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Петр Дерябин

Преимущества груши для здоровья: полезные свойства и применение

3:40
Здоровье

Груша — это хрустящий, слегка сладкий фрукт, богатый клетчаткой. В мире существует около 3000 сортов груш. Среди множества питательных и полезных фруктов груша выделяется своим впечатляющим содержанием клетчатки.

Преимущества груши для здоровья: полезные свойства и применение
Фото: https://cdn.mosoah.com/

Помимо клетчатки, груши также богаты антиоксидантами и фитонутриентами, такими как флавоноиды. Сколько пользы приносит организму груша, зависит от того, как вы ее употребляете — свежей, замороженной, консервированной или сушеной.

Потребление груш в сыром и свежем виде обеспечивает наибольший прием питательных веществ. К тому же не стоит снимать кожу, так как она содержит по меньшей мере в четыре-шесть раз больше фенольных фитонутриентов, чем мякоть, и половину общей клетчатки груши.

Полезные свойства груш: Все, что Вам нужно знать

1. Калории без прибавления веса

Ешьте груши на здоровье, не опасаясь набора веса. Груша — низкокалорийный продукт. Средняя груша содержит около 96 калорий, а большая — около 130 калорий. Считается, что среднему мужчине требуется около 2700 ккал в день, а средней женщине — 2200 ккал в день.

И эти калории должны поступать из натуральной и полезной пищи. Груша — идеальный продукт с полезными калориями, которые помогут поддержать ваш организм в хорошей форме, но не приведут к лишнему весу.

2. Обилие клетчатки

Одной из основных характеристик груши является ее содержание клетчатки, как растворимой, так и нерастворимой. Средняя груша содержит от 5,5 до 7 г клетчатки. Чем больше клетчатки в пище, тем дольше вы чувствуете себя сытыми после приема пищи. Это также помогает в похудении, так как вы склонны к употреблению меньшего количества пищи в течение дня.

Кроме того, клетчатка предотвращает усвоение жиров организмом. Нерастворимая клетчатка в груше полезна при запорах, так как она увеличивает объем вашего стула и облегчает его прохождение. С другой стороны, растворимая клетчатка в плоде служит защитой сердца, уменьшая количество вредного холестерина в крови. Клетчатка также влияет на поддержание уровня сахара в крови. Если пища богата клетчаткой, шансы на резкий скачок уровня сахара после приема пищи снижаются.

3. Очищение от токсинов

Содержание клетчатки в груше делает этот фрукт идеальным для предотвращения заболеваний, таких как дивертикулит.

Дивертикулит, часто связанный с диетой с низким содержанием клетчатки, представляет собой заболевание пищеварительной системы толстой кишки. Оно возникает, когда выступающие мешки в слизистой оболочке толстой кишки воспаляются.

Диета, богатая клетчаткой, способствует уменьшению воспаления за счет поглощения воды, задерживающейся в толстой кишке, и облегчает движение кишечных масс. Легкость движений кишечных масс также помогает поддерживать в норме воспаление в толстой кишке.

Еще одним большим преимуществом диеты, богатой клетчаткой, является легкое очищение. Клетчатка делает движения кишечных масс плавными и регулярными, удаляя токсины каждый день без лишних беспокойств. Разве это не достаточно веское основание для употребления фруктов, таких как груш

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Вот почему сейчас все скупают Грушу! Даже 1 Груша Способна на такое...
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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