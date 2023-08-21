Стоматолог Рэймидж рассказала, как определить диабет по зубам и деснам

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между состоянием зубов и десен человека и диабетом, по словам стоматолога Сары Рэймидж, оказалась весьма важной.

Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой статье мы рассмотрим, как стоматологи могут сыграть ключевую роль в диагностике диабета через состояние полости рта, а также выявим связанные с этим симптомы и предостережения.

Заболевание десен и диабет

Диабет, характеризующийся высоким уровнем сахара в крови, является серьезным заболеванием здоровья. Особенно актуально это для россиян, так как диабет статистически является одним из наиболее распространенных заболеваний в стране.

Стоматологи могут сыграть важную роль в выявлении признаков диабета у пациентов. По словам доктора, люди, страдающие диабетом, подвержены более высокому риску заболевания десен и проблем со здоровьем полости рта. Эти симптомы часто могут оставаться незамеченными, так как их можно спутать с другими состояниями.

Симптомы диабета через полость рта

Давайте рассмотрим некоторые признаки диабета, которые можно выявить через состояние зубов и десен:

Выпадение зубов

Выпадение зубов может быть связано с диабетом. Это может быть результатом ослабления десен и тканей, поддерживающих зубы, из-за высокого уровня сахара в крови.

Красные десны и кровоточивость

Красные десны и кровоточивость при чистке зубов могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем десен, что может быть связано с диабетом.

Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта может быть результатом дезинтеграции бактерий в рту, что может быть усугублено диабетом.

Опухшие и отступающие десны

Диабет также может вызвать опухание и отступание десен, что может привести к более серьезным проблемам, если не обратить на это внимание.

Замедленное заживление ран

Если раны в полости рта заживают дольше обычного, это может быть признаком диабета.

Связь между диабетом и заболеваниями полости рта

Люди с диабетом 2 типа имеют в три раза больше вероятности столкнуться с проблемами здоровья полости рта, чем те, у кого нет диабета. Проблемы с зубами, связанные с диабетом, включают кариес, заболевания десен, сухость во рту, оральную молочницу и потерю зубов.

Профилактика и предостережения

Существует ряд мер, которые люди могут принимать, чтобы снизить риск проблем со здоровьем полости рта при диабете:

Следить за здоровой, сбалансированной диетой с низким содержанием сахара.

Избегать продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Регулярно посещать стоматолога для ранней диагностики и профилактики.

Поддерживать хорошее уровень сахара в крови через соответствующее лечение.

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Зубы при сахарном диабете: проблемы, лечение, профилактика

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников. Куратор Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников. Куратор Тимофеева Галина Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии. Проводит диагностику и лечение пациентов с заболеваниями щитовидной железы, в том числе онкология, заболеваниями надпочечников, гипофиза, сахарным диабетом, пациентов с избыточной массой тела.

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