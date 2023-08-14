Полезный сон: Как дополнительные часы сна помогают сбросить лишний вес

Исследования доказывают, что хороший ночной сон играет важную роль в поддержании стройности.

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Ученые утверждают, что даже всего лишь один дополнительный час сна способен уменьшить ежедневное потребление калорий на 270, что соответствует порции картофельных фри в ресторане McDonald's или популярному батончику Mars.

Эти результаты были получены исследователями из Чикагского университета и опубликованы в журнале "Jama Internal Medicine".

Какие продукты нашли аналогичное количество калорий?

В небольшой порции картофельных фри в ресторане McDonald's содержится 237 калорий. Также схожее количество калорий можно найти в других популярных блюдах этой знаменитой сети быстрого питания, таких как гамбургер (250 калорий) или шесть куриных наггетсов (259 калорий).

Долгосрочная польза сна для поддержания веса

Длительное соблюдение режима дополнительного сна в течение трех лет может привести к заметному снижению веса. Это означает, что вы можете терять лишние килограммы, просто находясь в уютной постели. И радость заключается в том, что для достижения этих результатов вам не нужно соблюдать строгую диету или менять привычный рацион.

Качественный сон способствует нормализации аппетита и предотвращает попадание в ловушку переедания. Это отличные новости, особенно для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса.

Результаты исследования

Врач Эсра Тасали, автор исследования, подчеркивает, что в ходе нашего исследования мы фокусировались исключительно на сне и разрешали участникам употреблять все, что им хотелось.

Наше исследование не было направлено на изучение снижения веса, но даже в течение двух недель мы заметили убедительные доказательства снижения калорийного потребления. При устойчивом соблюдении здоровых привычек можно достичь значительного снижения веса.

Основные детали исследования

Исследование проводилось на группе из 80 человек с избыточным весом, которые спали менее 6,5 часов в сутки. Следует подчеркнуть важность снижения веса, так как избыточное жировое ткань увеличивает риск развития диабета, сердечных заболеваний, а также негативно сказывается на функциях мозга и увеличивает вероятность развития раковых заболеваний.

Участники исследования увеличивали продолжительность сна на 1,2 часа ежедневно при помощи медицинских методов. Этот простой шаг привел к снижению калорийного потребления на 270 калорий в среднем, а некоторые участники сокращали потребление на 500 калорий ежедневно.

Исследование подтверждает, что качественный сон играет важную роль в поддержании здоровья и оптимального веса. Дополнительные часы сна способствуют снижению калорийного потребления, что может существенно облегчить процесс снижения веса.

Ученые приходят к заключению, что поддержание здоровых сновиденных привычек может стать эффективным методом борьбы с лишним весом.

Полезный сон для здоровья и фигуры

Незаменимость сна для общего благополучия тела и духа нельзя недооценивать. Позаботьтесь о своем сне, и вы увидите, как изменения начнут происходить уже через короткое время. Пусть качественный сон станет вашим верным союзником на пути к стройности и здоровью.

Не забывайте, что достижение оптимального веса — это не только о внешности, но и о заботе о своем долгосрочном здоровье.

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