Врач-гериатр: женщины стареют после 50 лет, а мужчины — после 30 лет

Чем отличается старение мужского и женского организмов, может ли человек жить на высоте 3500 метров, что такое гипоксические тренировки и когда они приносят пользу, а также о том, как функционирует аппарат гипоксикатор, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой врач-гериатр Валерий Новосёлов.

Токсичный кислород

— Валерий Михайлович, тема долгой жизни волнует человечество чуть ли не с момента его возникновения. Можно ли механизмы старения повернуть вспять?

— Если под омоложением рассматривать возрастную медицину, то на 90% это косметология, что любят женщины. И на 10% это гормональная терапия, в основном менопаузальная гормональная терапия. У меня на эту тему написана книга "От нейронов до гормонов". Здесь написано простым русским языком, кому нужна такая терапия, кому не нужна, кому попозже надо начинать, кому не стоит вообще делать, а кому нужно начинать пораньше. Средний возраст наступления менопаузы в Российской Федерации около 50 лет. Менопауза — реперная точка в старении женской репродуктивной системы. А у мужчин такого нет. У них постепенно с 30 лет начинается медленное сползание, на которое сильно влияет большое количество заболеваний: инфекционные, сердечно-сосудистые.

Мужчины и женщины — это разные эволюционные конструкции в рамках одного вида, созданные естественным отбором. Мы не только стареем по-разному, но и живём по-разному. В России женщины живут намного дольше мужчин.

— Говорят, что недостаток кислорода мобилизует организм. И есть специальные камеры, где создается гипоксия, которая омолаживает. Или это миф?

— Есть метод гипоксического воздействия, когда человек находится в условиях пониженного процентного содержания кислорода. В горах парциальное давление всех газов. Соответственно, снижается процент кислорода. Например, на высоте 6000 метров в воздухе 20,95% кислорода. Основное место занимает азот. Возникает гипербарическая гипоксия. Мы можем создать гипоксию и на уровне нашего обычного обитания. Этим начали заниматься в 1930-х годах наши физиологии, когда были великие полёты в Америку через полюс. Чкалов тренировался, и не только. Потом был промежуток в 40 лет. В 1970-х годах возобновились исследования. Сначала использовали баллоны с готовой смесью или барокамеры, где можно было снижать процент воздуха. В 1980-х годах создан метод, который позволяет это сделать без баллонов.

Аппарат называется гипоксикатор, весит 20-25 кг. Он состоит из насоса и молекулярного сита, которое отбирает молекулы кислорода и позволяет дышать контролируемым процентом воздуха с определённым количеством молекул кислорода. Кислород является токсичным газом для организма. Но он нужен для жизни. Кислород бьёт по всем нашим молекулярным структурам:

митохондриям,

ДНК,

теломерам,

мембранам.

Бьёт и создаёт избыточное количество повреждений. Гипоксия — это очень сложный механизм. Настолько сложный, что в 2019 году дали Нобелевскую премию за механизм гипоксического ответа организма. Когда возникает гипоксия, происходят сложнейшие молекулярные, генетические изменения. 500 генов начинают работать по-другому. Организм пытается с помощью выработки гетеродимер, сложных молекул, приспособиться к пониженному содержанию кислорода. Например, когда пришли конкистадоры в Куско, там высота 3500 метров. Чем выше, тем человек хуже адаптируется. В Куско у их женщин прекратились месячные, они несколько лет не могли рожать, пока не адаптировались.

Гипоксия как панацея

— Геронтологи российской школы считают, что лучшим антивозрастным методом являются гипоксические тренировки. Вы вымываете в этот момент весь кислород. У нас кислород содержится в четырёх депо: ёмкость остаточная, ёмкость в лёгких, гемоглобин, то есть в эритроцитах, миоглобин (белок), растворённый в сыворотке крови. В этот момент происходят эпигенетические изменения и ишемическое прекондиционирование — улучшается работа эндотелия. Большая часть смертей во всём мире — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Их причина — атеросклероз: образуются бляшки, постепенно появляются тромбы. А при нормализации эндотелия изменяется эластичность сосудов, пусть и ненадолго.

Это аппараты стоят очень прилично — от миллиона до 3,5 миллионов рублей. Поэтому мы не рекомендуем их покупать. Их не все хорошо переносят. Это серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

— Как называется этот аппарат? Где можно его протестировать, чтобы узнать, подходит он или не подходит?

— Во-первых, в нашем научном центре можно взять в аренду эти аппараты. Они присутствуют и в лечебных учреждениях, поскольку эти аппараты имеют регистрацию как физиотерапевтические уже лет 25 на территории Российской Федерации. Они стоят и в кардиологиях, и в поликлиниках. Можно сходить и попробовать. Они есть и в платных учреждениях.

Моя позиция следующая: у этих аппаратов резко завышена цена, из-за того что это единичное производство. Если бы кто-то мог наладить в России хотя бы мелкосерийное производство, цена бы резко упала.

Люди пытаются заменять это хитрыми аппаратиками, мешочками, дышать в баночку, брать "Вершину". Но это недобросовестные производители, которые берут от больших аппаратов описание и приклеивают к своим дешёвым бытовым устройствам. Суть в чём? Вы дышите в этот аппаратик тем, что выдыхаете. Соответственно, у вас постоянно падает концентрация кислорода. Вы её не контролируете. Возникает не гипоксия, а гиперкапния. Это когда вы дышите углекислым газом. Это не только опасно, но уже связано с другой системой — с буферными системами крови. А они могут себя повести по-разному. Люди приносили к нам в научный центр "мешки возвратного дыхания" и пытались дышать. Они краснеют, синеют, слёзы льются, пытаются зажать нос, а гипоксии не получается. В норме гипоксия 96-98. Аппараты возвратного дыхания "Вершина" позволяют дойти до 90-91. А на нашем аппарате можно зайти на сатурацию 80-65.

Гипоксическое воздействие, во-первых, влияет положительно на всю возрастонаправленную патологию:

диабет второго типа,

сердечно-сосудистые заболевания,

болезнь Альцгеймера.

Во-вторых, улучшается физическая, психическая, интеллектуальная активность, в том числе у пациентов старше 75 лет.