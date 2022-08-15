Врач-токсиколог Кутушов: "Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее иммунитет"

Первопроходцем в изучении пробиотиков был российский ученый Илья Мечников, который отметил долголетие болгарских крестьян, которые регулярно употребляли кислое молоко. Он обнаружил, что молочнокислые микроорганизмы в кишечнике способны тормозить развитие гнилостных бактерий. Однако пробиотики не только помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника и усваивать питательные вещества, они положительно влияют на иммунитет и настроение, а некоторым группам людей их прием особенно важен! О пользе пробиотиков рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог, к. м.н. Михаил Кутушов.

Кому показан курс пробиотиков

Детям и взрослым после антибиотиков

Антибиотики уничтожают не только опасные микроорганизмы, но и полезные. Именно поэтому подобную терапию всегда назначают только на фоне приема пробиотиков.

Детям и взрослым, склонным к аллергии, особенно к экземам

Всемирная организация по изучению аллергии установила, что пробиотики не излечивают аллергию, но облегчают ее симптомы и предотвращают экзему.

Часто болеющим детям

Иммуномодулирующий эффект пробиотиков позволяет повысить превентивный иммунологический ответ.

Детям и взрослым при ОРВИ

Пить исключительно курсом 1-3 месяца и взрослым, и детям.

Детям и взрослым для профилактики кариеса

Когда вы рассасываете или разжевываете пробиотики, бактерии начинают действовать в ротовой полости, и восстановление всей микрофлоры ЖКТ начинается с этого момента.

Беременным

Исследования показывают, что ещё находясь в утробе, плод имеет бактерии в кишечнике, анализ которых позволяет сделать выводы о состоянии здоровья малыша. Состав флоры зависит от питания матери и ещё микрофлоры.

Кормящим матерям для профилактики и лечения лактостаза

Лактостаз у кормящих матерей может быть вызван дисбиозом молочных желез. Лактозу и мастит на ранних стадиях можно вылечить пробиотиками.

Идеальная здоровая микрофлора — это количество бактерий и их видовое разнообразие. Чем больше видов бактерий живет в кишечнике, тем сильнее микробиота, а значит, ее влияние на пищеварение, иммунитет и даже защиту от онкологии. Если правильно кормить микробиоту, она восстановит гомеостаз, не даст организму заболеть и преждевременно постареть, сформирует пассивный иммунитет!

Что такое микробиом

Микробиом представляет собой сообщество бактерий, которое каждый из нас имеет внутри и снаружи своего тела. Микробиом человека уникальный, он весит приблизительно 2 кг и влияет на наше здоровье и даже настроение. Любые изменения в микробиоме человека взаимосвязаны с его болезнями. На качественный и количественный состав бактерий влияют:

депрессия,

аллергия,

бронхиальная астма,

ранний детский аутизм и многое другое.

Если оптимизировать микробиом кишечника, то можно восстановить здоровье человека.

Что такое микробиота

Это термин, который используется для характеристики микробиоценоза (микробного сообщества) отдельных органов и систем. Может быть микробиота кишечника, микробиота влагалища, микробиота грудного молока и т. д. Если, например, микробиота кишечника нарушена, то это может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Это связано с тем, что нормальная микробиота кишечника принимает участие сразу в нескольких физиологических и жизненно важных функциях организма. Поэтому делаем вывод: чем разнообразнее кишечные микроорганизмы, тем ниже вероятность возникновения различных заболеваний. Микробиом формируется во время родов и передается ребёнку от матери. Микробиота защищает 85% нашего иммунитета (пассивного, активного, врожденного). Микробиота сохраняется и нарабатывается флорой кишечника.

Что влияет на микробиом

Уровень фосфолипидидов, которые формируют мембрану каждой клетки.

Достаточный уровень антиоксидантной защиты, которая противостоит окислению и разрушению.

Достаточный уровень витамина А, который отвечает за здоровье всего эпителия.

Синтез защитного IgA, который защищает слизистую от внедрения микробов.

Достаточный уровень белка для восстановления клеток.

Нормальная скорость метилирования, для синтеза ДНК быстроделящихся клеток органов ЖКТ.

Немалое значение для здоровой слизистой имеет уровень кровоснабжения клеток. В молодом возрасте именно мужчины гораздо чаще болеют язвами. Это происходит из-за недостаточного уровня эстрогенов, которые защищают сосуды от атеросклероза. Нет атеросклероза — хорошее кровоснабжение — редко возникают язвы. ⠀

Язвы в молодом возрасте у женщин возникают на фоне интенсивного и длительного стресса, когда из-за кортизола сосуды постоянно спазмированы. А в более зрелом возрасте, когда гормональный фон обоих полов примерно одинаков, шансы равны.

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