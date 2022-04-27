Стресс может быть полезен, но в разумных пределах

Мы привыкли слышать о том, что стресс — это бич современного человечества. Он приводит к ухудшению здоровья и психического состояния, снижению работоспособности и качества жизни в целом, поэтому надо либо пытаться его избегать, либо снимать, для чего предлагается масса разнообразных методик, в том числе медикаментозная терапия. Однако недавно профессор Стефани Кук из Школы общественного здоровья Нью-Йоркского Университета и клинический психолог Тереза Лейро из Ратгерского университета опровергли миф о вреде стресса. С результатами исследования можно ознакомиться на портале Science Insider.

Стресс — это естественно!

Прежде всего, стресс возникает не просто так, говорят учёные. Это естественная реакция организма на опасность. Если бы первобытные люди не испытывали стресс при приближении хищников или представителей враждебных племён, человечеству, возможно, вообще не удалось бы выжить.

В наше время мы не так часто сталкиваемся с прямой опасностью для жизни и здоровья, но источником стресса для нас нередко становятся и семейные конфликты, и проблемы на работе. Это могут быть и перегрузки, необходимость решения большого количества задач за короткий период, и просто какие-то нештатные ситуации, не обязательно связанные с негативом — скажем, к вам вдруг без предупреждения приехали родственники…

Мобилизация мозга

Стресс — это не просто психическая реакция на обстоятельства. При нём в организме происходят определённые физиологические процессы. Вспомните, как вы себя ощущаете в стрессовой ситуации: руки трясутся, кожа покрывается мурашками, бросает в жар или холод…

Между тем при стрессе происходит выброс адреналина и других гормонов, которые порой "мобилизуют" мозг, помогая ему сосредоточиться на решении той или иной проблемы. В древности стресс решал проблему выживания. Сейчас схема может сработать так: на вас накричал начальник, и вдруг вам в голову пришло решение рабочей задачи, которое вы никак не могли отыскать… Либо вас просто поставили в рамки цейтнота, и у мозга не осталось иного выхода, как выдать нужное решение…

Но это не значит, что стресс однозначно полезен. Если мы испытываем его постоянно, это чревато пресловутыми инфарктами, онкологией, по меньшей мере неврозом.

Кроме того, эксперименты показывают, что люди, подверженные перманентному стрессу, чаще допускают ошибки в своей деятельности.

Спокойно обдумать

Теперь вопрос — что с этим делать? Только не стоит "глушить" стресс алкоголем, предупреждают эксперты. Спиртное лишь на время способно снять напряжение, но потом люди привыкают к нему и оно перестает действовать. Если же вы будете употреблять алкоголь систематически, это, напротив, повысит уровень стресса, не говоря уж об остальных "прелестях" алкогольной зависимости.

Один из способов снятия стресса — это истерика. Она может приводить в ужас окружающих, но она по-своему полезна. По словам кандидата медицинских наук, врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, истерика — это механизм, позволяющий человеку адаптироваться к неблагоприятным условиям, вызывающим тревогу. Поэтому истериков не надо ругать — это их индивидуальная реакция на стресс.

А вот универсальный совет. По мнению специалистов, в случае возникновения стресса не следует избегать мыслей о проблеме, с которой вы столкнулись. Постарайтесь обдумать её в спокойной обстановке и выстроить стратегию по выходу из ситуации. Это называется "когнитивной реструктуризацией".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.