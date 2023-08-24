Черника - сокровище природы: Пять причин включить её в рацион

Черника и земляника могут быть первыми ягодами, которые приходят на ум, когда мы говорим слово "ягоды".
И сегодня эксперты уверены, что благодаря своему питательному профилю они останутся с нами надолго. Вот список преимуществ для здоровья, которые предоставляют черника.
Темно-синий цвет черники делает ее одной из ягод с самым высоким уровнем антиоксидантов.
Черника может помочь вам успешно сдать следующий экзамен. Исследования показали, что употребление черники может улучшить здоровье мозга и помочь при возрастной потере памяти и проблемах с координацией движений, вызванных воспалением в мозге.
Это может быть связано с антиоксидантами, содержащимися в этих ягодах, которые борются с повреждениями свободными радикалами, изменяют коммуникацию между мозговыми нейронами и уменьшают воспаление.
Черника когда-то использовалась для лечения болезней горла и воспаленных десен.
Миска черники в день может избавить вас от похода к стоматологу. Исследования показали, что экстракт черники обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами против тех видов бактерий, которые вызывают заболевания десен и кариес.
Несмотря на то что требуется больше исследований для полного подтверждения этого, не повредит употреблять чернику регулярно. В качестве альтернативы можно также искать жевательные резинки или зубные пасты с экстрактом черники.
Одно исследование показало, что пища с высоким уровнем ORAC (способность абсорбции кислородных радикалов) предотвращает повреждение мельчайших кровеносных сосудов, известных как капилляры.
Если вы сладкоежка, но должны следить за уровнем сахара в крови, выбирайте чернику. Ее гликемический индекс составляет 4 (любое значение ниже 55 считается низким), и в одной чашке черники всего 62 калории, так что после перекуса вы меньше всего рискуете вызвать резкие скачки уровня сахара в крови.
В одной чашке с черникой содержится:
Так как черника содержит множество витаминов, действующих как антиоксиданты, особенно витамин C, эксперты полагают, что регулярное употребление черники может снизить образование веществ, вызывающих рак в организме, уменьшая оксидативный стресс, который приводит к раку.
Однако требуется больше исследований для более полного понимания этого вопроса.
Дополните свой ежедневный уход за кожей порцией черники. Её содержание антиоксидантов борется с повреждениями свободными радикалами, которые приводят к появлению морщин и других признаков старения.
Также черника богата витаминами C и K, которые поддерживают здоровье и нормальное функционирование кожи. Помимо этого, антиоксиданты поддерживают производство коллагена (которое уменьшается с возрастом) и ускоряют заживление ран.
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