Жировые отложения никогда не бывают только на ногах, и прежде всего нужно решать вопрос с питанием, иначе вы будете постоянно набирать и сгонять лишний вес. А поскольку целлюлит является воспалением жировой клетчатки, то избавление от него является уже вторичной задачей. С другой стороны, тренировка в любом случае должна быть комплексной, включая все тело, иначе у вас будет чрезмерная нагрузка на ноги, что может только усугубить проблемы, ведь ноги и без того ослаблены утяжелением и воспалением.
Более того, если вы даже добьетесь такого результата, что только ноги станут стройными, едва ли гротескные диспропорции фигуры вас порадуют, а жир начнет перераспределяться. Как же избавиться от целлюлита и получить здоровое и стройное тело — рассказала читателям Pravda.Ru философ-востоковед, автор научного труда "Основные школы хатха-йоги" Мария Николаева.
Среди методов воздействия на ноги можно назвать компрессы, массажи, гимнастику. Однако самым простым и доступным средством будет регулярная ходьба, особенно если у вас сидячая работа.
Причем именно ходьба, а не бег, поскольку при жировых отложениях нужно избегать излишней нагрузки на сердце, а также после интенсивных нагрузок сложнее удержаться от переедания. Чтобы ходьба вписывалась органично в распорядок дня, можно не гулять специально, а меньше пользоваться транспортом. Кроме того, часть сидячей работы можно выполнять буквально "стоя за конторкой", и сейчас это начинает входить в моду. Есть такие люди, которые занимаются обзвоном клиентов, даже стоя на доске с гвоздями, но это, конечно, слишком продвинутый вариант, который можно рассматривать в перспективе. Что касается массажа, то одной из самых распространенных ошибок является представление о том, что он должен быть болезненным.
Напротив, поскольку целлюлит является гнойным воспалительным процессом, сильное воздействие на ткани категорически противопоказано, оно может создать дополнительное микротравмы. Все движения должны быть мягкими, где главное — наладить циркуляцию жидкости, чтобы организм смог справиться с выводом лишнего жира и гноя. Всегда можно прибегать к ежедневному самомассажу, если услуги массажиста для вас недоступны территориально или финансово. В идеале изучите анатомический атлас, но даже интуитивное поглаживание во всех направлениях лучше, чем ничего, — ткани оживают, начинают чувствовать энергичность, передающуюся от рук.
Что касается всевозможных обертываний с разными снадобьями, то их приходится подбирать строго индивидуально в силу многих параметров — и предрасположенности к аллергии, и личной конституции (помимо лишнего веса ваше телосложение и физиология может сильно отличаться), и доступностью тех или иных средств. Существуют антицеллюлитные масла, которые также используются при массаже, которые делятся на базовые и эфирные добавки. Среди базовых масел лучше выбирать оливковое, миндальное, виноградное, кокосовое, авокадо, что же касается добавок эфирных масел, то это целая наука, но в топе обычно:
Простейшими упражнениями могут служить классические асаны йоги.
Даже одной этой асаны с попеременным чередованием напряжения и расслабления будет достаточно, чтобы наладить кровообращение в ногах и постепенно вывести лишний жир.
Полезны будут все стоячие асаны, а их большое количество. Особенно эффективны будут те позы, где нужно попеременно переносить вес с одной ноги на другую, а также делать наклоны и скрутки к разным ногам, что включает работу таза и активирует бедра. Среди асан в положении сидя можно выделить скрутки с подогнутыми ногами, которые также будут в значительной мере работать на постэффекте после "расплетания" ног.
Среди лежачих асан можно выделить Павана-Муктасану, то есть попеременное подтягивание колен к животу, лежа на спине, а также расслабленное скручивание в стороны. И, наконец, в перевернутых позах в принципе кровь отливает от ног, снимая застойные явления, хотя при ожирении большинство стоек на голове и даже на плечах опасны ввиду чрезмерного давления веса на шею.
Конечно, начинать заниматься йогой нужно под руководством инструктора, а если у вас серьезные проблемы со здоровьем в целом, то потребуются индивидуальные уроки йога-терапевта, поскольку в фитнес-зале вашим проблемам не смогут уделять должное внимание.
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