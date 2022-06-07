Имплантация зубов "Всё-на-четырех": как выбрать недорогую и качественную клинику

Как сделать все зубы сразу за 3 копейки? Сколько зарабатывает хирург-имплантолог? Кто именно будет спать спокойно, не заплатив налоги? Кто победит в борьбе за пациента — коммерция или медицина? Существует ли оптимальный баланс между ценой и качеством? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем аналитическом обзоре.

All-on-4 — полное протезирование всех зубов челюсти на 4 имплантах всего за пару визитов с возможностью полноценно принимать пищу буквально в день лечения.

Для взрослого населения кардинальное преображение внешности и качества жизни — заманчивая перспектива.

Оставим “за скобками” медицинские особенности метода, информации о которых достаточно в открытом доступе. Наша цель — выбрать “свою” клинику, т.е. восстановить все зубы максимально качественно, но без переплат.

Как выбрать клинику по цене

Проанализировали предложения 46 известных московских стоматологических клиник Москвы. 9 из 10 приличных стоматологий с подтвержденной репутацией не прибегают к приемам агрессивного демпинга и предлагают лечение по методике “всё-на-4” по средним или более высоким ценам.

Стоимость имплантации “всё-на-4” в Москве

Чем “премиальнее” имплантаты используются, тем выше цена на “все-на-4”. Официальной градации имплантационных систем по каким-либо категориям не существует, однако негласный консенсус по вопросу ценовых категорий в стоматологическом сообществе выглядит примерно так:

Бюджетные системы Средняя ценовая категория Премиальные системы Alpha Bio Osstem Nobel Dentium Neodent Straumann Snucone Noris Medical Hi-Tec Ankylos

Приведены только те системы имплантации, которые применимы для использования в протоколе “всё-на-4” с немедленной нагрузкой.

Разброс цен на хирургический этап “всё-на-4”:

Импланты бюджетной категории Импланты средней категории Импланты премиальных систем Дешево 50.000₽ и ниже 100.000₽ и ниже 250.000₽ и ниже Средняя цена от 60.000₽ до 80.000₽ от 120.000₽ до 160.000₽ от 300.000₽ до 360.000₽ Дорого 100.000₽ и выше 200.000₽ и выше 400.000₽ и выше

Стоимость протезирования “всё-на-4” в Москве

Различные клиники предлагают великое множество вариантов временного протезирования. Рассмотрим классический и самый распространенный вид — условно-съемный акриловый протез:

Акриловый протез без каркаса Акриловый протез с каркасом Дешево 50.000₽ и ниже 70.000₽ и ниже Средняя цена от 60.000₽ до 70.000₽ от 80.000₽ до 100.000₽ Дорого 100.000₽ и выше 120.000₽ и выше

Цены “под ключ” в Москве

Оригинальный протокол предполагает протезирование в 2 этапа:

1 этап — имплантация и установка временного протеза

2 этап — фиксация постоянного протеза

Ценой “под ключ” клиники называют стоимость именно 1-ого этапа:

Импланты бюджетной категории + протез без каркаса Импланты средней категории + протез без каркаса Импланты премиальных систем + протез без каркаса Дешево 100.000₽ и ниже 150.000₽ и ниже 300.000₽ и ниже Средняя цена от 120.000₽ до 150.000₽ от 180.000₽ до 250.000₽ от 360.000₽ до 450.000₽ Дорого 200.000₽ и выше 300.000₽ и выше 520.000₽ и выше

Таким образом, в Москве средняя цена “всё-на-4” под ключ на имплантах Osstem, Neodent, Noris Medical, Ankylos — от 180.000₽ до 250.000₽. На имплантатах Nobel или Straumann — от 360.000₽ до 450.000₽.

Важно! Самый главный выбор, который делает пациент — это выбор клиники. Т.к. именно он поможет выбрать тактику лечения, нужную систему имплантации и протезирования, исходя из индивидуальных особенностей пациента, и с учетом финансовых возможностей.

Осторожно, низкие цены!

С осторожностью отнеситесь к тем клиникам, цены которых значительно ниже или выше средних. За низкими ценами могут скрываться проблемы с качеством лечения, а высокие цены бывают не подкреплены ничем, кроме интерьера или громкого имени.

Из чего состоит та цена, которую видит пациент в рекламе, прайсе клиники или на сайте:

Стоимость 4 имплантов

Работа хирурга-имплантолога

Детали протезирования

Временный протез

Работа стоматолога-ортопеда

Прибыль клиники

Налоги

Приведем пример расчета.

По состоянию на 20 мая 2022 года и курсе 80₽/$ имплантат средней ценовой категории стоит примерно 6000₽, а изготовление временного протеза в зуботехнической лаборатории — 35.000₽:

Составляющие цены Стоимость Импланты 24.000₽ Работа хирурга 20.000₽ Детали протезирования 20.000₽ Временный протез 35.000₽ Работа стоматолога-ортопеда 20.000₽ Налоги 27.000₽ Наценка клиники 34.000₽ Итого 180.000₽

Цифры, приведенные в примере, приблизительные, но порядок сумм максимально приближен к действительности.

Откуда берутся дешевые цены

Рекламные уловки

Часто цены, заявленные в рекламе и на сайтах, ниже, чем есть на самом деле. Рекомендуем проверять соответствие рекламы действительности. Так можно максимально быстро, без пустой траты времени и нервов на бесполезные поездки, на первом этапе скорректировать мнение о клинике в лучшую сторону или наоборот.

Экономия

В погоне за пациентом, клиники часто снижают стоимость лечения за счет элементарной экономии на издержках.

Импланты. Применение дешевых имплантов или реплик именитых производителей делает результаты имплантации непредсказуемыми. Риск отторжения таких изделий крайне высок. Удаление несостоятельных имплантатов производится с большими потерями костной ткани, что влечет за собой последующие дорогостоящие операции. Часто на время перелечиванием противопоказаны даже съемные протезы и пациент остается без зубов на 6-18 месяцев. Оплата труда врачей. Низкая оплата труда может привлечь врачей без опыта или вчерашних студентов. И в том, и в другом случае, качественное лечение — вопрос случая или удачи. Тренировка студента на пациентах также не увеличивает шансы на благоприятный исход. Взрослый профессиональный врач дорожит своей репутацией, ценит свой опыт и знания. Детали протезирования. Это связующие компоненты между имплантами и ортопедической конструкцией. С целью экономии могут применяться неоригинальные детали, изготовленные полу кустарными методами. Последствия — частые поломки протеза или даже отторжение имплантатов. Временный протез. Экономия на ортопедической конструкции очевидно сказывается на долговечности и эстетике. При этом недостаточная прочность протеза и частые поломки неизбежно повлияют на стабильность имплантов, что может грозить отторжением и последующим их удалением со всеми вытекающими последствиями, которые кратко описывались чуть выше. Налоги. Скидка за счет оплаты наличными — очень распространенное явление и на первый взгляд кажется самым безобидным способом сэкономить на лечении. Лечение с оплатой наличными “мимо кассы” имеет два внушительных недостатка. Во-первых, это полная юридическая беззащитность пациента во всех случаях некачественно проведенного лечения. Факт лечения в клинике попросту невозможно будет доказать. Во-вторых, пациент не воспользуется воспользоваться налоговым вычетом, 13%-ной “скидкой” на лечение от государства. Прибыль клиники. Традиционно самая интимная часть расходов, которую большинство пациентов желали бы сократить до нуля. При этом доход клиники может быть прямо пропорционален мотивации ее владельца поддерживать контроль качества и организацию абсолютно всех необходимых процессов на самом высоком уровне.

Важно! Если вы не готовы рисковать и переплачивать за бренд, выбирайте клиники со средними ценами.

Недорогая и качественная клиника в Москве

Оптимальный выбор в среднем ценовом диапазоне — сеть Научных стоматологических клиник “Дантистофф”.

Чрезвычайно высокий уровень медицинского обслуживания на протяжении 10 лет при не завышенной стоимости лечения. На наш взгляд клиника предлагает оптимальное соотношение цены и качества без лишних переплат.

Безупречная репутация

Несколько сотен отзывов на независимых площадках за 10 лет работы клиники надежнее любой рекомендации подтверждают безукоризненное качество лечения, честное отношение к ценообразованию без перегибов в рекламе и приемлемым уровнем сервиса.

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Живое и наглядное доказательство признания и преданности пациентов клинике — видеоотзывы о лечении.

Контроль качества

За создание эталонной системы контроля качества сеть клиник “Дантистофф” получила звание “Клиника года 2021” в номинации “Народный выбор”, проведенного медиагруппой “Комсомольская правда”.

Контроль качества — единственный способ обеспечить стабильно высокий уровень медицинского обслуживания, поддерживать непрерывное развитие и не отставать от прогресса.

Системообразующие элементы службы контроля качества “Дантистофф”:

Стандарты лечения и качества. Описанный и утвержденный стандарт качества на всех этапах, начиная от профессиональной гигиены полости рта, заканчивая фиксацией протеза.

Описанный и утвержденный стандарт качества на всех этапах, начиная от профессиональной гигиены полости рта, заканчивая фиксацией протеза. Оцифровка данных о каждом посещении. Рентген-снимки, фотопротоколы, планы лечения, перечень проведенных манипуляций и вся необходимая информация выгружаются в специально созданную программу, в которой осуществляется контроль.

Рентген-снимки, фотопротоколы, планы лечения, перечень проведенных манипуляций и вся необходимая информация выгружаются в специально созданную программу, в которой осуществляется контроль. Проверка, анализ и корректировка. Процесс контроля полностью компьютеризирован и отлажен. Обеспечивает проверку соответствия Единым стандартам качества. Проверка выполняется ежедневно силами Главных специалистов — самых опытных врачей.

Процесс контроля полностью компьютеризирован и отлажен. Обеспечивает проверку соответствия Единым стандартам качества. Проверка выполняется ежедневно силами Главных специалистов — самых опытных врачей. Коммуникация. Система обязана быть достаточно гибкой и обеспечивать возможность обратной связи с врачами. Специально для этой цели в офисе клиники проводятся еженедельные собрания хирургов, ортопедов, терапевтов и ортодонтов, на которых обсуждаются и разбираются нестандартные сложные случаи с целью усовершенствования стандартов и междисциплинарного обмена опытом и знаниями.

Система обязана быть достаточно гибкой и обеспечивать возможность обратной связи с врачами. Специально для этой цели в офисе клиники проводятся еженедельные собрания хирургов, ортопедов, терапевтов и ортодонтов, на которых обсуждаются и разбираются нестандартные сложные случаи с целью усовершенствования стандартов и междисциплинарного обмена опытом и знаниями. Обратная связь. Оценки, пожелания и жалобы пациентов — неотъемлемая часть модернизации Службы. Каждый сигнал фиксируется и рассматривается мгновенно силами Главных врачей, управляющих и других ответственных сотрудников.

Руководство службы контроля качества “Дантистофф”:

Белый Олег Александрович, Медицинский директор и Главный ортопед

Харламов Артем Андреевич, Главный хирург-имплантолог

Еремеева Евгения Станиславовна, Главный стоматолог-терапевт

Каминский-Дворжецкий Никита Александрович, Главный ортодонт

Фундамент системы качества — Единые стандарты стоматологического лечения в наших клиниках. На основе алгоритмов лечения европейских и американских стоматологических школ, а также рекомендаций Стоматологической ассоциации России, мы разработали фирменную систему стандартов. Кроме того, с помощью современных средств автоматизации, обеспечили полный контроль соблюдения Стандартов клиники врачами. Благодаря этому в каждой клинике Сети лечение проводится на одинаково высоком уровне. Белый О.А., медицинский директор, К.М.Н.

Кадровые стандарты

Стоматология “Дантистофф” известна в сообществе не только крайне высокими требованиями к соискателям, но и уникальными технологиями обучения и повышения квалификации персонала, доброжелательным отношением и по-настоящему комфортными условиями работы. Знакомство с коллективом клиники вызывает ощущение теплоты и доброжелательности, словно ты в гостях в большой дружной семье.

На протяжении нескольких лет мы методично выстраиваем идеальную систему отбора, найма, адаптации и обучения лучших из лучших специалистов в стоматологии. Просто для примера — на работу врачом в наши клиники может устроиться только отличник с красным дипломом и непрерывным стажем работы от 6 лет после окончания ординатуры. Методика многоступенчатой оценки знаний и практических навыков доктора вообще не имеет аналогов. Мы не идеальны, но совершенствуемся каждый день! Газазян В.В., главный врач, директор департамента по персоналу

Имплантационные системы

В сети клиник “Дантистофф” не применяются бюджетные имплантаты.

Используются проверенные временем и надежные системы средней ценовой категории — Osstem и NeoDent, и премиальной — Nobel Biocare, Straumann и Astra Tech.

Мы не проводим эксперименты на пациентах и из 100+ существующих на планете имплантационных систем мы уже выбрали лучшие из лучших. Вам нужно определиться только с личным предпочтением — импланты известного проверенного бренда с историей или относительно молодого, но современного производителя. И в том, и в другом случае мы уверены в пожизненной службе каждого импланта, который возьмет в руки хирург в стенах клиники Дантистофф. Агаджанян А.А., Главный врач Сети, К.М.Н.

Собственная зуботехническая лаборатория

С 2014 года все виды ортопедических конструкций производятся в собственном зуботехническом подразделении. Здесь изготавливаются коронки, виниры, съемные и условно-съемные протезы, мостовидные конструкции, в том числе с опорой на имплантаты, хирургические и навигационные шаблоны, и т.д.

Отличительная особенность зуботехнического отделения — полная автоматизация производства и оцифровка большинства процессов взаимодействия.

Лаборатория “Дантистофф” занимает важное место в системе контроля качества Сети. Подразделение не только производит ортопедические изделия высокого качества, быстрее и с меньшей стоимостью, но и обеспечивает дополнительный контроль качества работы врачей.

Средние цены

Позиция руководства клиники — обеспечить системно высокий уровень качества лечения, удерживая адекватную стоимость.

Неудивительно то, что при таком основательном подходе к медицинскому обслуживанию и сдержанном ценообразовании, Сеть не только благополучно переживает кризис за кризисом, но и становится всё более популярной среди пациентов и всё более известной в стоматологическом сообществе.

Стоимость протезирования на 4 имплантах “всё-на-четырех” в Дантистофф:

Установка 4 имплантов Адаптационное протезирование “Под ключ” Osstem 120.000₽ 59.900₽ 179.900₽ NeoDent 190.000₽ 59.900₽ 249.900₽ Straumann 340.000₽ 59.900₽ 399.900₽ Nobel Biocare 440.000₽ 59.900₽ 499.900₽

Сервис

С целью повышения качества обслуживания за каждым пациентом закрепляется персональный куратор лечения, в обязанности которого входит всестороннее информирование об этапах лечениях, на связи с пациентом 24/7, призван найти ответы на все его вопросы.

Важно понимать, что самый главный выбор, который делает пациент, — это выбор клиники. Т.к. именно он поможет выбрать тактику лечения, нужную систему имплантации и протезирования, исходя из индивидуальных особенностей пациента, с учетом финансовых возможностей. Агаджанян А.А.

Материал составлен с аналитической целью и может быть использован исключительно в информационных целях, т.к. не учитывает индивидуальные клинические особенности состояния здоровья отдельного человека и не может заменить персональную консультацию врача-стоматолога.

Анализ проведен на основе оценок, мнений и консультаций нескольких десятков независимых между собой врачей-стоматологов, а также впечатлениях и опыте пациентов. Цены указаны по состоянию на 20 мая 2022 года и курсе 80₽/$.