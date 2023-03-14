Долгие обиды возникают, если оскорбление попало в точку

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Некоторые люди легко прощают обиды, но порой обида длится долго, а то и остаётся на всю жизнь. С чем же связано неумение прощать? Психотерапевт Евгений Фомин считает, что длительная обида возникает, если слова и действия обидчика совпадают с тем, что думает о себе сам обиженный.

"Сам дурак!"

Предположим, кого-то обозвали дураком. Если человек адекватно оценивает себя, он, скорее всего, придаст этому мало значения.

"Но если у человека низкая самооценка, и он себя сам считает далеко не интеллектуалом, то на подобные высказывания возникнет крайне негативная реакция, — считает Фомин. — А всё почему? Потому что оппонент попал в точку, подметив его слабые стороны, которые тот тщательно пытался скрыть".

Или девушка считает себя слишком полной, некрасивой, но надеется, что окружающие этого не замечают. И вот вдруг кто-то говорит, что ей надо похудеть и сходить в салон красоты.

Даже если замечание сделано в достаточно корректной форме, девушка может обидеться, так как собеседник указал на те недостатки, которые она сама себе приписывала.

"Когда человек слышит оскорбление со стороны, совпавшее с его убеждением, внутри него разворачивается целая когнитивная карта с большим масштабом, потому что обида активировала его собственную установку относительно себя", — констатирует Фомин.

Объявлен врагом

Обидеться можно не только на слова, но и на действия. Скажем, кто-то из знакомых не позвал вас на день рождения, и вот вы уже нафантазировали, что он считает вас хуже себя, не уважает, плохо относится… На самом деле, причины могут быть совсем иными: например, человек просто не отмечает день рождения или отмечает лишь в кругу собственной семьи. Или он заболел.

Ещё пример. Вы о чём-то попросили человека, а он вам отказал. Всё: в ваших глазах он — смертельный враг! Хотя, дело может быть вовсе и не в его отношении к вам: допустим, человек плохо себя чувствует, или ему некогда, или он просто не в состоянии выполнить вашу просьбу. Не исключено, что, будь на вашем месте кто-то другой, он тоже получил бы отказ.

Не обижаться, а анализировать

Любая обида — это просто ваша негативная интерпретация ситуации, связанной с кем-то из окружающих, поясняет Евгений Фомин. И очень редко люди наносят обиду намеренно. Поэтому действовать нужно следующим образом.

Если вас обидел незнакомый человек, или знакомый оскорбил вас явно сгоряча, то лучше просто забыть об этом эпизоде. Во всяком случае, если речь идёт о знакомом, не помнить об этом годами. Если вам просто кажется, что вас обидели, оскорбили, то желательно проанализировать ситуацию. Может, человек вовсе не хотел сказать или сделать что-то дурное по отношению к вам, это вы сами в своём уме построили такую "картинку".

Если же вы никак не можете "забыть и простить" ситуацию, которая давно исчерпала себя, или такие ситуации возникают в вашей жизни слишком часто, то есть смысл обратиться к психологу или психотерапевту, рекомендует Фомин. Специалист поможет вам разобраться в своих эмоциях и понять, что мешающее вам ощущение обиды связано, в первую очередь, именно с вами, а не с предполагаемым обидчиком.

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Попыхов Дмитрий Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн. Куратор Гончарова Маргарита Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз. Куратор Ретюнская Татьяна Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.

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