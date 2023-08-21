Детолог Данн: Белковый завтрак — ключ к похудению

Секрет эффективного сжигания жира на животе заключается в выборе правильного завтрака.
Забудьте о сладких хлопьях и булочках — настало время для продуктов, богатых белком. Согласно диетологу Бриттани Данн, употребление продуктов с высоким содержанием белка на пустой желудок способствует потере веса несколькими способами.
Белковая пища имеет множество преимуществ при потере веса. Она снижает чувство голода, способствует насыщению и поддерживает мышечную массу, предотвращая замедление метаболизма. Кроме того, белок помогает поддерживать уровень сахара в крови, что играет ключевую роль в управлении весом.
Диетолог Фиби Либлинг издания The Sun подчеркивает важность первого приема пищи. Выбор продуктов для завтрака может оказать сильное влияние на весь день. Она рекомендует завтрак, включающий медленно усваиваемые углеводы и порцию белка (20-30 г). Небольшое количество здоровых жиров также важно для создания сбалансированного завтрака.
Творог — настоящий сокровищница белка. Он содержит казеин, важный белок для наращивания мышц. В 100 граммах творога содержится 11.3 г белка и 160 калорий. Творог можно сочетать со сладким медом и фруктами или подавать вместе с яичницей, цельнозерновым хлебом, авокадо и помидорами.
Бобы богаты растительным белком и клетчаткой, полезной для похудения. Запеченные бобы — низкокалорийный и сытный вариант завтрака. Они также помогают сбалансировать уровень сахара в крови, уменьшая желание употреблять сладости. В половине банки фасоли содержится до 10 г белка и всего 160 калорий.
Авокадо — суперпродукт для здоровья сердца. Он также способствует снижению жира в организме, особенно в области живота. Авокадо богато пищевыми волокнами, минералами и полезными жирами. Совместите его с порцией белка, и завтрак станет идеальным началом дня.
Хумус — смесь, богатая растительным белком и клетчаткой. Нут, основной ингредиент хумуса, содержит все девять незаменимых аминокислот, делая его идеальным источником белка. Порция хумуса (100 г) содержит 7-8 г белка и 226 калорий. Совместите его с цельнозерновым хлебом, овощами и получите питательный вегетарианский завтрак.
Протеиновые порошки — отличный способ насытить организм белком без долгой подготовки еды. Они подходят как для мясоедов, так и для вегетарианцев.
Исследования показали, что протеиновые порошки помогают снижать желание к сладостям, способствуют росту мышц и снижению аппетита. В одной мерной ложке порошка содержится около 25 г белка и более 100 калорий.
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