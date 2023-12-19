"Качественный скачок" в развитии биотехнологий ожидается примерно к 2030 году — тогда, вероятно, ученые придут к созданию действующей "схемы мер по радикальному оздоровлению и продлению жизни".
При этом доступен такой "эликсир бессмертия" (по крайней мере, поначалу) будет весьма обеспеченным людям, ведущим "элитный" образ жизни.
В рецензии генетика Таёши Китано на работу своего коллеги для Preprints with The Lancet также говорится, о возможности регенерации и омоложения клеток организма "путем комплексного воздействия, включающего в себя редактирование генома, работу со стволовыми клетками, "теломерными тормозами", и т. д".
Итогом подобных генетических воздействий станет лечение множества заболеваний и значительное увеличение срока жизни человека.
Если, конечно, при этом медики не запустят "омоложение и рост" злокачественных клеток (еще один вызов для генетиков), а также если у человеческого сознания нет ограничений "продолжительности жизни" — эдакого созданного природой или Творцом предохранителя от желающих уподобиться бессмертным богам.
По сути, выздоровевшему и "обновленному изнутри" человеку нужно будет лишь не погибнуть от травмы, катастрофы, пули или снаряда, вести весьма здоровый (и дорогой!) образ жизни, а также время от времени повторять процедуры.
Тогда человек сможет прожить и 140, и 180, и 210 лет — которые "можно тратить на полноценное саморазвитие и самореализацию, не ограниченную старостью и сроком жизни" (хотя мы почему-то уверены, что элита будет тратить это время на другое).
Как уже сообщали врачи в ходе конференции "Медицина будущего", крупный бизнес давно финансирует проекты по обеспечению "максимального здоровья, оперативного лечения и регенерации и "условного бессмертия" для представителей политической, культурной и экономической элиты", созданию кластеров "сверхэффективного лечения".
Такие разработки активно ведутся в странах Запада и даже в России, а ряд СМИ сообщал об участии дочери президента России (профессионального генетика) в "развитии генетических технологий".
Безусловно, подобный комплекс будет стоить дорого — и не только потому, что исследования стоили ещё дороже.
Обратившемуся с "хочу выздороветь и жить хотя бы 120 лет" придётся "ложиться на омоложение" с постоянным мониторингом того, "всё ли идет по плану". И получать дорогостоящие процедуры и препараты.
А еще — на размеры теломер (концов хромосом, определяющих, когда нам умирать) влияют:
Медики лишь достоверно выяснили то, что было давно известно из практики и наблюдений — лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
В смысле — правильное питание, здоровый сон, физическая активность, оптимизм продлевают жизнь, а вредные привычки, стрессы и болезни, напротив, укорачивают её.
А теперь представьте, кому более доступно качественное мясо, витамины, регулярный секс, занятия спортом, хорошее настроение и качественная медицина — условному клерку из офиса (рабочему, продавцу, водителю) или представителю "элиты"?
При этом Таёши Китано отмечает, что данный способ не противоречит догматам основных авраамических религий (христианство, ислам, иудаизм) — ведь медики будут "даровать" не бессмертие, а продление всё-таки конечной жизни.
Японский генетик напомнил, что чем-то схожим занимались и древние китайские врачи — они не столько лечили болезни подопечных, сколько следили чтобы заболевания не возникали.
Добавим, что Pravda. Ru уже публиковала данные международных медицинских и генетических центров и мнения "светил" — они уверены, что в скором будущем "элита будет жить дольше 120 лет, тогда как простой народ — около 70-80 лет".
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