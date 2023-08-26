Тяга к мясу: Физиология или психология?

4:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У человека имеется исторически сложившееся физиологическое устройство пищеварительной системы, способствующее усвоению мяса.

Фото: ya.ru

И вот несколько причин тяги к мясным продуктам:

Эмоциональная привязанность к мясу

В последнее время индустрия здоровья активно призывает переходить на потребление большего количества растительных продуктов для снижения углеродного следа и улучшения здоровья.

Однако многие, кто пытается осуществить этот переход, испытывают интенсивное желание к мясу. Недостаточно исследований, чтобы точно определить причину этого желания, но существует 4 возможные причины, почему у вас возникло стремление к стейку.

Дефицит белка в организме

Дефицит белка достаточно сложно достичь, но если его недостаточно, вы будете склонны испытывать к нему желание. Исследования показывают, что у людей сильное стремление к потреблению белка, и если они не получают достаточно его, это может побудить их есть его больше.

На самом деле, гипотеза о "белковом рычаге", выдвинутая профессорами Стивеном Симпсоном и Дэвидом Раубенхаймером из Сиднейского университета, утверждает, что у животных есть фиксированная цель по потреблению белка.

И даже если у них уже есть более чем достаточно других макроэлементов, они всё равно будут стремиться к белку. Они даже могут переедать, чтобы достичь этой цели.

Тем не менее, согласно Американской ассоциации сердца, большинство американцев потребляют больше белка, чем им требуется. Так что, хотя недостаток достаточного количества белка может быть причиной вашей тяги к мясу, вероятность этого очень мала.

Дефицит железа в организме

Хотя недостаточно исследований, чтобы подтвердить этот утверждение, дефицит железа может быть причиной вашего желания.

Это особенно верно для желания к красному мясу. Одной из причин может быть тот факт, что лучшие и наиболее биодоступные (легко усваиваемые) источники белка находятся в животных продуктах, таких как мясо, курица и рыба. Дефицит цинка также связан с желанием к красному мясу.

Кроме того, большинство экспертов считают, что дефицит витамина B12, фолиевой кислоты или магния также может вызвать желание к мясу.

Однако исследований, подтверждающих это утверждение, пока нет. Так что даже если вы не собираетесь полностью исключать мясо или уменьшать его потребление, если вы испытываете чрезмерное желание к мясу, стоит обратиться к врачу и пройти проверку на наличие дефицитов витаминов.

Беременность

Известно, что в период беременности могут возникать странные влечения к еде.

И мясо может быть одним из них. Недавно было проведено исследование диетических пристрастий беременных женщин в Танзании.

Из всех продуктов, которые им хотелось, мясо занимало первое место. Другие исследования также показывают, что большинство вегетарианок и веганок испытывают желание к мясу во время беременности.

Фактическое желание вредной пищи

Наконец, возможно, ваше желание к мясу на самом деле является желанием вредной пищи. Ведь мы все испытывали влечение к сырным бургерам.

Исследования показывают, что люди часто испытывают желание потреблять пищу с высоким содержанием жиров, белков и соли.

Отказ от этих продуктов может вызвать симптомы отказа, такие как раздражительность и злость. Хотя вопрос о том, может ли пища вызывать зависимость, до сих пор остается под вопросом, это может быть вполне разумной причиной вашей тяги к мясу.

Если вы пытаетесь исключить мясо из своей диеты, делайте это постепенно. Кроме того, включите несколько различных источников растительного белка, чтобы получить все необходимые аминокислоты.

И независимо от того, решите ли вы есть мясо или перейти на растительные источники, не забудьте ограничить потребление мяса до 15% от общей суточной диеты, как рекомендует правительство.

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Почему я это хочу? Мясо