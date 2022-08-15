Первопроходцем в изучении пробиотиков был российский ученый Илья Мечников, который отметил долголетие болгарских крестьян, которые регулярно употребляли кислое молоко. Он обнаружил, что молочнокислые микроорганизмы в кишечнике способны тормозить развитие гнилостных бактерий. Однако пробиотики не только помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника и усваивать питательные вещества, они положительно влияют на иммунитет и настроение, а некоторым группам людей их прием особенно важен! О пользе пробиотиков рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к. м.н. Михаил Кутушов.
Антибиотики уничтожают не только опасные микроорганизмы, но и полезные. Именно поэтому подобную терапию всегда назначают только на фоне приема пробиотиков.
Всемирная организация по изучению аллергии установила, что пробиотики не излечивают аллергию, но облегчают ее симптомы и предотвращают экзему.
Иммуномодулирующий эффект пробиотиков позволяет повысить превентивный иммунологический ответ.
Пить исключительно курсом 1-3 месяца и взрослым, и детям.
Когда вы рассасываете или разжевываете пробиотики, бактерии начинают действовать в ротовой полости, и восстановление всей микрофлоры ЖКТ начинается с этого момента.
Исследования показывают, что ещё находясь в утробе, плод имеет бактерии в кишечнике, анализ которых позволяет сделать выводы о состоянии здоровья малыша. Состав флоры зависит от питания матери и ещё микрофлоры.
Лактостаз у кормящих матерей может быть вызван дисбиозом молочных желез. Лактозу и мастит на ранних стадиях можно вылечить пробиотиками.
Идеальная здоровая микрофлора — это количество бактерий и их видовое разнообразие. Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее микробиота, а значит, ее влияние на пищеварение, иммунитет и даже защиту от онкологии. Если правильно кормить микробиоту, она восстановит гомеостаз, не даст организму заболеть и преждевременно постареть, сформирует пассивный иммунитет!
Микробиом представляет собой сообщество бактерий, которое каждый из нас имеет внутри и снаружи своего тела. Микробиом человека уникальный, он весит приблизительно 2 кг и влияет на наше здоровье и даже настроение. Любые изменения в микробиоме человека взаимосвязаны с его болезнями. На качественный и количественный состав бактерий влияют:
Если оптимизировать микробиом кишечника, то можно восстановить здоровье человека.
Это термин, который используется для характеристики микробиоценоза (микробного сообщества) отдельных органов и систем. Может быть микробиота кишечника, микробиота влагалища, микробиота грудного молока и т. д. Если, например, микробиота кишечника нарушена, то это может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Это связано с тем, что нормальная микробиота кишечника принимает участие сразу в нескольких физиологических и жизненно важных функциях организма. Поэтому делаем вывод: чем разнообразнее кишечные микроорганизмы, тем ниже вероятность возникновения различных заболеваний. Микробиом формируется во время родов и передается ребёнку от матери. Микробиота защищает 85% нашего иммунитета (пассивного, активного, врожденного). Микробиота сохраняется и нарабатывается флорой кишечника.
Немалое значение для здоровой слизистой имеет уровень кровоснабжения клеток. В молодом возрасте именно мужчины гораздо чаще болеют язвами. Это происходит из-за недостаточного уровня эстрогенов, которые защищают сосуды от атеросклероза. Нет атеросклероза — хорошее кровоснабжение — редко возникают язвы. ⠀
Язвы в молодом возрасте у женщин возникают на фоне интенсивного и длительного стресса, когда из-за кортизола сосуды постоянно спазмированы. А в более зрелом возрасте, когда гормональный фон обоих полов примерно одинаков, шансы равны.
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