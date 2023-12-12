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Маргарита Кичерова

Какие родинки нужно удалять и как это делать правильно

4:39
Здоровье » Здоровье и профилактика

Как понять, что родинка переродилась в злокачественное образование; почему родинку нужно удалять целиком и почему в данном случае необходима биопсия; может ли родинка отвалиться сама и стоит ли паниковать из-за травмированной родинки, Pravda.Ru рассказал главный врач, онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", к. мед. н. Андрей Пылёв.

Какие родинки нужно удалять и как это делать правильно
Фото: freepik.com

— Андрей Львович, опасно ли появление новых родинок либо их изменение, на что обратить внимание?

— Опасность представляет определённая группа родинок, или невусов, которые относятся к категории меланома опасная, то есть к той категории, которая может потенциально озлокачествиться.

Что должно смутить пациента в родинке и являться поводом для обращения к врачу:

  1. Первое — это изменение цвета. То есть потемнение родинки, появление пигментированных вкраплений, неоднородность окраски.
  2. Второе — это достаточно быстрое увеличение размеров в любом направлении: в длину, ширину, высоту.
  3. Третье — появление трещинок, изъязвлений, мокнущих поверхностей на родинке.

Совершенно необязательно, что эти изменения означают беду, но стоит пройти более глубокую диагностику, сделать дерматоскопическое исследование. Если есть дерматоскопические признаки того, что родинка является потенциально проблемной, её надо удалить и отправить материал на гистологическое исследование.

Родинки надо удалять полностью. Брать биопсию, соскоб с родинок ни в коем случае нельзя. Вообще это довольно большая проблема, когда с различными кожными новообразованиями пациенты обращаются не к онкологам, а в косметологические учреждения. Там могут убрать образование вообще без морфологической оценки. Но она должна быть обязательно.

Ко мне приходили пациенты с уже распространённой меланомой. Мы не понимали, где первичный очаг, и при сборе анамнеза выясняли, что три-четыре года назад в косметологии по месту жительства была удалена родинка, материал выбросили, не исследовав, и это привело к тому, что диагноз ставили уже на поздней стадии.

— Иногда удаляют папилломы, это же безопасные родинки?

— Папиллома — это вообще не родинка, а кожное новообразование, которое можно удалять. Но существует чёткое правило: всё, что мы убрали, отдаём морфологу.

— А если родинка сама отвалилась?

— Такое бывает при травматизации. Но, как минимум, надо показать это место врачу. И, как правило, если что-то отваливается само, это всё-таки не родинка. Скорее, папиллома.

— Допустим, мы травмировали родинку: поцарапали, ушибли, сорвали. Стоит ли паниковать?

— Паниковать не стоит. Это миф, что любое воздействие на родинку обязательно приведёт к её озлокачествению. Конечно, нет. Большинство травмированных родинок, если это действительно обычный невус, меланомонеопасный, прекрасно заживают, и ничем это чревато не будет.

Но иногда мы принимаем за случайную травматизацию уже кожное новообразование, которое представляет собой проблему. И на самом деле это не травматизация, а появление изъязвлений.

— Как понять, что это не травматизация?

— Если вы просто чуть-чуть царапнули спокойную гладкую родинку, которая равномерно окрашена, маленькая, всю жизнь с вами существует, то сломя голову бежать к врачу не нужно. Но если вдруг кожное новообразование внезапно начало кровоточить и вы не помните, что было какое-то воздействие на данное образование, то это основание для того, чтобы сходить к врачу.

Вообще, самое лучшее решение проблем — это профилактика. Есть пациенты со светлой кожей и большим количеством родинок. Им надо в плановом порядке приходить к врачу-онкологу. Есть аппарат FotoFinder, который составляет цифровую карту родинок. Если мы, сканируя родинки, видим, что какие-то из них нас смущают, мы сразу можем сделать цифровую дерматоскопию и предложить пациенту удаление. Если спустя какое-то время пациент приходит и повторно делает это исследование, аппарат сам понимает, что какая-то родинка вдруг увеличилась, изменила цвет, форму. Это повод более пристально на это образование посмотреть и, если что, удалить.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
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