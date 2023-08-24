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Петр Дерябин

Черника - сокровище природы: Пять причин включить её в рацион

3:54
Здоровье

Черника и земляника могут быть первыми ягодами, которые приходят на ум, когда мы говорим слово "ягоды".

Черника - сокровище природы: Пять причин включить её в рацион
Фото: pixabay.com

И сегодня эксперты уверены, что благодаря своему питательному профилю они останутся с нами надолго. Вот список преимуществ для здоровья, которые предоставляют черника.

Улучшение здоровья мозга:

Темно-синий цвет черники делает ее одной из ягод с самым высоким уровнем антиоксидантов.

Черника может помочь вам успешно сдать следующий экзамен. Исследования показали, что употребление черники может улучшить здоровье мозга и помочь при возрастной потере памяти и проблемах с координацией движений, вызванных воспалением в мозге.

Это может быть связано с антиоксидантами, содержащимися в этих ягодах, которые борются с повреждениями свободными радикалами, изменяют коммуникацию между мозговыми нейронами и уменьшают воспаление.

Поддержка здоровья полости рта:

Черника когда-то использовалась для лечения болезней горла и воспаленных десен.

Миска черники в день может избавить вас от похода к стоматологу. Исследования показали, что экстракт черники обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами против тех видов бактерий, которые вызывают заболевания десен и кариес.

Несмотря на то что требуется больше исследований для полного подтверждения этого, не повредит употреблять чернику регулярно. В качестве альтернативы можно также искать жевательные резинки или зубные пасты с экстрактом черники.

Предотвращение резких скачков сахара в крови:

Одно исследование показало, что пища с высоким уровнем ORAC (способность абсорбции кислородных радикалов) предотвращает повреждение мельчайших кровеносных сосудов, известных как капилляры.

Если вы сладкоежка, но должны следить за уровнем сахара в крови, выбирайте чернику. Ее гликемический индекс составляет 4 (любое значение ниже 55 считается низким), и в одной чашке черники всего 62 калории, так что после перекуса вы меньше всего рискуете вызвать резкие скачки уровня сахара в крови.

В одной чашке с черникой содержится:

  • Кальций: 42 мг (4,2% от суточной нормы)
  • Марганец: 0,930 мг (18,6% от суточной нормы)
  • Витамин C: 30,2 мг (46,4% от суточной нормы)
  • Витамин K: 28,5 мкг (31,6% от суточной нормы)
  • Витамин A: 92,4 мкг (13,2% от суточной нормы)

Предотвращение образования веществ, вызывающих рак:

Так как черника содержит множество витаминов, действующих как антиоксиданты, особенно витамин C, эксперты полагают, что регулярное употребление черники может снизить образование веществ, вызывающих рак в организме, уменьшая оксидативный стресс, который приводит к раку.

Однако требуется больше исследований для более полного понимания этого вопроса.

Поддержание здоровья кожи и заживление ран:

Дополните свой ежедневный уход за кожей порцией черники. Её содержание антиоксидантов борется с повреждениями свободными радикалами, которые приводят к появлению морщин и других признаков старения.

Также черника богата витаминами C и K, которые поддерживают здоровье и нормальное функционирование кожи. Помимо этого, антиоксиданты поддерживают производство коллагена (которое уменьшается с возрастом) и ускоряют заживление ран.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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