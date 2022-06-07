Имплантация зубов "Всё-на-четырех": как выбрать недорогую и качественную клинику

Как сделать все зубы сразу за 3 копейки? Сколько зарабатывает хирург-имплантолог? Кто именно будет спать спокойно, не заплатив налоги? Кто победит в борьбе за пациента — коммерция или медицина? Существует ли оптимальный баланс между ценой и качеством? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем аналитическом обзоре.
All-on-4 — полное протезирование всех зубов челюсти на 4 имплантах всего за пару визитов с возможностью полноценно принимать пищу буквально в день лечения.
Для взрослого населения кардинальное преображение внешности и качества жизни — заманчивая перспектива.
Оставим “за скобками” медицинские особенности метода, информации о которых достаточно в открытом доступе. Наша цель — выбрать “свою” клинику, т.е. восстановить все зубы максимально качественно, но без переплат.
Проанализировали предложения 46 известных московских стоматологических клиник Москвы. 9 из 10 приличных стоматологий с подтвержденной репутацией не прибегают к приемам агрессивного демпинга и предлагают лечение по методике “всё-на-4” по средним или более высоким ценам.
Чем “премиальнее” имплантаты используются, тем выше цена на “все-на-4”. Официальной градации имплантационных систем по каким-либо категориям не существует, однако негласный консенсус по вопросу ценовых категорий в стоматологическом сообществе выглядит примерно так:
|Бюджетные системы
|Средняя ценовая категория
|Премиальные системы
|Alpha Bio
|Osstem
|Nobel
|Dentium
|Neodent
|Straumann
|Snucone
|Noris Medical
|Hi-Tec
|Ankylos
Приведены только те системы имплантации, которые применимы для использования в протоколе “всё-на-4” с немедленной нагрузкой.
Разброс цен на хирургический этап “всё-на-4”:
|Импланты бюджетной категории
|Импланты средней категории
|Импланты премиальных систем
|Дешево
|50.000₽ и ниже
|100.000₽ и ниже
|250.000₽ и ниже
|Средняя цена
|от 60.000₽ до 80.000₽
|от 120.000₽ до 160.000₽
|от 300.000₽ до 360.000₽
|Дорого
|100.000₽ и выше
|200.000₽ и выше
|400.000₽ и выше
Различные клиники предлагают великое множество вариантов временного протезирования. Рассмотрим классический и самый распространенный вид — условно-съемный акриловый протез:
|Акриловый протез без каркаса
|Акриловый протез с каркасом
|Дешево
|50.000₽ и ниже
|70.000₽ и ниже
|Средняя цена
|от 60.000₽ до 70.000₽
|от 80.000₽ до 100.000₽
|Дорого
|100.000₽ и выше
|120.000₽ и выше
Оригинальный протокол предполагает протезирование в 2 этапа:
Ценой “под ключ” клиники называют стоимость именно 1-ого этапа:
|Импланты бюджетной категории + протез без каркаса
|Импланты средней категории + протез без каркаса
|Импланты премиальных систем + протез без каркаса
|Дешево
|100.000₽ и ниже
|150.000₽ и ниже
|300.000₽ и ниже
|Средняя цена
|от 120.000₽ до 150.000₽
|от 180.000₽ до 250.000₽
|от 360.000₽ до 450.000₽
|Дорого
|200.000₽ и выше
|300.000₽ и выше
|520.000₽ и выше
Таким образом, в Москве средняя цена “всё-на-4” под ключ на имплантах Osstem, Neodent, Noris Medical, Ankylos — от 180.000₽ до 250.000₽. На имплантатах Nobel или Straumann — от 360.000₽ до 450.000₽.
Важно! Самый главный выбор, который делает пациент — это выбор клиники. Т.к. именно он поможет выбрать тактику лечения, нужную систему имплантации и протезирования, исходя из индивидуальных особенностей пациента, и с учетом финансовых возможностей.
С осторожностью отнеситесь к тем клиникам, цены которых значительно ниже или выше средних. За низкими ценами могут скрываться проблемы с качеством лечения, а высокие цены бывают не подкреплены ничем, кроме интерьера или громкого имени.
Из чего состоит та цена, которую видит пациент в рекламе, прайсе клиники или на сайте:
Приведем пример расчета.
По состоянию на 20 мая 2022 года и курсе 80₽/$ имплантат средней ценовой категории стоит примерно 6000₽, а изготовление временного протеза в зуботехнической лаборатории — 35.000₽:
|Составляющие цены
|Стоимость
|Импланты
|24.000₽
|Работа хирурга
|20.000₽
|Детали протезирования
|20.000₽
|Временный протез
|35.000₽
|Работа стоматолога-ортопеда
|20.000₽
|Налоги
|27.000₽
|Наценка клиники
|34.000₽
|Итого
|180.000₽
Цифры, приведенные в примере, приблизительные, но порядок сумм максимально приближен к действительности.
Часто цены, заявленные в рекламе и на сайтах, ниже, чем есть на самом деле. Рекомендуем проверять соответствие рекламы действительности. Так можно максимально быстро, без пустой траты времени и нервов на бесполезные поездки, на первом этапе скорректировать мнение о клинике в лучшую сторону или наоборот.
В погоне за пациентом, клиники часто снижают стоимость лечения за счет элементарной экономии на издержках.
Важно! Если вы не готовы рисковать и переплачивать за бренд, выбирайте клиники со средними ценами.
Оптимальный выбор в среднем ценовом диапазоне — сеть Научных стоматологических клиник “Дантистофф”.
Чрезвычайно высокий уровень медицинского обслуживания на протяжении 10 лет при не завышенной стоимости лечения. На наш взгляд клиника предлагает оптимальное соотношение цены и качества без лишних переплат.
Несколько сотен отзывов на независимых площадках за 10 лет работы клиники надежнее любой рекомендации подтверждают безукоризненное качество лечения, честное отношение к ценообразованию без перегибов в рекламе и приемлемым уровнем сервиса.
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За создание эталонной системы контроля качества сеть клиник “Дантистофф” получила звание “Клиника года 2021” в номинации “Народный выбор”, проведенного медиагруппой “Комсомольская правда”.
Контроль качества — единственный способ обеспечить стабильно высокий уровень медицинского обслуживания, поддерживать непрерывное развитие и не отставать от прогресса.
Системообразующие элементы службы контроля качества “Дантистофф”:
Руководство службы контроля качества “Дантистофф”:
Фундамент системы качества — Единые стандарты стоматологического лечения в наших клиниках. На основе алгоритмов лечения европейских и американских стоматологических школ, а также рекомендаций Стоматологической ассоциации России, мы разработали фирменную систему стандартов. Кроме того, с помощью современных средств автоматизации, обеспечили полный контроль соблюдения Стандартов клиники врачами. Благодаря этому в каждой клинике Сети лечение проводится на одинаково высоком уровне.
Белый О.А., медицинский директор, К.М.Н.
Стоматология “Дантистофф” известна в сообществе не только крайне высокими требованиями к соискателям, но и уникальными технологиями обучения и повышения квалификации персонала, доброжелательным отношением и по-настоящему комфортными условиями работы. Знакомство с коллективом клиники вызывает ощущение теплоты и доброжелательности, словно ты в гостях в большой дружной семье.
На протяжении нескольких лет мы методично выстраиваем идеальную систему отбора, найма, адаптации и обучения лучших из лучших специалистов в стоматологии. Просто для примера — на работу врачом в наши клиники может устроиться только отличник с красным дипломом и непрерывным стажем работы от 6 лет после окончания ординатуры. Методика многоступенчатой оценки знаний и практических навыков доктора вообще не имеет аналогов. Мы не идеальны, но совершенствуемся каждый день!
Газазян В.В., главный врач, директор департамента по персоналу
В сети клиник “Дантистофф” не применяются бюджетные имплантаты.
Используются проверенные временем и надежные системы средней ценовой категории — Osstem и NeoDent, и премиальной — Nobel Biocare, Straumann и Astra Tech.
Мы не проводим эксперименты на пациентах и из 100+ существующих на планете имплантационных систем мы уже выбрали лучшие из лучших. Вам нужно определиться только с личным предпочтением — импланты известного проверенного бренда с историей или относительно молодого, но современного производителя. И в том, и в другом случае мы уверены в пожизненной службе каждого импланта, который возьмет в руки хирург в стенах клиники Дантистофф.
Агаджанян А.А., Главный врач Сети, К.М.Н.
С 2014 года все виды ортопедических конструкций производятся в собственном зуботехническом подразделении. Здесь изготавливаются коронки, виниры, съемные и условно-съемные протезы, мостовидные конструкции, в том числе с опорой на имплантаты, хирургические и навигационные шаблоны, и т.д.
Отличительная особенность зуботехнического отделения — полная автоматизация производства и оцифровка большинства процессов взаимодействия.
Лаборатория “Дантистофф” занимает важное место в системе контроля качества Сети. Подразделение не только производит ортопедические изделия высокого качества, быстрее и с меньшей стоимостью, но и обеспечивает дополнительный контроль качества работы врачей.
Позиция руководства клиники — обеспечить системно высокий уровень качества лечения, удерживая адекватную стоимость.
Неудивительно то, что при таком основательном подходе к медицинскому обслуживанию и сдержанном ценообразовании, Сеть не только благополучно переживает кризис за кризисом, но и становится всё более популярной среди пациентов и всё более известной в стоматологическом сообществе.
Стоимость протезирования на 4 имплантах “всё-на-четырех” в Дантистофф:
|Установка 4 имплантов
|Адаптационное протезирование
|“Под ключ”
|Osstem
|120.000₽
|59.900₽
|179.900₽
|NeoDent
|190.000₽
|59.900₽
|249.900₽
|Straumann
|340.000₽
|59.900₽
|399.900₽
|Nobel Biocare
|440.000₽
|59.900₽
|499.900₽
С целью повышения качества обслуживания за каждым пациентом закрепляется персональный куратор лечения, в обязанности которого входит всестороннее информирование об этапах лечениях, на связи с пациентом 24/7, призван найти ответы на все его вопросы.
Важно понимать, что самый главный выбор, который делает пациент, — это выбор клиники. Т.к. именно он поможет выбрать тактику лечения, нужную систему имплантации и протезирования, исходя из индивидуальных особенностей пациента, с учетом финансовых возможностей.
Агаджанян А.А.
Материал составлен с аналитической целью и может быть использован исключительно в информационных целях, т.к. не учитывает индивидуальные клинические особенности состояния здоровья отдельного человека и не может заменить персональную консультацию врача-стоматолога.
Анализ проведен на основе оценок, мнений и консультаций нескольких десятков независимых между собой врачей-стоматологов, а также впечатлениях и опыте пациентов. Цены указаны по состоянию на 20 мая 2022 года и курсе 80₽/$.
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