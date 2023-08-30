Защита от рака и забота о глазах: О черном перце рассказал Герман Гандельман

3:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваше здоровье — это ваше самое ценное достояние, и в борьбе за него можно использовать самые неожиданные средства.

Фото: "Black Pepper Grains" by OttawaAC is licensed under CC BY-SA 3.0.

Оказывается, что даже обычные специи на вашей кухне могут иметь потрясающие преимущества для вашего организма. И в этой невероятной саге о заботе о здоровье главным героем выступает — черный перец!

Черный перец - это не просто пряность, добавляющая остроту вашим блюдам. Он может быть настоящим защитником в борьбе с раковыми клетками.

Как утверждает кардиолог и знаменитый телеведущий Герман Гандельман, который разделил эту сенсационную новость в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, черный перец обладает уникальной способностью стимулировать иммунную систему, помогая таким образом организму справляться с раком.

Исследования показали, что черный перец содержит фитохимические вещества, среди которых особенно выделяется активное соединение под названием пиперин. Это соединение обладает мощными антиоксидантными свойствами, помогая бороться с вредными свободными радикалами, которые могут вызывать повреждение клеток и способствовать развитию рака.

Однако антиоксидантные свойства - не единственное, на что способен черный перец. Пиперин, находящийся в этой ароматной специи, также способен замедлить рост раковых клеток, что делает его мощным союзником в противостоянии онкологическим заболеваниям.

В частности, черный перец может помочь защитить легкие от развития рака, что делает его незаменимым компонентом в здоровой диете.

Забота о глазах и другие преимущества

Но это еще не все! Черный перец обладает рядом других замечательных свойств, которые делают его поистине ценным сокровищем на полке вашей кухни.

Улучшение зрения с помощью витамина А

Знали ли вы, что черный перец может помочь поддержать ваше зрение?

Это связано с содержанием в нем витамина А — витамина, необходимого для здоровья глаз и качественного зрения. Витамин А укрепляет роговицу глаза, способствуя сохранению остроты зрения и защите глаз от вредного воздействия окружающей среды.

Усвоение питательных веществ

Пиперин, который делает черный перец таким ароматным и остреньким, также играет ключевую роль в процессе усвоения питательных веществ.

Он стимулирует пищеварение и помогает организму получить максимум пользы из потребляемых продуктов. В сочетании с другими специями, такими как куркума, черный перец способствует лучшему усвоению железа и бета-каротина, что особенно важно для поддержания здоровья и энергии.

Возможная замена соли

Еще одним интересным свойством черного перца является его способность частично заменить соль в ваших блюдах. Это особенно актуально для тех, кто следит за уровнем потребления соли. Но, конечно же, как и с любым приправой, здесь важно не переусердствовать.

Умеренное добавление черного перца придаст блюдам интересный вкусовой акцент, но избыток может повлиять на вкус и даже вызвать некоторые проблемы с пищеварением.

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