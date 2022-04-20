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Автор Екатерина Широкова

Батуева: на фоне происходящего в мире, нужно бороться со стрессом, а не страхом

Здоровье

Новости о политической ситуации, санкциях и кризисе любого доведут до стресса. В беседе с Pravda.Ru психолог Ольга Батуева пояснила, что всё-таки различать страх и стресс в данной ситуации необходимо. Если первое — инструмент для выживания, то второе — губительный процесс для организма.

Как снять стресс? Психолог назвала простой способ

Бей, беги, замри

По словам психолога, на внешние раздражители, которые выводят человека из психологического равновесия, есть несколько реакций:

  • адреналиновая,
  • кортизоловая.

Как подчеркнула Батуева, обе являются нормой, но у каждого человека выражаются индивидуально, в зависимости от психотипа.

"Адреналиновая — это тот, кто внешне всё вываливает, выражает: кричит, ругается, ищет виноватых, ещё что-то там, суетится много", — пояснила психолог. — Кортизоловая реакция — это замирание, когда человек как будто замирает. И он что делает? Он ничего не делает".

По словам психолога, "предсказать" как отреагирует организм на стресс, может сам человек. Стоит лишь проследить тенденцию в состояниях.

Когда становится понятно, чего ждать, тут можно говорить о способах "разрядки".

"Адреналинщикам нужно какое-то действие — спорт, например, или ходьба, или ещё что-то. Те, кто кортизольщики, здесь нужно переживать как раз, давать себя возможность, чтобы психика к этому адаптировалась и при этом не замереть. То есть что-то делать, какие-то очень простые действия делать, очень простые, не нарушая свой ритм жизни", — объяснила Батуева.

Бояться не страшно

По словам психолога, понятия "страх" и "стресс" хотя и взаимосвязаны, их необходимо различать. Боязнь перемен, за своё будущее, за последствия и так далее — нормальная реакция организма. По сути, страх — инструмент выживания для биологического вида.

"Если мы избавимся от страха, то мы умрём. Потому что страх помогают нам выжить. Понимаете? Это именно страх нам помогает не засунуть руку в огонь, не прыгнуть с десятого этажа", — пояснила Батуева.

Однако вопрос грани между тем, что "бояться нормально" и переходом страха в активную фазу стресса, очень "шаткий". По словам психолога, если боязнь перерастает в навязчивую тревожность, то тут уже понадобится специалист.

"Если это есть страх на уровне высокой тревожности, бессонницы, ещё чего-то, тогда только к специалисту. Мы не можем спланировать досконально своё будущее. Но мы можем понимать, что нам надо сейчас делать для того, чтобы удержать те ресурсы, которые есть. Прежде всего, это здоровье психологическое и физическое", — резюмировала Батуева.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы ольга батуева
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Батуева: на фоне происходящего в мире, нужно бороться со стрессом, а не страхом
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