Lancet Preprints: в 2030 году элита сможет купить почти бессмертие

4:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Качественный скачок" в развитии биотехнологий ожидается примерно к 2030 году — тогда, вероятно, ученые придут к созданию действующей "схемы мер по радикальному оздоровлению и продлению жизни".

Фото: Midjouney: An elderly business man sits at a table in a bright and modern office and drinks the elixir of immortality by Midjourney v 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

При этом доступен такой "эликсир бессмертия" (по крайней мере, поначалу) будет весьма обеспеченным людям, ведущим "элитный" образ жизни.

В рецензии генетика Таёши Китано на работу своего коллеги для Preprints with The Lancet также говорится, о возможности регенерации и омоложения клеток организма "путем комплексного воздействия, включающего в себя редактирование генома, работу со стволовыми клетками, "теломерными тормозами", и т. д".

Итогом подобных генетических воздействий станет лечение множества заболеваний и значительное увеличение срока жизни человека.

Если, конечно, при этом медики не запустят "омоложение и рост" злокачественных клеток (еще один вызов для генетиков), а также если у человеческого сознания нет ограничений "продолжительности жизни" — эдакого созданного природой или Творцом предохранителя от желающих уподобиться бессмертным богам.

По сути, выздоровевшему и "обновленному изнутри" человеку нужно будет лишь не погибнуть от травмы, катастрофы, пули или снаряда, вести весьма здоровый (и дорогой!) образ жизни, а также время от времени повторять процедуры.

Тогда человек сможет прожить и 140, и 180, и 210 лет — которые "можно тратить на полноценное саморазвитие и самореализацию, не ограниченную старостью и сроком жизни" (хотя мы почему-то уверены, что элита будет тратить это время на другое).

Как уже сообщали врачи в ходе конференции "Медицина будущего", крупный бизнес давно финансирует проекты по обеспечению "максимального здоровья, оперативного лечения и регенерации и "условного бессмертия" для представителей политической, культурной и экономической элиты", созданию кластеров "сверхэффективного лечения".

Такие разработки активно ведутся в странах Запада и даже в России, а ряд СМИ сообщал об участии дочери президента России (профессионального генетика) в "развитии генетических технологий".

Безусловно, подобный комплекс будет стоить дорого — и не только потому, что исследования стоили ещё дороже.

Обратившемуся с "хочу выздороветь и жить хотя бы 120 лет" придётся "ложиться на омоложение" с постоянным мониторингом того, "всё ли идет по плану". И получать дорогостоящие процедуры и препараты.

А еще — на размеры теломер (концов хромосом, определяющих, когда нам умирать) влияют:

стресс,

ожирение,

хронические воспаления,

пессимизм,

отсутствие регулярной половой жизни,

спорт или сидячий образ жизни,

курение или ЗОЖ,

рацион питания (дефицит качественного мяса, витаминов, минералов),

частые роды,

работа на солнце,

продолжительность сна.

Медики лишь достоверно выяснили то, что было давно известно из практики и наблюдений — лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

В смысле — правильное питание, здоровый сон, физическая активность, оптимизм продлевают жизнь, а вредные привычки, стрессы и болезни, напротив, укорачивают её.

А теперь представьте, кому более доступно качественное мясо, витамины, регулярный секс, занятия спортом, хорошее настроение и качественная медицина — условному клерку из офиса (рабочему, продавцу, водителю) или представителю "элиты"?

При этом Таёши Китано отмечает, что данный способ не противоречит догматам основных авраамических религий (христианство, ислам, иудаизм) — ведь медики будут "даровать" не бессмертие, а продление всё-таки конечной жизни.

Японский генетик напомнил, что чем-то схожим занимались и древние китайские врачи — они не столько лечили болезни подопечных, сколько следили чтобы заболевания не возникали.

Добавим, что Pravda. Ru уже публиковала данные международных медицинских и генетических центров и мнения "светил" — они уверены, что в скором будущем "элита будет жить дольше 120 лет, тогда как простой народ — около 70-80 лет".

Discovery проговорилось об экспериментах элиты по бессмертию

Специалисты

Клиники