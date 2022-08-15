Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Юрьевна Гусакова

Врач-токсиколог Кутушов: "Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее иммунитет"

Здоровье

Первопроходцем в изучении пробиотиков был российский ученый Илья Мечников, который отметил долголетие болгарских крестьян, которые регулярно употребляли кислое молоко. Он обнаружил, что молочнокислые микроорганизмы в кишечнике способны тормозить развитие гнилостных бактерий. Однако пробиотики не только помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника и усваивать питательные вещества, они положительно влияют на иммунитет и настроение, а некоторым группам людей их прием особенно важен! О пользе пробиотиков рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к. м.н. Михаил Кутушов.

Врач-токсиколог Кутушов: "Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее иммунитет"

Кому показан курс пробиотиков

  • Детям и взрослым после антибиотиков

Антибиотики уничтожают не только опасные микроорганизмы, но и полезные. Именно поэтому подобную терапию всегда назначают только на фоне приема пробиотиков.

  • Детям и взрослым, склонным к аллергии, особенно к экземам

Всемирная организация по изучению аллергии установила, что пробиотики не излечивают аллергию, но облегчают ее симптомы и предотвращают экзему.

  • Часто болеющим детям

Иммуномодулирующий эффект пробиотиков позволяет повысить превентивный иммунологический ответ.

  • Детям и взрослым при ОРВИ

Пить исключительно курсом 1-3 месяца и взрослым, и детям.

  • Детям и взрослым для профилактики кариеса

Когда вы рассасываете или разжевываете пробиотики, бактерии начинают действовать в ротовой полости, и восстановление всей микрофлоры ЖКТ начинается с этого момента.

  • Беременным

Исследования показывают, что ещё находясь в утробе, плод имеет бактерии в кишечнике, анализ которых позволяет сделать выводы о состоянии здоровья малыша. Состав флоры зависит от питания матери и ещё микрофлоры.

  • Кормящим матерям для профилактики и лечения лактостаза

Лактостаз у кормящих матерей может быть вызван дисбиозом молочных желез. Лактозу и мастит на ранних стадиях можно вылечить пробиотиками.

Идеальная здоровая микрофлора — это количество бактерий и их видовое разнообразие. Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее микробиота, а значит, ее влияние на пищеварение, иммунитет и даже защиту от онкологии. Если правильно кормить микробиоту, она восстановит гомеостаз, не даст организму заболеть и преждевременно постареть, сформирует пассивный иммунитет!

Что такое микробиом

Микробиом представляет собой сообщество бактерий, которое каждый из нас имеет внутри и снаружи своего тела. Микробиом человека уникальный, он весит приблизительно 2 кг и влияет на наше здоровье и даже настроение. Любые изменения в микробиоме человека взаимосвязаны с его болезнями. На качественный и количественный состав бактерий влияют:

  • депрессия,
  • аллергия,
  • бронхиальная астма,
  • ранний детский аутизм и многое другое.

Если оптимизировать микробиом кишечника, то можно восстановить здоровье человека.

Что такое микробиота

Это термин, который используется для характеристики микробиоценоза (микробного сообщества) отдельных органов и систем. Может быть микробиота кишечника, микробиота влагалища, микробиота грудного молока и т. д. Если, например, микробиота кишечника нарушена, то это может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Это связано с тем, что нормальная микробиота кишечника принимает участие сразу в нескольких физиологических и жизненно важных функциях организма. Поэтому делаем вывод: чем разнообразнее кишечные микроорганизмы, тем ниже вероятность возникновения различных заболеваний. Микробиом формируется во время родов и передается ребёнку от матери. Микробиота защищает 85% нашего иммунитета (пассивного, активного, врожденного). Микробиота сохраняется и нарабатывается флорой кишечника.

Что влияет на микробиом

  • Уровень фосфолипидидов, которые формируют мембрану каждой клетки.
  • Достаточный уровень антиоксидантной защиты, которая противостоит окислению и разрушению.
  • Достаточный уровень витамина А, который отвечает за здоровье всего эпителия.
  • Синтез защитного IgA, который защищает слизистую от внедрения микробов.
  • Достаточный уровень белка для восстановления клеток.
  • Нормальная скорость метилирования, для синтеза ДНК быстроделящихся клеток органов ЖКТ.

Немалое значение для здоровой слизистой имеет уровень кровоснабжения клеток. В молодом возрасте именно мужчины гораздо чаще болеют язвами. Это происходит из-за недостаточного уровня эстрогенов, которые защищают сосуды от атеросклероза. Нет атеросклероза — хорошее кровоснабжение — редко возникают язвы. ⠀

Язвы в молодом возрасте у женщин возникают на фоне интенсивного и длительного стресса, когда из-за кортизола сосуды постоянно спазмированы. А в более зрелом возрасте, когда гормональный фон обоих полов примерно одинаков, шансы равны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пробиотики : польза или вред?
Новости
В США придумали способ, как свести на нет успехи СВО: десять Чернобылей
Полицейские задержали россиянина за плантацию конопли в квартире
В Москве предупредили посольства США и Британии: ответ за "Лепестки" неизбежен
Салуцкий: благодаря ЗАЭС Зеленский понял, что дело идёт к концу 
Салуцкий: Путин специально не торопит события в СВО
Российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ
Российский депутат призвала выплачивать детям участников спецоперации стипендии
В Сети появилась фотография с Пригожиным в Попасной после удара ВСУ
Newsweek: США могут лишиться миллиардов долларов из-за Украины
Ваджра: Бессмысленный проект Украина завершает распад
Популярное
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику

Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.

La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Силовые структуры
США нашли способ, как украсть победу России в спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
В Казахстане не подчинились Роскомнадзору: "Еще россияне нам будут указывать"
Мир. Новости мира
Ходарёнок: ВСУ подставили США, ударив из HIMARS по Запорожской АЭС
Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева Андрей Николаев Зерно и АЭС: Украина ловко тянет время по ходу спецоперации Андрей Николаев Любовь Александровна Степушова США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала Любовь Александровна Степушова
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Силовые структуры
Кнутов: после освобождения Донбасса начнётся новый этап спецоперации
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Мир. Новости мира
Арестович "отбил" Пески у ВС РФ и "отправил" Стрелкова воевать под Херсон
Последние материалы
Российский вертолёт Ка-52 подбил два танка ВСУ
Российский депутат призвала выплачивать детям участников спецоперации стипендии
Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских
В Сети появилась фотография с Пригожиным в Попасной после удара ВСУ
Newsweek: США могут лишиться миллиардов долларов из-за Украины
Ваджра: Бессмысленный проект Украина завершает распад
Продление мобилизации на Украине увеличивает ненависть к Зеленскому
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
Власти Энергодара сообщили о взрывах у Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ
Режиссёр Бортко призвал закрыть киностудии Зеленского в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников