Эксперт: "Самая эффективная от целлюлита на ногах - уткатасана"

Жировые отложения никогда не бывают только на ногах, и прежде всего нужно решать вопрос с питанием, иначе вы будете постоянно набирать и сгонять лишний вес. А поскольку целлюлит является воспалением жировой клетчатки, то избавление от него является уже вторичной задачей. С другой стороны, тренировка в любом случае должна быть комплексной, включая все тело, иначе у вас будет чрезмерная нагрузка на ноги, что может только усугубить проблемы, ведь ноги и без того ослаблены утяжелением и воспалением.

Более того, если вы даже добьетесь такого результата, что только ноги станут стройными, едва ли гротескные диспропорции фигуры вас порадуют, а жир начнет перераспределяться. Как же избавиться от целлюлита и получить здоровое и стройное тело — рассказала читателям Pravda.Ru философ-востоковед, автор научного труда "Основные школы хатха-йоги" Мария Николаева.

Как правильно тренировать ноги

Среди методов воздействия на ноги можно назвать компрессы, массажи, гимнастику. Однако самым простым и доступным средством будет регулярная ходьба, особенно если у вас сидячая работа.

Причем именно ходьба, а не бег, поскольку при жировых отложениях нужно избегать излишней нагрузки на сердце, а также после интенсивных нагрузок сложнее удержаться от переедания. Чтобы ходьба вписывалась органично в распорядок дня, можно не гулять специально, а меньше пользоваться транспортом. Кроме того, часть сидячей работы можно выполнять буквально "стоя за конторкой", и сейчас это начинает входить в моду. Есть такие люди, которые занимаются обзвоном клиентов, даже стоя на доске с гвоздями, но это, конечно, слишком продвинутый вариант, который можно рассматривать в перспективе. Что касается массажа, то одной из самых распространенных ошибок является представление о том, что он должен быть болезненным.

Напротив, поскольку целлюлит является гнойным воспалительным процессом, сильное воздействие на ткани категорически противопоказано, оно может создать дополнительное микротравмы. Все движения должны быть мягкими, где главное — наладить циркуляцию жидкости, чтобы организм смог справиться с выводом лишнего жира и гноя. Всегда можно прибегать к ежедневному самомассажу, если услуги массажиста для вас недоступны территориально или финансово. В идеале изучите анатомический атлас, но даже интуитивное поглаживание во всех направлениях лучше, чем ничего, — ткани оживают, начинают чувствовать энергичность, передающуюся от рук.

Что касается всевозможных обертываний с разными снадобьями, то их приходится подбирать строго индивидуально в силу многих параметров — и предрасположенности к аллергии, и личной конституции (помимо лишнего веса ваше телосложение и физиология может сильно отличаться), и доступностью тех или иных средств. Существуют антицеллюлитные масла, которые также используются при массаже, которые делятся на базовые и эфирные добавки. Среди базовых масел лучше выбирать оливковое, миндальное, виноградное, кокосовое, авокадо, что же касается добавок эфирных масел, то это целая наука, но в топе обычно:

розмарин,

герань,

разнообразные цитрусовые (грейпфрут, лимон, лайм, апельсин).

Простейшими упражнениями могут служить классические асаны йоги.

Асаны для ног

Уткатасана

Встаньте прямо, ноги вместе, руки вверх, ладони сомкнуты над головой.

Приседаете как можно глубже, не отрывая стопы от пола.

Копчик тянется к полу, руки тянутся вверх, растягивая позвоночник по всей длине.

Ноги сильно напрягаются, создавая выжимающее давление. Держите до своего предела.

После возвращения в исходное положение закройте глаза и отследите постэффект, когда кровь начинает интенсивно циркулировать в расслабленных ногах. После нормализации сделайте следующий заход.

Даже одной этой асаны с попеременным чередованием напряжения и расслабления будет достаточно, чтобы наладить кровообращение в ногах и постепенно вывести лишний жир.

Полезны будут все стоячие асаны, а их большое количество. Особенно эффективны будут те позы, где нужно попеременно переносить вес с одной ноги на другую, а также делать наклоны и скрутки к разным ногам, что включает работу таза и активирует бедра. Среди асан в положении сидя можно выделить скрутки с подогнутыми ногами, которые также будут в значительной мере работать на постэффекте после "расплетания" ног.

Среди лежачих асан можно выделить Павана-Муктасану, то есть попеременное подтягивание колен к животу, лежа на спине, а также расслабленное скручивание в стороны. И, наконец, в перевернутых позах в принципе кровь отливает от ног, снимая застойные явления, хотя при ожирении большинство стоек на голове и даже на плечах опасны ввиду чрезмерного давления веса на шею.

Конечно, начинать заниматься йогой нужно под руководством инструктора, а если у вас серьезные проблемы со здоровьем в целом, то потребуются индивидуальные уроки йога-терапевта, поскольку в фитнес-зале вашим проблемам не смогут уделять должное внимание.

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