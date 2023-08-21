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Илья Панфёров

Детолог Данн: Белковый завтрак — ключ к похудению

3:19
Здоровье

Секрет эффективного сжигания жира на животе заключается в выборе правильного завтрака.

Детолог Данн: Белковый завтрак — ключ к похудению
Фото: Ilariac2008t

Забудьте о сладких хлопьях и булочках — настало время для продуктов, богатых белком. Согласно диетологу Бриттани Данн, употребление продуктов с высоким содержанием белка на пустой желудок способствует потере веса несколькими способами.

Польза белковой пищи для похудения

Белковая пища имеет множество преимуществ при потере веса. Она снижает чувство голода, способствует насыщению и поддерживает мышечную массу, предотвращая замедление метаболизма. Кроме того, белок помогает поддерживать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в управлении весом.

Завтрак с белком

Диетолог Фиби Либлинг издания The Sun подчеркивает важность первого приема пищи. Выбор продуктов для завтрака может оказать сильное влияние на весь день. Она рекомендует завтрак, включающий медленно усваиваемые углеводы и порцию белка (20-30 г). Небольшое количество здоровых жиров также важно для создания сбалансированного завтрака.

Варианты белкового завтрака

Творог 

Творог — настоящий сокровищница белка. Он содержит казеин, важный белок для наращивания мышц. В 100 граммах творога содержится 11.3 г белка и 160 калорий. Творог можно сочетать со сладким медом и фруктами или подавать вместе с яичницей, цельнозерновым хлебом, авокадо и помидорами.

Фасоль с тостом

Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, полезной для похудения. Запеченные бобы — низкокалорийный и сытный вариант завтрака. Они также помогают сбалансировать уровень сахара в крови, уменьшая желание употреблять сладости. В половине банки фасоли содержится до 10 г белка и всего 160 калорий.

Авокадо 

Авокадо — суперпродукт для здоровья сердца. Он также способствует снижению жира в организме, особенно в области живота. Авокадо богато пищевыми волокнами, минералами и полезными жирами. Совместите его с порцией белка, и завтрак станет идеальным началом дня.

Хумус 

Хумус — смесь, богатая растительным белком и клетчаткой. Нут, основной ингредиент хумуса, содержит все девять незаменимых аминокислот, делая его идеальным источником белка. Порция хумуса (100 г) содержит 7-8 г белка и 226 калорий. Совместите его с цельнозерновым хлебом, овощами и получите питательный вегетарианский завтрак.

Протеиновый порошок 

Протеиновые порошки — отличный способ насытить организм белком без долгой подготовки еды. Они подходят как для мясоедов, так и для вегетарианцев.

Исследования показали, что протеиновые порошки помогают снижать желание к сладостям, способствуют росту мышц и снижению аппетита. В одной мерной ложке порошка содержится около 25 г белка и более 100 калорий.

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На этих ЗАВТРАКАХ Я ПОХУДЕЛА на 25 кг Супер Завтраки для Похудения за 5 минут
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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