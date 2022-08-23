Эксперт Николаева: "Цинк и селен помогут вырабатывать антитела к инфекциям"

Иммунная защита организма имеет как физическую, так и психологическую составляющие. Хорошо известно, что иммунитет можно повысить благодаря определенным продуктам питания, которые содержат нужные вещества, а также упражнениями и закаливанием. Однако городской житель часто сталкивается с тем, что он, имея доступ к любым пищевым добавкам и даже занимаясь спортом, имеет ослабленный иммунитет из-за чрезмерного стресса на работе, конфликтов в семье, тревоги о будущем. Таким образом, недостаточная иммунная защита имеет психосоматическую природу. Как же в этом случае быть? И как повысить иммунитет, если стандартные способы не помогают? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru писатель Мария Николаева.

Как укрепить иммунитет

С философской точки зрения, иммунитет представляет собой воплощенное самосознание, умение разделять "свое" и "чужое" на клеточном уровне. Так, определенные частицы опознаются иммунитетом как "свои", тогда как иные маркируются как "враждебные" и подлежат уничтожению и выведению из организма. Это непрерывный процесс поддержания своей "самости" в тонусе, формирование вполне конкретного человека с неповторимой индивидуальностью. А значит, именно уверенность в себе как личности заложена в основании психического здоровья, на основании которого формируется непробиваемый иммунитет.

При укреплении иммунитета крайне важно помнить: "что нас не убивает, то делает нас сильнее". Вот почему нагрузка на иммунитет в качестве закаливания должна быть адекватной. Если иммунитет постоянно активируется и развивается, например, при постепенном понижении температуры воды при утренних обливаниях, то он усиливается день ото дня. Однако если вы сразу начнете окатываться очень холодной водой, вы рискуете сразу же простудиться, поскольку так резко иммунитет не способен повышаться. На уровне биохимии организму нужно научиться вырабатывать нужные соединения, а это требует времени.

Во время пандемии было немало случаев, когда с болезнью справлялись на вид сосем слабые люди, однако погибали мастера спорта и молодые активные люди. Все это вызывало много вопросов, и хотя каждый случай совершенно индивидуален по клинической картине, в целом совершенно понятно, что иммунитет при чрезмерных нагрузках на организм может быть ослаблен у спортсмена, а постоянные стрессы могут добить иммунитет даже у молодого человека. Это не отменяет необходимость правильного питания, ведь даже при влиянии ментального и эмоционального состояния на иммунитет он имеет биохимическую природу.

Продукты питания и другие способы укрепить иммунитет

Среди продуктов питания важно делать акцент на те, которые помогают организму вырабатывать антитела в случае атаки инфекцией. К нужным веществам относятся витамины А, Е и С, которые содержатся во многих овощах и фруктах, а также минералы цинк и селен, которыми особенно богаты морепродукты, например, мидии.

Рекомендуется:

есть яблоки,

пить томатный сок,

употреблять оливковое и другие растительные масла,

полезны морковь и шпинат.

Интересно, что шпинат настолько сильно влияет на укрепление организма, что его даже хотели занести в список допингов для спортсменов, однако он по-прежнему легален.

И, наконец, ставшая модной в последнее время ароматерапия действительно помогает повысить местный иммунитет дыхательной системы. Так, во время пандемии огромным спросом пользовались эфирные масла. При распылении в воздухе они укрепляют слизистые оболочки, содействуют их увлажнению и улучшают иммунный ответ организма. Вот почему это хорошее средство для укрепления иммунитета при профилактике любых респираторных заболеваний. А если инфекция остановлена уже на входе, то всему телу не придется с ней бороться внутри.

Важно помнить, что главная задача иммунитета — сохранение целостности организма, принятие "своего" и отторжение "чужеродного". Вот почему подход к повышению иммунитета тоже должен быть комплексным. И если вы хорошо питаетесь, но постоянно "на нервах", ваш иммунитет может угнетаться в той же мере, как если у вас позитивные эмоции, но крайне скудный рацион, либо вы следите за рационом и оптимист по натуре, но вообще не занимаетесь физкультурой!

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