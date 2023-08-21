Стоматолог Рэймидж рассказала, как определить диабет по зубам и деснам

Связь между состоянием зубов и десен человека и диабетом, по словам стоматолога Сары Рэймидж, оказалась весьма важной.
В этой статье мы рассмотрим, как стоматологи могут сыграть ключевую роль в диагностике диабета через состояние полости рта, а также выявим связанные с этим симптомы и предостережения.
Диабет, характеризующийся высоким уровнем сахара в крови, является серьезным заболеванием здоровья. Особенно актуально это для россиян, так как диабет статистически является одним из наиболее распространенных заболеваний в стране.
Стоматологи могут сыграть важную роль в выявлении признаков диабета у пациентов. По словам доктора, люди, страдающие диабетом, подвержены более высокому риску заболевания десен и проблем со здоровьем полости рта. Эти симптомы часто могут оставаться незамеченными, так как их можно спутать с другими состояниями.
Давайте рассмотрим некоторые признаки диабета, которые можно выявить через состояние зубов и десен:
Выпадение зубов может быть связано с диабетом. Это может быть результатом ослабления десен и тканей, поддерживающих зубы, из-за высокого уровня сахара в крови.
Красные десны и кровоточивость при чистке зубов могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем десен, что может быть связано с диабетом.
Неприятный запах изо рта может быть результатом дезинтеграции бактерий в рту, что может быть усугублено диабетом.
Диабет также может вызвать опухание и отступание десен, что может привести к более серьезным проблемам, если не обратить на это внимание.
Если раны в полости рта заживают дольше обычного, это может быть признаком диабета.
Люди с диабетом 2 типа имеют в три раза больше вероятности столкнуться с проблемами здоровья полости рта, чем те, у кого нет диабета. Проблемы с зубами, связанные с диабетом, включают кариес, заболевания десен, сухость во рту, оральную молочницу и потерю зубов.
Существует ряд мер, которые люди могут принимать, чтобы снизить риск проблем со здоровьем полости рта при диабете:
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