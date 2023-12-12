Как понять, что родинка переродилась в злокачественное образование; почему родинку нужно удалять целиком и почему в данном случае необходима биопсия; может ли родинка отвалиться сама и стоит ли паниковать из-за травмированной родинки, Pravda.Ru рассказал главный врач, онколог федеральной сети клиник экспертной онкологии "Евроонко", к. мед. н. Андрей Пылёв.
— Андрей Львович, опасно ли появление новых родинок либо их изменение, на что обратить внимание?
— Опасность представляет определённая группа родинок, или невусов, которые относятся к категории меланома опасная, то есть к той категории, которая может потенциально озлокачествиться.
Что должно смутить пациента в родинке и являться поводом для обращения к врачу:
Совершенно необязательно, что эти изменения означают беду, но стоит пройти более глубокую диагностику, сделать дерматоскопическое исследование. Если есть дерматоскопические признаки того, что родинка является потенциально проблемной, её надо удалить и отправить материал на гистологическое исследование.
Родинки надо удалять полностью. Брать биопсию, соскоб с родинок ни в коем случае нельзя. Вообще это довольно большая проблема, когда с различными кожными новообразованиями пациенты обращаются не к онкологам, а в косметологические учреждения. Там могут убрать образование вообще без морфологической оценки. Но она должна быть обязательно.
Ко мне приходили пациенты с уже распространённой меланомой. Мы не понимали, где первичный очаг, и при сборе анамнеза выясняли, что три-четыре года назад в косметологии по месту жительства была удалена родинка, материал выбросили, не исследовав, и это привело к тому, что диагноз ставили уже на поздней стадии.
— Иногда удаляют папилломы, это же безопасные родинки?
— Папиллома — это вообще не родинка, а кожное новообразование, которое можно удалять. Но существует чёткое правило: всё, что мы убрали, отдаём морфологу.
— А если родинка сама отвалилась?
— Такое бывает при травматизации. Но, как минимум, надо показать это место врачу. И, как правило, если что-то отваливается само, это всё-таки не родинка. Скорее, папиллома.
— Допустим, мы травмировали родинку: поцарапали, ушибли, сорвали. Стоит ли паниковать?
— Паниковать не стоит. Это миф, что любое воздействие на родинку обязательно приведёт к её озлокачествению. Конечно, нет. Большинство травмированных родинок, если это действительно обычный невус, меланомонеопасный, прекрасно заживают, и ничем это чревато не будет.
Но иногда мы принимаем за случайную травматизацию уже кожное новообразование, которое представляет собой проблему. И на самом деле это не травматизация, а появление изъязвлений.
— Как понять, что это не травматизация?
— Если вы просто чуть-чуть царапнули спокойную гладкую родинку, которая равномерно окрашена, маленькая, всю жизнь с вами существует, то сломя голову бежать к врачу не нужно. Но если вдруг кожное новообразование внезапно начало кровоточить и вы не помните, что было какое-то воздействие на данное образование, то это основание для того, чтобы сходить к врачу.
Вообще, самое лучшее решение проблем — это профилактика. Есть пациенты со светлой кожей и большим количеством родинок. Им надо в плановом порядке приходить к врачу-онкологу. Есть аппарат FotoFinder, который составляет цифровую карту родинок. Если мы, сканируя родинки, видим, что какие-то из них нас смущают, мы сразу можем сделать цифровую дерматоскопию и предложить пациенту удаление. Если спустя какое-то время пациент приходит и повторно делает это исследование, аппарат сам понимает, что какая-то родинка вдруг увеличилась, изменила цвет, форму. Это повод более пристально на это образование посмотреть и, если что, удалить.
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