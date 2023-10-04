Почему клещевой боррелиоз намного опаснее клещевого энцефалита; как обезопасить себя при выезде на природу; правда ли, что далеко не каждый человек заражается, даже если его укусил больной клещ, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.
— Александр Николаевич, раньше даже в Сибири, в тайге, где традиционно много клещей, обрабатывались места, где находились люди, и количество энцефалитных клещей было меньше, чем сейчас. А сейчас даже в московском парке можно встретиться с энцефалитным или боррелиозным клещом, причём далеко не все люди потом несут клеща в лабораторию. Насколько эта проблема опасна для России?
— Во-первых, это проблема комплексная, потому что мы не можем всю страну обработать от клещей, они никуда не денутся, в любом лесу они есть. Да, их сейчас, наверное, стало больше, чем раньше, хотя обработки в московских парках, например, проводятся. Обработки снижают риск, но даже если они его снижают в десять раз, риск всё равно остаётся.
Вероятность заболеть сильно зависит от региона. Один и тот же вид клеща в одном районе Московской области не опасен, а в другом районе опасен с точки зрения энцефалита.
Информация об этом есть на сайте Роспотребнадзора для каждой области по районам. В некоторых областях вся область считается эндемичной по энцефалиту, в некоторых — отдельные районы. Если вы выезжаете на природу, то выясните, есть в вашем районе клещевой энцефалит или нет.
Второе — это проблема клещевого боррелиоза. Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, оно есть не во всех тех регионах, где есть энцефалитные клещи, а вот боррелиоз распространён намного шире. Это заболевание на первый взгляд кажется не таким опасным, потому что умереть от него за месяц практически невозможно. Но если заболевание перешло в хроническую фазу, то оно может быть очень тяжёлым, годами может поражать:
В Московской области каждый третий-четвёртый клещ заражен боррелиозом. Поэтому после укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Если есть какие-то симптомы, покраснения, которые держатся больше нескольких дней, температура, то нужно обратиться к инфекционисту. Клещи — это дело серьёзное.
— Правда ли, что клещей стоит опасаться именно в апреле, мае и июне, а с середины сентября уже можно расслабиться?
— Нет. Осенью расслабляться нельзя. Всё зависит от региона. У нас в некоторых регионах страны клещевой сезон только один раз — с апреля по июнь. В некоторых регионах, в частности в Москве и Московской области, есть второй сезон — в сентябре. То есть встретиться с клещом можно всегда, даже в июле, в августе, но максимальный риск в некоторых регионах только весной, а в некоторых — весной и осенью.
— Говорят, что даже если человека кусает больной клещ, существует не такой уж большой процент, что человек заразится.
— Да, именно так. Это стечение обстоятельств:
И действительно, человек заболевает не каждый раз. Точнее, заболевает меньшая часть тех, в кого попал вирус или бактерия, потому что клещи кусали нас всегда, мы как-то выжили за тысячи лет.
Другое дело, что для тех, у кого после укуса начинается заболевание, действительно всё серьёзно.
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