которые "выключили" за счет других, чаще всего за счет спины или живота. Иногда такой "побочный эффект" перекрывает значимость первичной проблемы. Но, если осложнения не будет, руки останутся теплыми и сухими на всю жизнь.
Для подмышек применяют кюретаж. Через небольшой разрез потовые железы на глубине 5 мм выскабливают. Потоотделение снижается на 70%. Много это или мало решать вам. Но если раньше кому-то не помогали дезодоранты и антиперспиранты, то после операции они начинают действовать.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.